Society for French Studies. 68e Congrès annuel (Galway, Irlande)

Society for French Studies 68e Congrès annuel

University of Galway

5 - 7 juillet 2027



APPEL À COMMUNICATIONS

Séances plénières de Janice Carruthers (Queen’s University Belfast), Patrick ffrench (King’s College London), Joanna Stalnaker (Columbia University) and Véronique Tadjo (University of Witwatersrand Johannesburg).

Nous vous invitons à nous faire part de vos propositions de communication pour une durée de 20 minutes (en français ou en anglais) pour des sessions consacrées aux sujets suivants :

Cent ans de La recherche du temps perdu

Beckett en exil

Écoféminisme

Le paysage éditorial/Les droits d’auteur

Le langage et la technologie

Corps à la marge

Matérialismes anciens et nouveaux

La psychanalyse et le care

Langues régionales, minoritaires ou menacées

La violence d’État

Le jumelage/les doubles

Que reste-t-il des Lumières ?

Ces sujets se prêtent aux approches disciplinaires et aux contextes historiques les plus divers. Veuillez fournir un court résumé (de 250-300 mots maximum) de votre proposition de communication, indiquer le sujet dans lequel il s’inscrit et exposer les grandes lignes de son argument. Nous rappelons que les propositions de communication doivent s’adresser à un public de spécialistes comme de non-spécialistes.



Le Comité scientifique invite également des propositions de panels complets portant soit sur les thèmes ci-dessus, soit sur d’autres sujets relevant des études françaises et francophones. Les propositions devront être accompagnées des noms et des coordonnées (institution, adresse électronique) de tous·tes les intervenant·es (3 ou 4) et du·de la modérateur·ice de séance ainsi que des résumés des interventions (250-300 mots par communication) et d’un résumé global d’une page maximum exposant les objectifs de la session proposée. Le·la modérateur·ice de séance ne figurera pas parmi les intervenant·es. Le nom de la personne responsable de la session doit être clairement indiqué. Le Comité scientifique prendra également en considération d’autres formats de session que le format traditionnel qui pourraient inclure (à titre non exhaustif) : des matériaux prédistribués; des performances/des pratiques créatives; des sessions liées à des projets particuliers; des ateliers pédagogiques; des partenariats non-universitaires. Toutes les propositions seront étudiées par le Comité scientifique et les décisions seront communiquées vers mi-novembre 2026.



Les doctorant·es sont vivement encouragé·es à participer, ainsi que les délégué·es des PRFI (Pays à Revenu Faible ou Intermédiaire), y compris les pays du Sud. Nous proposons des tarifs d’inscription réduits et une bourse de voyage pour les doctorant·es (plus de détails seront disponibles sur notre site web). Grâce au soutien généreux du Winthrop-King Institute, nous mettrons à disposition des bourses pour les délégué·es des PRFI dont la proposition de communication ou de panel a été acceptée pour SFS Galway 2027. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web https://www.sfs.ac.uk/funding/lmic-conference-support.



Pour proposer une communication/un panel, merci de remplir ce formulaire avant le 18 septembre 2026. Veuillez adresser toute question à propos du congrès à l’organisateur, Dr Éamon Ó Cofaigh, à l’adresse suivante : conference@sfs.ac.uk. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.sfs.ac.uk.



Veuillez noter que nous ne sommes pas actuellement en mesure d'accommoder des communications hybrides/à distance. Afin d'éviter tout désappointement, merci de proposer uniquement des communications qui seront présentées en personne.