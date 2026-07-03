La Revue de Belles-Lettres 2026, 1 : "Livre pauvre"

Dossier consacré au livre pauvre, avec des inédits et reproductions de Pierre Bergounioux, Antoine Émaz, Bernard Noël, et bien d’autres; poèmes de Jean-Paul Bota, Alain Bernaud, Manuel Cajal et Judith Chavanne; rubriques d’Olivier Cadiot et Arno Renken.

Pour sa 150e année de publication ininterrompue, la RBL consacre son dossier principal au livre pauvre. Lancé en 2000 par Daniel Leuwers, le livre pauvre est une œuvre réalisée en commun par un artiste et un poète, à la main et à très peu d’exemplaires. Une occasion de découvrir ces collaborations réalisées loin du circuit commercial, accompagnées d’inédits de Joël Bastard, Pierre Bergounioux, Nimrod, James Sacré et Joël Vernet, de reproductions de nombreux poètes et artistes, ainsi que d’œuvres réalisées pour l’occasion.

Le Cahier de création contient des poèmes Jean-Paul Bota, Alain Bernaud, Manuel Cajal et Judith Chavanne.

Dans la rubrique «Tracé», Olivier Cadiot dresse le portrait d’un célèbre peintre en deuil.

Quant à la rubrique «Traducere», elle s’enrichit d’un essai d’Arno Renken sur la traduction comme relation.

Les «Lectures» chroniquent des publications récentes de Tom Buron, Blaise Cendrars & Georges Sauser-Hall, Sophie Lefaye, Max Lobe, Muriel Pic, Alexandre Voisard et Frédéric Wandelère.