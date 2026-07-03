e-Spania, n° 54 (juin 2026) : « Le Miracle est notre liberté ». Le Siècle d’or (& Cie) de Florence Delay (dir. Maria Zerari et François-Xavier Guerry)

Cet ensemble de neuf contributions rend hommage, de différentes manières, à l’œuvre « espagnole » de Florence Delay et, plus particulièrement, à ses études et traductions consacrées à la Bibliothèque du Siècle d’or. Ce dossier constitue le prélude à une édition papier, polie et augmentée, à paraître fin 2026.

« Le Miracle est notre liberté ». Le Siècle d’or (& Cie) de Florence Delay

(dir. Maria Zerari et François-Xavier Guerry)

Lien e-Spania (n° 54, juin 2026): https://journals.openedition.org/e-spania/

Avant-propos

Maria Zerari In memoriam Florence Delay

Introduction

Maria Zerari Présentation de Florence Delay. D’Espagnes en Siècle d’or

Sketches of Spain

François-Xavier Guerry « Manier les ciseaux n’a rien d’innocent ». Traduire La Celestina pour la scène (Florence Delay, 1989, 2011)

Paul-Henri Giraud Du sonnet comme « séduction brève ». Sor Juana Inés de la Cruz par Florence Delay et Jacques Roubaud

Mercedes Blanco La fée Électricité ou Gracián futuriste. À propos de Zigzag

Cécile Guilbert Haute couture. Robes de gloire au Siècle d’or (impromptu)

Coda (libre)

Yannick Barne Il n’y a pas de cheval sur le chemin de Damas : le Flos sanctorum de Florence Delay

Constant Ranoux Le parcours chevaleresque de Florence Delay : vie et imaginaire

Marie Frisson Affaires d’atelier. Sur L’Autoportrait dans l’atelier de Francisco de Goya (suivi d'un souvenir personnel), en hommage à Florence Delay