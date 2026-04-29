Honoré de Balzac, La Rabouilleuse, éd. Frédéric Nau

Agathe Bridau, veuve en charge de ses deux fils, peine à subvenir aux besoins de la famille : ruinée par son aîné, enfant chéri de la fratrie, mais terriblement dépensier, elle ne peut guère compter sur son cadet qui, malgré son grand cœur, n’est qu’un peintre démuni. Agathe quitte donc Paris pour sa ville natale d’Issoudun afin de chercher soutien auprès de son frère Jean-Jacques : c’est compter sans Flore Brazier, sa maîtresse surnommée la « rabouilleuse », qui a bien l’intention de garder sa part de la succession…

Avec ce roman des Scènes de la vie de province, Balzac peint avec noirceur les rivalités familiales et livre une fresque magistrale des premières décennies du xixe siècle. Un volume méconnu de La Comédie humaine à redécouvrir.



Préface, dossier et notes de Frédéric Nau.