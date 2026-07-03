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Teresa revival. L’actualité d’une sainte du XVIe siècle (Clermont-Ferrand)

Teresa revival. L’actualité d’une sainte du XVIe siècle (Clermont-Ferrand)

Publié le par Marc Escola (Source : François-Xavier Guerry)

Journée d'étude

« Teresa revival. L’actualité d’une sainte du XVIe siècle »

Org. : Yannick Barne (Sorbonne Université) et François-Xavier Guerry (CELIS-UCA)

Vendredi 9 octobre 2026


09h00. Accueil des participants

09h15. Ouverture de la journée

THÉRÈSE, CONTEMPORAINE
Modération : Yannick Barne (Sorbonne Université)

09h30. Isabelle Touton (Université Bordeaux Montaigne) : La santa y el filólogo, o cómo Francisco Márquez Villanueva nos ayuda a interpretar el revival teresiano

10h00. Isabel Sainz Bariain et Álvaro Rodríguez Subero (Université de la Rioja, online) : «Que viva quede en la muerte»: trascendencia contemporánea de la obra teresiana y su transposición genérica

Discussion – pause

UNE SAINTE DE PAPIER
Modération : Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes)

11h20. François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne) : Santa Teresa de Jesús en El País (2015-2026): menciones y ocurrencias

11h50. Caroline Lyvet (Université d’Artois) : Thérèse d’Ávila en roman après 2015 : imaginaires contemporains d’une sainte écrivaine

Discussion – pause méridienne

UNE SAINTE À L’AFFICHE
Modération : François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne)

15h00. Yannick Barne (Sorbonne Université) : La palabra teresiana en escena. Reescrituras y adaptaciones de los textos de Teresa de Jesús en el teatro contemporáneo

15h30. Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes) : Sainte Thérèse d’Ávila et Angélica Liddell : d’un érotisme l’autre

16h00. Adolfo de Mingo Lorente (Universidad de Castilla-La Mancha, online) : Moradas de luz y sombra: el paisaje arquitectónico dentro del cine teresiano

Discussion – fermeture de la journée

 