Dix-huitième siècle, n° 58 : "Aux Îles" (dir. Mathieu Grenet, Denis Le Guen )

Il faut mettre à la voile avec Mathieu Grenet, Denis Le Guen et leurs dix-neuf contributeurs, et d’embarquer vers les « îles » du 18e siècle pour explorer ce qu’ils nomment des « dynamiques définies comme “politiques”, mais qui sont également – et d’abord – socio-spatiales, culturelles et imaginaires ». Le point d’exclamation du titre manifeste l’ambivalence du rapport des Lumières aux îles : espaces de découverte ou de relégation, de conquête ou d’exil, de prise de recul ou d’éloignement, elles constituent, écrivent-ils, une « mise à distance du monde » tout en mobilisant une « pluralité » « d’expériences et d’acteurs ». Le lecteur peut continuer d’observer la mer avec le « Grand entretien » consacré cette année aux lettres découvertes par l’historien Renaud Morieux. Si elles n’ont, en leur temps, jamais atteint les marins auxquels elles étaient adressées, ces lettres touchent aujourd’hui toutes sortes de publics, au-delà du cercle restreint des historiens et spécialistes de l’archive. Le Dossier est suivi de neuf articles de Varia et d’une section « Notes de lecture » riche cette année de plus de cent recensions. L’image de couverture s’est élargie : la thématique nous y invitait et la délicate aquarelle de George Tobin le méritait. L’île de Méhétia, baptisée « Osnaburgh Island » par Samuel Wallis lorsqu’il y accosta en 1767, habitée malgré son rude relief, voit ses eaux occupées par un chassé-croisé de pirogues et de frégates. La rencontre entre deux mondes apparaît ici paisible : les pêcheurs en premier plan ne semblent guère dérangés par les imposants navires qui font route vers leurs côtes. Toujours la surface des apparences que ce numéro nous invite à traverser.

Sommaire en ligne via Cairn…

Éditorial

Par Florence Magnot-Ogilvy et Emmanuelle Sempère

« Aux îles ! »

« Aux îles ! »

Par Denis Le Guen et Mathieu Grenet

La construction d’un espace

La nation-archipel. Les îles dans la construction de l’identité nationale par la Société des antiquaires d’Écosse

Par Florence Petroff

Les cartes des îles dans la collection cartographique de Pierre le Grand

Par Aleksandr Lavrov

L’île continentale ou Cayenne aux 17e et 18e siècles

Par Caroline Séveno

La gouvernance générale de l’espace antillais français au 18e siècle (1697-1763)

Par Éric Roulet

La place de l’insularité dans la gestion des mobilités illégales par les autorités vénitiennes de l’espace ionien

Par Pauline Mailloux

Les gens du rocher : les multiples insularités de Saint-Barthélemy (1720-1800)

Par Annika Raapke Öberg

Du sel au sucre, une mise en bouche des Îles

Par Érick Noël

Expérimentations insulaires

Forteresses insulaires, isolats politiques et emprise territoriale impérialiste, de Platon à Rousseau

Par Blaise Bachofen

Le discours sur la valeur dans La Découverte de l’Isle Frivole de Gabriel-François Coyer

Par Jean-Alexandre Perras

Planifier le prestige : les projets de colonisation de la Corse et de la Sardaigne au 18e siècle

Par Giampaolo Salice

Les enjeux de la défense de Saint-Domingue (1764-1802)

Par Bernard Gainot

Peupler pour défendre : les îles Pontines, rempart maritime septentrional du royaume de Naples (1734-1815)

Par Arturo Gallia

Archipels de la contrainte : configurations pénales et dynamiques de détention dans les îles du Mezzogiorno à la fin du 18e siècle

Par Anthony Santilli

Le préside le plus méridional de la monarchie espagnole : les Malouines (1767-1811)

Par Darío G. Barriera

Retours d’expérience : la fin d’un monde ?

Les îles néfastes de Cleveland

Par Paul Pelckmans

Bougainville à Tahiti : généalogie d’une utopie paradisiaque

Par Florent Bosco

L’île Bourbon chez Parny et Bertin : nouvelle Cythère ou sombre colonie ?

