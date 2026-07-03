Dix-huitième siècle, n° 58 : "Aux Îles" (dir. Mathieu Grenet, Denis Le Guen )
Il faut mettre à la voile avec Mathieu Grenet, Denis Le Guen et leurs dix-neuf contributeurs, et d’embarquer vers les « îles » du 18e siècle pour explorer ce qu’ils nomment des « dynamiques définies comme “politiques”, mais qui sont également – et d’abord – socio-spatiales, culturelles et imaginaires ». Le point d’exclamation du titre manifeste l’ambivalence du rapport des Lumières aux îles : espaces de découverte ou de relégation, de conquête ou d’exil, de prise de recul ou d’éloignement, elles constituent, écrivent-ils, une « mise à distance du monde » tout en mobilisant une « pluralité » « d’expériences et d’acteurs ». Le lecteur peut continuer d’observer la mer avec le « Grand entretien » consacré cette année aux lettres découvertes par l’historien Renaud Morieux. Si elles n’ont, en leur temps, jamais atteint les marins auxquels elles étaient adressées, ces lettres touchent aujourd’hui toutes sortes de publics, au-delà du cercle restreint des historiens et spécialistes de l’archive. Le Dossier est suivi de neuf articles de Varia et d’une section « Notes de lecture » riche cette année de plus de cent recensions. L’image de couverture s’est élargie : la thématique nous y invitait et la délicate aquarelle de George Tobin le méritait. L’île de Méhétia, baptisée « Osnaburgh Island » par Samuel Wallis lorsqu’il y accosta en 1767, habitée malgré son rude relief, voit ses eaux occupées par un chassé-croisé de pirogues et de frégates. La rencontre entre deux mondes apparaît ici paisible : les pêcheurs en premier plan ne semblent guère dérangés par les imposants navires qui font route vers leurs côtes. Toujours la surface des apparences que ce numéro nous invite à traverser.
Éditorial
Par Florence Magnot-Ogilvy et Emmanuelle Sempère
« Aux îles ! »
Par Denis Le Guen et Mathieu Grenet
La nation-archipel. Les îles dans la construction de l’identité nationale par la Société des antiquaires d’Écosse
Par Florence Petroff
Les cartes des îles dans la collection cartographique de Pierre le Grand
Par Aleksandr Lavrov
L’île continentale ou Cayenne aux 17e et 18e siècles
Par Caroline Séveno
La gouvernance générale de l’espace antillais français au 18e siècle (1697-1763)
Par Éric Roulet
La place de l’insularité dans la gestion des mobilités illégales par les autorités vénitiennes de l’espace ionien
Par Pauline Mailloux
Les gens du rocher : les multiples insularités de Saint-Barthélemy (1720-1800)
Du sel au sucre, une mise en bouche des Îles
Par Érick Noël
Forteresses insulaires, isolats politiques et emprise territoriale impérialiste, de Platon à Rousseau
Par Blaise Bachofen
Le discours sur la valeur dans La Découverte de l’Isle Frivole de Gabriel-François Coyer
Planifier le prestige : les projets de colonisation de la Corse et de la Sardaigne au 18e siècle
Par Giampaolo Salice
Les enjeux de la défense de Saint-Domingue (1764-1802)
Par Bernard Gainot
Peupler pour défendre : les îles Pontines, rempart maritime septentrional du royaume de Naples (1734-1815)
Par Arturo Gallia
Archipels de la contrainte : configurations pénales et dynamiques de détention dans les îles du Mezzogiorno à la fin du 18e siècle
Par Anthony Santilli
Le préside le plus méridional de la monarchie espagnole : les Malouines (1767-1811)
Retours d’expérience : la fin d’un monde ?
Les îles néfastes de Cleveland
Par Paul Pelckmans
Bougainville à Tahiti : généalogie d’une utopie paradisiaque
Par Florent Bosco
L’île Bourbon chez Parny et Bertin : nouvelle Cythère ou sombre colonie ?
Par Guilhem Armand
La France australe, du mythe à la désolation : le rapport géographique tourmenté aux îles subantarctiques françaises
Par William Salabert
Les mondes perdus de Moreau de Saint-Méry : Saint-Domingue, une île entre deux empires
Par Marie Houllemare
Le voyage au long cours des « lost letters » de la Galatée. Entretien avec Renaud Morieux
Entretien avec Renaud Morieux,
Propos recueillis à Paris le 22 septembre 2025 par Déborah Cohen, Florence Magnot-Ogilvy et Emmanuelle Sempère
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Schiller et l’histoire philosophique des origines
Par Louis Carré et Jean-Baptiste Vuillerod
Considérations sur la première société humaine
Qui est l’auteur de L’Esprit du judaïsme et du Tableau fidèle des papes ?
