Marie Blaise, Sylvie Triaire (dir.), "Et ce fut tout". La fin, formes et sens

L’ouvrage s’intéresse aux modalités de la fin, envisagée du point de vue des représentations (fin de soi, fin du monde), de la finalité (eschatologie, téléologie), des poétiques (dénouement, suspens, circularité...), de la périodisation (histoire littéraire). Dans un parcours qui va du Moyen-Âge à la littérature contemporaine se révèlent de profondes ruptures qui semblent engager la fin du système de valeurs (politiques, religieuses, économiques) : révolution(s), industrialisation, exploitation, conflits mondiaux, menace nucléaire, climatique, biologique... Dans ce contexte, la notion de crise (en tant que ce qui peut se dépasser) ne suffit plus, et il semble nécessaire de relever, face à la diffusion du sentiment de fin globale, les formes qu’elle prend dans la littérature, où elle est mise en scène mais aussi en acte.

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Paul Klee, Angelus Novus.

Marie Blaise et Sylvie Triaire

Fiat ars, pereat mundus

En guise d’introduction

I. Les genres et leurs ombres

Catherine Nicolas

« E mut firent bele fin » : le laboratoire des fins dans les Lais de Marie de France

Bénédicte Louvat

La disparition de la tragi-comédie au xviie siècle

II. Fins dé-composées

Jérémy Naïm

À partir de Gautier : finir Les Mille et Une Nuits

Nathalie Solomon

Incomplétude et eau de boudin : terminer son récit en régime romantique

Caroline Julliot

« Enfer et métalepse ! » : sur la piste des histoires sans fin...

Florence Pellegrini

« Alors cette fin du monde ? C’est pour quand ? »

Stratégies énonciatives dans La fin du monde n’aurait pas eu lieu de Patrik Ourednik

III. L’autre, l’ailleurs, l’information

Małgorzata Sokołowicz

« Tout craque ici, comme chez nous ». La fin d’un rêve oriental chez Gérard de Nerval et Gustave Flaubert

Colette Camelin

La fin du paganisme, figure de la catastrophe moderne ?

Claude Pérez

Mort et survivance des abeilles (Vladimir Weidlé et la fin de l’art)

IV. La mort, l’instant et l’infini

Guilhen Antier

« La fin du monde serait-elle pour demain... »

Eschatologie chrétienne et contemporanéité de l’existence

Fabienne Bercegol

En guise de conclusion : la quête sans fin de Senancour

Mariane Bury

« La mort seule est certaine » : hantise de la fin chez Guy de Maupassant

Agathe Novak-Lechevalier

Le final du roman houellebecquien — comment produire l’indicible

V. Temps indéductibles

Dominique Triaire

Les Lumières : l’équilibre menacé

Sylvie Triaire

Déclinaisons de la fin : crise de l’esprit, fin de l’expérience, disparition des lucioles, des truites et des oiseaux

Marie Blaise

Des éléphants, des feuilles et des hommes : crises et apocalypses dans l’anthropocène