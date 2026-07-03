Teresa revival. L’actualité d’une sainte du XVIe siècle (Clermont-Ferrand)
Journée d'étude
« Teresa revival. L’actualité d’une sainte du XVIe siècle »
Org. : Yannick Barne (Sorbonne Université) et François-Xavier Guerry (CELIS-UCA)
Vendredi 9 octobre 2026
09h00. Accueil des participants
09h15. Ouverture de la journée
THÉRÈSE, CONTEMPORAINE
Modération : Yannick Barne (Sorbonne Université)
09h30. Isabelle Touton (Université Bordeaux Montaigne) : La santa y el filólogo, o cómo Francisco Márquez Villanueva nos ayuda a interpretar el revival teresiano
10h00. Isabel Sainz Bariain et Álvaro Rodríguez Subero (Université de la Rioja, online) : «Que viva quede en la muerte»: trascendencia contemporánea de la obra teresiana y su transposición genérica
Discussion – pause
UNE SAINTE DE PAPIER
Modération : Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes)
11h20. François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne) : Santa Teresa de Jesús en El País (2015-2026): menciones y ocurrencias
11h50. Caroline Lyvet (Université d’Artois) : Thérèse d’Ávila en roman après 2015 : imaginaires contemporains d’une sainte écrivaine
Discussion – pause méridienne
UNE SAINTE À L’AFFICHE
Modération : François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne)
15h00. Yannick Barne (Sorbonne Université) : La palabra teresiana en escena. Reescrituras y adaptaciones de los textos de Teresa de Jesús en el teatro contemporáneo
15h30. Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes) : Sainte Thérèse d’Ávila et Angélica Liddell : d’un érotisme l’autre
16h00. Adolfo de Mingo Lorente (Universidad de Castilla-La Mancha, online) : Moradas de luz y sombra: el paisaje arquitectónico dentro del cine teresiano
Discussion – fermeture de la journée