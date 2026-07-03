Francesca Di Fazio, La marionnette et son drame. Les dramaturgies contemporaines pour le théâtre de marionnettes en France et en Italie (1980-2020)

Le théâtre de marionnettes a connu, depuis la fin du XXe siècle, de profondes mutations esthétiques et dramaturgiques. En France, des collaborations plurielles entre écrivains et marionnettistes se sont développées, tandis qu’en Italie, des marionnettistes ont mené leurs propres expérimentations dramatiques. Au fil des rencontres avec la scène, la posture de l’auteur y devient « fluide », allant de l’écrivain extérieur répondant à une commande, au dramaturge et au co-créateur des spectacles.

À partir de textes choisis, l’ouvrage identifie des motifs transversaux dans lesquels l’utilisation de la marionnette semble trouver une spécificité propre : « la mémoire de la marionnette », « la marionnette face au réel », « la marionnette et le mal », émergent comme trois endroits d’exploration dramaturgique privilégiés, où l’immatérialité des concepts trouve une expression scénique à travers l’objet-marionnette.

En s’appuyant sur des recherches de terrain et des entretiens avec des artistes, l’étude examine aussi les processus de création, les relations entre auteurs et marionnettistes, ainsi que le rôle spécifique du dramaturge. La marionnette et son drame interroge ainsi différents aspects de l’écriture pour figures et, ce faisant, l’inscrit dans les langages pluriels de la scène contemporaine.

Découvrir le sommaire et feuilleter l'ouvrage…

Parcourir ou télécharger le volume (pdf)…