Par Guilhem Armand

La France australe, du mythe à la désolation : le rapport géographique tourmenté aux îles subantarctiques françaises

Par William Salabert

Les mondes perdus de Moreau de Saint-Méry : Saint-Domingue, une île entre deux empires

Par Marie Houllemare

Grand entretien

Le voyage au long cours des « lost letters » de la Galatée. Entretien avec Renaud Morieux

Entretien avec Renaud Morieux,

Propos recueillis à Paris le 22 septembre 2025 par Déborah Cohen, Florence Magnot-Ogilvy et Emmanuelle Sempère

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II. Varia

Schiller et l’histoire philosophique des origines

Par Louis Carré et Jean-Baptiste Vuillerod

Considérations sur la première société humaine

Par Friedrich Schiller

Qui est l’auteur de L’Esprit du judaïsme et du Tableau fidèle des papes ?

Par Gerhardt Stenger

Diplomatie « en famille » ? La visite du marquis d’Aguesseau au comte de Ségur à Saint-Pétersbourg (1786)

Par Chiara Lerede

Histoire d’un crâne : un procès pour nécromancie à Toulouse au siècle des Lumières

Par Damien Bouliau

Le professeur malgré lui : Bernardin de Saint-Pierre et l’École normale de l’an III

Par Stéphane Zékian

Une écriture de la rue ? Dans les Tableaux de Mercier, Paris (s’)affiche

Par Cyrielle Girot

« Réunir les beautés d’un spectacle fait pour enchanter tous les sens » : Marmontel librettiste, à la recherche d’un équilibre esthétique de l’opéra

Par Mathilde Havret

« L’Histoire de Constance » dans Trois Femmes d’Isabelle de Charrière : intermède romanesque ou réflexion politique déguisée ?

Par Inès Raffin

Bureaucratie : du bon mot au concept. Essai de sémantique historique (1764-1789)

Par Anna Joukovskaïa

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III. Notes de lecture. Sous la direction de Luciano Piffanelli et de Philippe Rabaté

Adanson Michel, Voyage au Sénégal, édition de Denis Reynaud et Jean Schmidt, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », 2023.

Par Bernard Herencia

Angliviel de La Beaumelle Laurent, Correspondance générale, t. XVIII, édition de Hubert Bost, Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La Beaumelle, Paris, Honoré Champion, 2024.

Par Christian Albertan

Barbier Edmond Jean François, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, Paris, Classiques Garnier, t. IV (2024) et t. V (2025).

Par Christian Albertan

Barras Vincent, Margel Serge et Yampolsky Eva (dir.), Les corps affectés au xviiie siècle. Entre le naturel et le surnaturel, Grenoble, Jérôme Millon, coll. « Asclépios », 2025.

Par Nicole Jacques-Lefèvre

Baumer Lorenz E., Falaky Fayçal et Hakim Zeina (dir), Diderot et l’archéologie, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2024.

Par Mathilde Vallières

Bellicard Jérôme-Charles et Cochin Charles-Nicolas, Observations sur les antiquités de la ville d’Herculanum, éd. crit. d’Édith Flammarion et Catherine Volpilhac-Auger, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », 2023 (1996) (avec illustrations).. Baumer Lorenz E., Falaky Fayçal et Hakim Zeina (dir.), Diderot et l’archéologie, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2024 (avec index).

Par Frédéric Charbonneau

Bokobza Kahan Michèle, Les Romancières de l’émigration (1789-1825), Paris, Honoré Champion, coll. « Tournant des Lumières », 2025.

Par Nicolas Brucker

Bosc Olivier et Guérinot Sophie (dir.), L’Arsenal au fil des siècles. De l’hôtel du grand maître de l’artillerie à la bibliothèque de l’Arsenal, Paris, Le Passage/Bibliothèque nationale de France, 2024.

Par Aurélia Gaillard

Bret-Vitoz Renaud et Julian Thibaut (dir.), La Révolution et le théâtre des émotions, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2025.

Par Michèle Sajous D’Oria

Brucker Nicolas, Lumières et religion. La transcendance dans le roman : Prévost, Rousseau, Rétif, Paris, Honoré Champion, 2022.

Par Marilina Gianico

Bugiac Andreea, Révolutions romanesques. Le destin du roman français au Siècle des Lumières, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2022.