Par Gerhardt Stenger
Diplomatie « en famille » ? La visite du marquis d’Aguesseau au comte de Ségur à Saint-Pétersbourg (1786)
Par Chiara Lerede
Histoire d’un crâne : un procès pour nécromancie à Toulouse au siècle des Lumières
Par Damien Bouliau
Le professeur malgré lui : Bernardin de Saint-Pierre et l’École normale de l’an III
Par Stéphane Zékian
Une écriture de la rue ? Dans les Tableaux de Mercier, Paris (s’)affiche
Par Cyrielle Girot
« Réunir les beautés d’un spectacle fait pour enchanter tous les sens » : Marmontel librettiste, à la recherche d’un équilibre esthétique de l’opéra
Par Mathilde Havret
« L’Histoire de Constance » dans Trois Femmes d’Isabelle de Charrière : intermède romanesque ou réflexion politique déguisée ?
Par Inès Raffin
Bureaucratie : du bon mot au concept. Essai de sémantique historique (1764-1789)
Par Anna Joukovskaïa
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III. Notes de lecture. Sous la direction de Luciano Piffanelli et de Philippe Rabaté
Adanson Michel, Voyage au Sénégal, édition de Denis Reynaud et Jean Schmidt, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », 2023.
Par Bernard Herencia
Angliviel de La Beaumelle Laurent, Correspondance générale, t. XVIII, édition de Hubert Bost, Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La Beaumelle, Paris, Honoré Champion, 2024.
Barbier Edmond Jean François, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, Paris, Classiques Garnier, t. IV (2024) et t. V (2025).
Barras Vincent, Margel Serge et Yampolsky Eva (dir.), Les corps affectés au xviiie siècle. Entre le naturel et le surnaturel, Grenoble, Jérôme Millon, coll. « Asclépios », 2025.
Baumer Lorenz E., Falaky Fayçal et Hakim Zeina (dir), Diderot et l’archéologie, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2024.
Bellicard Jérôme-Charles et Cochin Charles-Nicolas, Observations sur les antiquités de la ville d’Herculanum, éd. crit. d’Édith Flammarion et Catherine Volpilhac-Auger, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », 2023 (1996) (avec illustrations).. Baumer Lorenz E., Falaky Fayçal et Hakim Zeina (dir.), Diderot et l’archéologie, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2024 (avec index).
Bokobza Kahan Michèle, Les Romancières de l’émigration (1789-1825), Paris, Honoré Champion, coll. « Tournant des Lumières », 2025.
Par Nicolas Brucker
Bosc Olivier et Guérinot Sophie (dir.), L’Arsenal au fil des siècles. De l’hôtel du grand maître de l’artillerie à la bibliothèque de l’Arsenal, Paris, Le Passage/Bibliothèque nationale de France, 2024.
Par Aurélia Gaillard
Bret-Vitoz Renaud et Julian Thibaut (dir.), La Révolution et le théâtre des émotions, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2025.
Brucker Nicolas, Lumières et religion. La transcendance dans le roman : Prévost, Rousseau, Rétif, Paris, Honoré Champion, 2022.
Par Marilina Gianico
Bugiac Andreea, Révolutions romanesques. Le destin du roman français au Siècle des Lumières, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2022.
Par Mihaela Mudure
Carpenter Roy, La Théologie esthétique de Jonathan Edwards. Introduction à la pensée d’une Lumière américaine, Grenoble, UGA Éditions, 2024.
Carvalho Thérence et Herencia Bernard, Les Lumières au chevet de la Pologne. Les projets de Rousseau, Mably et Lemercier de La Rivière à la veille du premier partage (1772), Genève, Slatkine, 2024.
Par Blaise Bachofen
Castagnetti Philippe et Renoux Christian (dir.), Sources hagiographiques et procès de canonisation. Les circulations textuelles autour du culte des saints (xvi e - xx e siècle), Paris, Classiques Garnier, coll. « Polen – Pouvoirs, lettres, normes », 2022.
Par Claude Michaud
Castelnau de Murat Henriette-Julie de, Les Lutins du château de Kernosy, édition critique par Perry Gethner et Allison Stedman, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2024.
