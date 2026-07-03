Jean-Philippe Trias, L'interfilmique. Mémoire du cinéma

Cet ouvrage apporte une contribution inédite sur les relations intertextuelles que des films construisent avec des films antérieurs sous la forme de citations, références, allusions, imitations, transformations, reprises, remakes… Avec les outils de la poétique littéraire et de l’histoire de l’art, il propose une première typologie de ces relations « interfilmiques », utile aux étudiants et cinéphiles pour nommer la circulation des formes et des récits entre les oeuvres cinématographiques. Articulant la théorie avec de nombreuses analyses de films de toutes époques, l’ouvrage vise à montrer comment ces relations interfilmiques tissées avec les oeuvres cinématographiques du passé construisent une mémoire de cinéma et rendent lisible une évolution du rapport à l’histoire du 7e art dans les films eux-mêmes.

Découvrir le sommaire et feuilleter l'ouvrage…

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Quand le cinéma se souvient de lui-même", par Maxime Scheinfeigel (3 juillet 2026)