Par Mihaela Mudure

Carpenter Roy, La Théologie esthétique de Jonathan Edwards. Introduction à la pensée d’une Lumière américaine, Grenoble, UGA Éditions, 2024.

Par Gabriel-Robert Thibault

Carvalho Thérence et Herencia Bernard, Les Lumières au chevet de la Pologne. Les projets de Rousseau, Mably et Lemercier de La Rivière à la veille du premier partage (1772), Genève, Slatkine, 2024.

Par Blaise Bachofen

Castagnetti Philippe et Renoux Christian (dir.), Sources hagiographiques et procès de canonisation. Les circulations textuelles autour du culte des saints (xvi e - xx e siècle), Paris, Classiques Garnier, coll. « Polen – Pouvoirs, lettres, normes », 2022.

Par Claude Michaud

Castelnau de Murat Henriette-Julie de, Les Lutins du château de Kernosy, édition critique par Perry Gethner et Allison Stedman, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2024.

Par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

Chaouche Sabine et Clarke Jan (dir.), Molière and After. Aspects of the Theatrical Enterprise in 17th- and 18th-Century France, European Drama and Performance Studies, 2022-1, no 18, Paris, Classiques Garnier, 2022.

Par Françoise Dartois-Lapeyre

Charles Lise, Les Promesses du roman. Poétique de la prolepse sous l’Ancien Régime (1600-1750), Paris, Classiques Garnier, coll. « L’univers rhétorique », 2021.

Par Anne-Marie Mercier-Faivre

Chateaubriand, Œuvres complètes, sous la direction de Béatrice Didier. John Milton, Paradise Lost (1674), Le Paradis perdu (1836). Traduction par Chateaubriand. Édition bilingue, introduction et notes par Christophe Tournu, 2 vol. Paris, Honoré Champion, coll. « Textes de littérature moderne et contemporaine », 2021.

Par Raymonde Monnier

Chatelain Antoine, Greuze. L’enfance et la famille, avec un essai d’Emmanuelle Brugerolles, Paris, Éric Coatalem, 2024.

Par Marilina Gianico

Cochard Xavier, Sur la terre comme au ciel ? Eschatologie catholique et sécularisation en France ( xviii e - xix e siècle), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2025.

Par Didier Masseau

Coissard Guillaume (dir.), Histoires matérialistes du matérialisme. Généalogie et usages d’une catégorie, Paris, Classiques Garnier, 2025

Par Francesco Piccardi

Coissard Guillaume, Lectures matérialistes de Leibniz au xviii e siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire du matérialisme », 2023.

Par Sophie Audidière

Consenza Mario, À l’ombre des Lumières. Jacques-André Naigeon philosophe, traduit de l’italien par Sylviane Albertan-Coppola, Paris, Honoré Champion, coll. « Société Diderot », 2025.

Par Jacques Guilhaumou

Cottin Sophie, Correspondance complète. Tome III, La Romancière (1799-1802), Tome IV, Un dernier amour (1804-1806), édition de Huguette Krief et Mathilde Chollet, Paris, Classiques Garnier, 2024 et 2025.

Par Jacques Guilhaumou

Courson Clara de, « Des voix confuses et lointaines ». Représentations acoustiques du discours chez Diderot, Paris, Classiques Garnier, coll. « Investigations acoustiques », 2025.

Par Michel Delon

Delattre-Ledig Camille, L’Animal-machine dans les Belles-Lettres , Paris, Classiques Garnier, coll. « Confluences », 2025.

Par Michel Delon

Dendena Francesco et Roza Stéphanie, Une Histoire immédiate de la Révolution. Antoine Barnave, textes choisis, 1790-1792, Paris, CNRS Éditions, 2025.

Par Jacques Guilhaumou

Douley Julie, La Grâce au féminin. Les femmes face au pardon princier dans les Pays-Bas autrichiens (1762-1794), Louvain, Presses universitaires de Louvain, coll. « Histoire, Justice, Sociétés », 2023.

Par Claude Michaud

Drouin Sébastien, Journalisme et hétérodoxie au Refuge hollandais. Le cas de l’Histoire critique de la République des Lettres (1712-1718) , Paris, Honoré Champion, coll. « Vie des Huguenots », 2023.

Par Anne-Marie Mercier-Faivre

Duboucher Georges, Port-Royal et la médecine. Une face cachée de la communauté. Une époque charnière de la pathologie, Paris, Classiques Garnier, coll. « Univers Port-Royal », 2024.

