Dimitri Garncarzyk, Ghislaine Jay-Robert, Nathalie Solomon (dir.), L’inaperçu

Quatrième numéro d’une collection qui a pour ambition d’explorer l’image sous toutes ses formes, cet ouvrage se consacre, pour sa part, à l’étude de l’inaperçu, de ce qu’on ne voit pas a priori dans une image et qui pourtant est là, à la disposition de tous, pour peu qu’on se donne la peine de regarder avec attention. S’inscrivant dans la continuité des recherches menées par D. Arasse, ce livre en élargit le champ, puisqu’il confronte des supports aussi variés que la littérature, la peinture, le cinéma, la photographie et la vidéo.

Ce dialogue interdisciplinaire portant sur des époques allant de la Grèce antique jusqu’à l’époque contemporaine permet d’interroger les mécanismes et les enjeux mêmes de la perception.

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