Questions de théorie littéraire (Lausanne)

Cours général du Master de français de l'université de Lausanne

Questions de théorie littéraire

Semestre d’automne, Mer. 10h15-12h, Anthropole

Responsable : Marc.Escola@unil.ch

Chaque séance s'attache à une notion théorique fondamentale (auteur, œuvre, fiction…), en s'efforçant de réfléchir à ses enjeux à partir d'une question volontairement paradoxale. La réflexion prend appui sur deux ou trois articles ou extraits de textes de théorie littéraire, en faisant également une place à un ou deux exemples (œuvres, cas, périodes, précis(es)). Elle est aussi l'occasion d'une réflexion sur les options méthodologiques qui s'offrent aux chercheurs et d'une excursion dans l'actualité de la recherche.

Séance I — 16 sept. Séance d’information sur le Master

Présentation du cours : Histoire, Théorie, Critique (Marc Escola)

Séance II — 23 sept. Les auteurs savent-ils toujours ce qu'ils font ? (Marc Escola)

Séance III — 30 sept. Que transmet-on en transmettant la littérature ?

Invitée : Judith Lyon pour Balzac nous appartient. Une histoire politique de la transmission littéraire (CNRS éd., 2026)

Séance IV — 7 oct. Qu'est-ce qu'un corpus ? (Marie Kondrat)

Séance V — 14 oct. Témoigner, est-ce faire acte de littérature ? (Marta Caraion)

Séance VI — 21 oct. Faut-il corriger les œuvres du passé ?

Débat avec Tiphaine Samoyault. Autour de Toutes sortes de Misérables (Seuil, 2026)

Séance VII — 28 oct. Que peut la littérature pour l’environnement ? (Dominique Kunz Westerhoff)

—

Séance VIII — 11 nov. D’où tu écris, d’où tu lis ? Liberté académique et savoirs situés (Christine Le Quellec Cottier)

Séance IX — 18 nov. Le style d’auteur·e existe-t-il vraiment ? (François Demont)

Séance X — 25 nov. Pourquoi lit-on des histoires ? (Marc Atallah)

Séance XI — 2 déc. La bande dessinée est-elle une littérature comme une autre ? (Irène Le Roy Ladurie)

Séance XII — 9 déc. Peut-on lire le théâtre ? (Romain Bionda)

Séance XIII — 16 déc. Que faut-il s’interdire de lire ? (Marc Escola)