Par Didier Masseau

Duflo Colas, Les Aventures de Télémaque de Fénelon ou le roman politique, Paris, Honoré Champion, coll. « Commentaires », 2023.

Par Anne-Marie Mercier-Faivre

Dupin Louise, Scritti morali, pedagogici e politici (a cura di Elena Muceni), Milano, Mimesis Edizioni/Inventio, 2025.

Par Frédéric Marty

Dupouy Jean-Pierre, Chennetier Charlotte, Ferretti Giuliano, Gabriele Mino et Roudaut François (dir.), La Vertu de force du Moyen Âge au siècle des Lumières, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2024.

Par Stefan Lemny

Dziembowski Edmond, Le Siècle des révolutions 1660-1789, Paris, Perrin, 2023.

Par Ferenc Tóth

Faulot Audrey, Manon Lescaut de Prévost, ou le « rivage désiré », Paris, Honoré Champion, coll. « Champion Commentaires », 2023.

Par Nicolas Fréry

Feuillebois Victoire et Pézard Émilie (dir.), Écritures XIX, La Revue des Lettres modernes, n o 12, Le Réel invisible. Le magnétisme dans la littérature (1780-1914), Paris, Lettres modernes Minard/Classiques Garnier, 2022.

Par Anne-Marie Mercier-Faivre

Figeac Jean-François, La Question d’Orient dans l’opinion publique française 1798-1861, Paris, Classiques Garnier, 2025.

Par Ferenc Tóth

Florian, Fables, édition de Jean-Noël Pascal, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle, 2022.

Par Gabriel-Robert Thibault

Florin Benoît, Le prince de Ligne. L’esprit des Lumières, Paris, Perrin, 2022.

Par Didier Masseau

Froeschlé-Chopart Marie-Hélène et Froeschlé Michel, La République à visage humain. Jean-François Ricord, maire de Grasse, conventionnel, représentant en mission, avec une Préface de Michel Biard, Nice, Serre Éditeur, 2019.

Par Jacques Guilhaumou

Gaillard Aurélia, L’Invention de la couleur par les Lumières de Newton à Goethe, Paris, Les Belles Lettres, 2024.

Par Mathilde Vallières

Gil Linda (dir.), Éditer la correspondance de Beaumarchais. Enquêtes, inventaire et édition, Brest, Presses de l’université de Bretagne Occidentale, coll. « Cahiers du Centre d’étude des correspondances et journaux intimes de Brest », 2023.

Par Nicolas Brucker

Goux Mathieu et Mounier Pascale (dir.), La Corrélation en diachronie longue (1450-1800). Phrase, texte et discours, Paris, Honoré Champion, 2023.

Par Jacques Guilhaumou

Greilich Susanne et Lüsebrink Hans-Jürgen (éd.), Traduire l’encyclopédisme. Appropriations transnationales et pratiques de traduction de dictionnaires encyclopédiques au siècle des lumières (1680-1800), Würzburg, Könighausen & Neumann, 2024.

Par Hélène Cussac

Grimm Friedrich Melchior, Correspondance littéraire, t. XV, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle, 2024.

Par Christian Albertan

Guizot Pauline, Éducation domestique, ou Lettres de famille sur l’éducation, édition critique par Stéphanie Miech, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du xviiie siècle », 2024.

Par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

Hanotte-Zawislak Anna, Schnebelen Florence et Bala Ilona, « En Pologne, c’est-à-dire nulle part ». La Pologne et les Polonais dans la culture française après les Partages (1795-1918), avec un avant-propos de Bernard Franco, Paris, Honoré Champion, 2025.

Par Ferenc Tóth

Jacob François, Rousseau, Paris, Ellipses, coll. « Biographies », 2025.

Par Érik Leborgne

Jacques-Lefèvre Nicole, Le Mot et le Verbe. Méditations sur le langage et la parole poétique dans l’œuvre de Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), Paris, Hermann, coll. « Échanges littéraires », 2025.

Par Michel Delon

Jaucourt de Villarnoul François de, marquis d’Ausson, Mémoires, édition et notes par Éliane Itti, Paris, Honoré Champion, coll. « Vie des Huguenots », 2025.

