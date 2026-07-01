Avec de la ficelle et du papier

Le théâtre de marionnettes a connu, depuis la fin du XXe siècle, de profondes mutations esthétiques et dramaturgiques. En France, des collaborations plurielles entre écrivains et marionnettistes se sont développées, tandis qu’en Italie, des marionnettistes ont mené leurs propres expérimentations dramatiques. Au fil des rencontres avec la scène, la posture de l’auteur y devient "fluide", allant de l’écrivain extérieur répondant à une commande, au dramaturge et au co-créateur des spectacles. À partir de textes choisis, Francesca Di Fazio identifie dans La marionnette et son drame. Les dramaturgies contemporaines pour le théâtre de marionnettes en France et en Italie (1980-2020) des motifs transversaux dans lesquels l’utilisation de la marionnette semble trouver une spécificité propre. En s’appuyant sur des recherches de terrain et des entretiens avec des artistes, l’étude examine aussi les processus de création, les relations entre auteurs et marionnettistes, ainsi que le rôle spécifique du dramaturge. Fabula vous invite à découvrir le sommaire et feuilleter l'ouvrage… ou à télécharger directement le volume en libre accès…

Laurette Burgholzer et Lucie Doublet s'intéressent de leur côté à L'Art du marionnettiste. Pratiques de transmission (Actes Sud) : le marionnettiste est un acteur au travail singulier, alliant jeu, animation/manipulation, fabrication et dramaturgie. Au service de l'objet marionnettique, son corps et ses gestes s’ajustent à la diversité des formes : marionnettes à gaine, portées, à fils, hybrides, objets ou matières transformables etc. À partir d’enquêtes de terrain et d’observations au sein de lieux de formation professionnelle menées par Laurette Burgholzer, de nombreux témoignages d’artistes-pédagogues français et internationaux, ainsi qu'un regard historique sur les arts de la marionnette proposé par Lucie Doublet, l'ouvrage explore les gestes, les outils ainsi que les principes de transmission et de création propres aux formations contemporaines de marionnettistes.

Rappelons plus haut dans le temps, l'essai d'Hélène Beauchamp, La Marionnette, laboratoire du théâtre publié aux éditions Deuxième Époque en collaboration avec l'Institut international de la marionnette. À la fin du XIXe siècle, dans toute l’Europe, les avant-gardes théâtrales font de la marionnette — jusqu’alors ancrée dans des traditions en déclin — un véritable modèle esthétique, qui persiste jusqu’à la fin des années trente. Comment et pourquoi cet objet théâtral entre-t-il dans le champ du « grand » théâtre, c’est-à-dire de la scène d’acteurs, et qu’y change-t-il ? Que devient la marionnette dans cette rencontre ? Ce "modèle marionnettique", profondément critique et expérimental, devient alors un laboratoire qui explore tous les champs de l’art du théâtre : théorie, dramaturgie, mise en scène.