Par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval
Chaouche Sabine et Clarke Jan (dir.), Molière and After. Aspects of the Theatrical Enterprise in 17th- and 18th-Century France, European Drama and Performance Studies, 2022-1, no 18, Paris, Classiques Garnier, 2022.
Charles Lise, Les Promesses du roman. Poétique de la prolepse sous l’Ancien Régime (1600-1750), Paris, Classiques Garnier, coll. « L’univers rhétorique », 2021.
Chateaubriand, Œuvres complètes, sous la direction de Béatrice Didier. John Milton, Paradise Lost (1674), Le Paradis perdu (1836). Traduction par Chateaubriand. Édition bilingue, introduction et notes par Christophe Tournu, 2 vol. Paris, Honoré Champion, coll. « Textes de littérature moderne et contemporaine », 2021.
Par Raymonde Monnier
Chatelain Antoine, Greuze. L’enfance et la famille, avec un essai d’Emmanuelle Brugerolles, Paris, Éric Coatalem, 2024.
Par Marilina Gianico
Cochard Xavier, Sur la terre comme au ciel ? Eschatologie catholique et sécularisation en France ( xviii e - xix e siècle), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2025.
Par Didier Masseau
Coissard Guillaume (dir.), Histoires matérialistes du matérialisme. Généalogie et usages d’une catégorie, Paris, Classiques Garnier, 2025
Coissard Guillaume, Lectures matérialistes de Leibniz au xviii e siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire du matérialisme », 2023.
Par Sophie Audidière
Consenza Mario, À l’ombre des Lumières. Jacques-André Naigeon philosophe, traduit de l’italien par Sylviane Albertan-Coppola, Paris, Honoré Champion, coll. « Société Diderot », 2025.
Cottin Sophie, Correspondance complète. Tome III, La Romancière (1799-1802), Tome IV, Un dernier amour (1804-1806), édition de Huguette Krief et Mathilde Chollet, Paris, Classiques Garnier, 2024 et 2025.
Courson Clara de, « Des voix confuses et lointaines ». Représentations acoustiques du discours chez Diderot, Paris, Classiques Garnier, coll. « Investigations acoustiques », 2025.
Par Michel Delon
Delattre-Ledig Camille, L’Animal-machine dans les Belles-Lettres , Paris, Classiques Garnier, coll. « Confluences », 2025.
Par Michel Delon
Dendena Francesco et Roza Stéphanie, Une Histoire immédiate de la Révolution. Antoine Barnave, textes choisis, 1790-1792, Paris, CNRS Éditions, 2025.
Douley Julie, La Grâce au féminin. Les femmes face au pardon princier dans les Pays-Bas autrichiens (1762-1794), Louvain, Presses universitaires de Louvain, coll. « Histoire, Justice, Sociétés », 2023.
Par Claude Michaud
Drouin Sébastien, Journalisme et hétérodoxie au Refuge hollandais. Le cas de l’Histoire critique de la République des Lettres (1712-1718) , Paris, Honoré Champion, coll. « Vie des Huguenots », 2023.
Duboucher Georges, Port-Royal et la médecine. Une face cachée de la communauté. Une époque charnière de la pathologie, Paris, Classiques Garnier, coll. « Univers Port-Royal », 2024.
Par Didier Masseau
Duflo Colas, Les Aventures de Télémaque de Fénelon ou le roman politique, Paris, Honoré Champion, coll. « Commentaires », 2023.
Dupin Louise, Scritti morali, pedagogici e politici (a cura di Elena Muceni), Milano, Mimesis Edizioni/Inventio, 2025.
Par Frédéric Marty
Dupouy Jean-Pierre, Chennetier Charlotte, Ferretti Giuliano, Gabriele Mino et Roudaut François (dir.), La Vertu de force du Moyen Âge au siècle des Lumières, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2024.
Par Stefan Lemny
Dziembowski Edmond, Le Siècle des révolutions 1660-1789, Paris, Perrin, 2023.
Par Ferenc Tóth
Faulot Audrey, Manon Lescaut de Prévost, ou le « rivage désiré », Paris, Honoré Champion, coll. « Champion Commentaires », 2023.
Par Nicolas Fréry
Feuillebois Victoire et Pézard Émilie (dir.), Écritures XIX, La Revue des Lettres modernes, n o 12, Le Réel invisible. Le magnétisme dans la littérature (1780-1914), Paris, Lettres modernes Minard/Classiques Garnier, 2022.
