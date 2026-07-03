Marie Blaise, Sylvie Triaire (dir.), "Et ce fut tout". La fin, formes et sens
L’ouvrage s’intéresse aux modalités de la fin, envisagée du point de vue des représentations (fin de soi, fin du monde), de la finalité (eschatologie, téléologie), des poétiques (dénouement, suspens, circularité...), de la périodisation (histoire littéraire). Dans un parcours qui va du Moyen-Âge à la littérature contemporaine se révèlent de profondes ruptures qui semblent engager la fin du système de valeurs (politiques, religieuses, économiques) : révolution(s), industrialisation, exploitation, conflits mondiaux, menace nucléaire, climatique, biologique... Dans ce contexte, la notion de crise (en tant que ce qui peut se dépasser) ne suffit plus, et il semble nécessaire de relever, face à la diffusion du sentiment de fin globale, les formes qu’elle prend dans la littérature, où elle est mise en scène mais aussi en acte.
Sommaire en ligne via OpenEdition…
Marie Blaise et Sylvie Triaire
En guise d’introduction
I. Les genres et leurs ombres
Catherine Nicolas
« E mut firent bele fin » : le laboratoire des fins dans les Lais de Marie de France
Bénédicte Louvat
La disparition de la tragi-comédie au xviie siècle
II. Fins dé-composées
Jérémy Naïm
À partir de Gautier : finir Les Mille et Une Nuits
Nathalie Solomon
Incomplétude et eau de boudin : terminer son récit en régime romantique
Caroline Julliot
« Enfer et métalepse ! » : sur la piste des histoires sans fin...
Florence Pellegrini
« Alors cette fin du monde ? C’est pour quand ? »
Stratégies énonciatives dans La fin du monde n’aurait pas eu lieu de Patrik Ourednik
III. L’autre, l’ailleurs, l’information
Małgorzata Sokołowicz
« Tout craque ici, comme chez nous ». La fin d’un rêve oriental chez Gérard de Nerval et Gustave Flaubert
Colette Camelin
La fin du paganisme, figure de la catastrophe moderne ?
Claude Pérez
Mort et survivance des abeilles (Vladimir Weidlé et la fin de l’art)
IV. La mort, l’instant et l’infini
Guilhen Antier
« La fin du monde serait-elle pour demain... »
Eschatologie chrétienne et contemporanéité de l’existence
Fabienne Bercegol
En guise de conclusion : la quête sans fin de Senancour
Mariane Bury
« La mort seule est certaine » : hantise de la fin chez Guy de Maupassant
Agathe Novak-Lechevalier
Le final du roman houellebecquien — comment produire l’indicible
V. Temps indéductibles
Dominique Triaire
Les Lumières : l’équilibre menacé
Sylvie Triaire
Déclinaisons de la fin : crise de l’esprit, fin de l’expérience, disparition des lucioles, des truites et des oiseaux
Marie Blaise
Des éléphants, des feuilles et des hommes : crises et apocalypses dans l’anthropocène