Par Claude Michaud

Kant Emmanuel, La Religion dans les limites de la simple raison, traduit par Laurent Gallois, Paris, Classiques Garnier, 2024.

Par Jean-Baptiste Vuillerod

Khavanova Olga, Szorgalom, becsvágy és karrier. A Habsburg Monarchia hivatalnoki kara a felvilágosult abszolutizmus időszakában [Diligence, ambition et carrière. La fonction publique de la Monarchie des Habsbourg à l’époque de l’absolutisme éclairé], Budapest, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2025.

Par Ferenc Tóth

Kovács Janka, A lélek tudománya. Diszciplinarizálódás, medikalizáció és tudásterjesztés Magyarországon (1770-1830) [La science de l’âme. Disciplinarisation, médicalisation et diffusion du savoir en Hongrie (1770-1830)], Budapest, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2024.

Par Ferenc Tóth

Labbé François, Écrivains francophones dans l’Allemagne des Lumières, 2 vol., Paris, Éditions Complicités, 2024.

Par Gérard Laudin

Lahouati Gérard, Avec Casanova. Penser, songer et rire, préf. Michel Delon, Paris, Classiques Garnier, coll. « L’Europe des Lumières », 2020.

Par Marilina Gianico

La Mettrie Julien Offray de, L’Homme-machine, édition de Solange Gonzalez, Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », 2023.

Par Sophie Audidière

Leblanc Nicolas, La Poétique des émotions dans l’œuvre de Jacques Delille, Paris, classiques Garnier, coll. « l’Europe des Lumières », Paris, 2022.

Par Anne-Marie Mercier-Faivre

Lemaître Alain J., L’Ombre du martyr. Des Juifs dans le royaume de France au xviiie siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », 2025.

Par Claude Michaud

La Lettre clandestine, no 32, Seguin Maria Susana (dir.), « La Littérature philosophique clandestine et l’Allemagne », 2024.

Par Nicolas Brucker

Libertinage et philosophie à l’époque classique (xvie-xviiiesiècle), no 21, Audidière Sophie, Coqui Guillaume, Gengoux Nicole, Laerke Mogens, GirardPierre (dir.), « Bayle, les droits de la conscience errante », Paris, Classiques Garnier, 2024.

Par Jacques Guilhaumou

Livry Marquise de, Lettres à la présidente Du Bourg (1779-1792). De Paris à Toulouse , édition critique d’Isabelle Havelange, Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », 2023.

Par Stefan Lemny

Lüsebrink Hans-Jürgen et Mussard Alexandre (éd.), Avantages et désavantages de la découverte de l’Amérique. Chastellux, Raynal et le concours de l’Académie de Lyon, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », 2023.

Par Bernard Herencia

Macé Laurence, Voltaire devant l’Index et le Saint-office, Les dossiers de censure, Naples, ISPF Lab Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2024. [Également disponible au format PDF : http://www.ispf-lab.cnr.it/system/files/ispf_lab/quaderni/2024_q08.pdf]

Par Christian Albertan

Maillet Benoît de, Nouveau Système du monde ou Entretiens de Telliamed philosophe indien avec un missionnaire français, édition critique du manuscrit de Vire avec les variantes de tous les manuscrits par Geneviève Artigas-Menant, Paris, Honoré Champion, 2024.

Par Ferenc Tóth

Marchand Jean-Henri, Voltairomania. L’avocat Jean-Henri Marchand face à Voltaire, édition d’Anne-Sophie Barrovecchio, Paris, Classiques Garnier, 2023.

Par Didier Masseau

Maréchaux Xavier, Les Prêtres réfractaires. L’Église contre la Révolution et l’Empire (1789-1815), Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque des mondes chrétiens », 2024.

Par François Bessire

Martin Virginie et Montègre Gilles (dir.), Diplomatie et mobilités. Négocier l’« étranger » dans l’Europe moderne (xvie-xviiie siècle), Rome, École Française de Rome, 2024.

Par Maëlle Pennéguès

Mazouer Charles, Images du Moyen Âge dans le théâtre français moderne. xve-xxie siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Convergences », 2024.

Par Françoise Michaud-Fréjaville

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Date de parution : 27/05/2026

Date de mise en ligne : 02/07/2026

ISBN 9791092328271