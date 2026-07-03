Bulletin de l’Amitié Charles Péguy, 2026/1 n° 189 : "Péguy révolutionnaire"
Avant-propos. Morale de la Révolution
Par Éric Thiers
Réforme et révolution au temps de Charles Péguy
Par Emmanuel Jousse
La révolution russe de 1905 n’a pas eu lieu…
Par Patrick Charlot
À propos de trois articles de Jean Zay sur Charles Péguy
« Péguy », Le Grenier, juin 1925
Par Jean Zay
« Notre cher Péguy », Le Progrès du Loiret, 24 mars 1926
Par Jean Zay
« Propos orléanais », Le Progrès du Loiret, 30 avril 1926
Par Jean Zay
Aperçu bibliographique
Par Pauline Bruley et Alexandre de Vitry
Courrier d’Orléans
Les nouvelles du Centre Charles Péguy d’Orléans
Vie de l’Amitié
Par Hervé Martin, Anthony Glaise, Dominique Ancelet-Netter et Éric Thiers
Glanes
Par Joseph Hanimann
In Memoriam. Claude Louis-Combet ou Péguy l’incompatible
Par Éric Thiers
Philippe Villaret, Charles Péguy, maître de lecture, Paris, L’Harmattan, 2025, 200 p.
Par Anthony Glaise
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Date de parution : 04/06/2026
Date de mise en ligne : 03/07/2026