Figeac Jean-François, La Question d’Orient dans l’opinion publique française 1798-1861, Paris, Classiques Garnier, 2025.
Par Ferenc Tóth
Florian, Fables, édition de Jean-Noël Pascal, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle, 2022.
Florin Benoît, Le prince de Ligne. L’esprit des Lumières, Paris, Perrin, 2022.
Par Didier Masseau
Froeschlé-Chopart Marie-Hélène et Froeschlé Michel, La République à visage humain. Jean-François Ricord, maire de Grasse, conventionnel, représentant en mission, avec une Préface de Michel Biard, Nice, Serre Éditeur, 2019.
Gaillard Aurélia, L’Invention de la couleur par les Lumières de Newton à Goethe, Paris, Les Belles Lettres, 2024.
Gil Linda (dir.), Éditer la correspondance de Beaumarchais. Enquêtes, inventaire et édition, Brest, Presses de l’université de Bretagne Occidentale, coll. « Cahiers du Centre d’étude des correspondances et journaux intimes de Brest », 2023.
Par Nicolas Brucker
Goux Mathieu et Mounier Pascale (dir.), La Corrélation en diachronie longue (1450-1800). Phrase, texte et discours, Paris, Honoré Champion, 2023.
Greilich Susanne et Lüsebrink Hans-Jürgen (éd.), Traduire l’encyclopédisme. Appropriations transnationales et pratiques de traduction de dictionnaires encyclopédiques au siècle des lumières (1680-1800), Würzburg, Könighausen & Neumann, 2024.
Par Hélène Cussac
Grimm Friedrich Melchior, Correspondance littéraire, t. XV, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle, 2024.
Guizot Pauline, Éducation domestique, ou Lettres de famille sur l’éducation, édition critique par Stéphanie Miech, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du xviiie siècle », 2024.
Par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval
Hanotte-Zawislak Anna, Schnebelen Florence et Bala Ilona, « En Pologne, c’est-à-dire nulle part ». La Pologne et les Polonais dans la culture française après les Partages (1795-1918), avec un avant-propos de Bernard Franco, Paris, Honoré Champion, 2025.
Par Ferenc Tóth
Jacob François, Rousseau, Paris, Ellipses, coll. « Biographies », 2025.
Par Érik Leborgne
Jacques-Lefèvre Nicole, Le Mot et le Verbe. Méditations sur le langage et la parole poétique dans l’œuvre de Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), Paris, Hermann, coll. « Échanges littéraires », 2025.
Par Michel Delon
Jaucourt de Villarnoul François de, marquis d’Ausson, Mémoires, édition et notes par Éliane Itti, Paris, Honoré Champion, coll. « Vie des Huguenots », 2025.
Par Claude Michaud
Kant Emmanuel, La Religion dans les limites de la simple raison, traduit par Laurent Gallois, Paris, Classiques Garnier, 2024.
Khavanova Olga, Szorgalom, becsvágy és karrier. A Habsburg Monarchia hivatalnoki kara a felvilágosult abszolutizmus időszakában [Diligence, ambition et carrière. La fonction publique de la Monarchie des Habsbourg à l’époque de l’absolutisme éclairé], Budapest, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2025.
Par Ferenc Tóth
Kovács Janka, A lélek tudománya. Diszciplinarizálódás, medikalizáció és tudásterjesztés Magyarországon (1770-1830) [La science de l’âme. Disciplinarisation, médicalisation et diffusion du savoir en Hongrie (1770-1830)], Budapest, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2024.
Par Ferenc Tóth
Labbé François, Écrivains francophones dans l’Allemagne des Lumières, 2 vol., Paris, Éditions Complicités, 2024.
Par Gérard Laudin
Lahouati Gérard, Avec Casanova. Penser, songer et rire, préf. Michel Delon, Paris, Classiques Garnier, coll. « L’Europe des Lumières », 2020.
Par Marilina Gianico
La Mettrie Julien Offray de, L’Homme-machine, édition de Solange Gonzalez, Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », 2023.
Par Sophie Audidière
Leblanc Nicolas, La Poétique des émotions dans l’œuvre de Jacques Delille, Paris, classiques Garnier, coll. « l’Europe des Lumières », Paris, 2022.
Lemaître Alain J., L’Ombre du martyr. Des Juifs dans le royaume de France au xviiie siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », 2025.
Par Claude Michaud
La Lettre clandestine, no 32, Seguin Maria Susana (dir.), « La Littérature philosophique clandestine et l’Allemagne », 2024.
Par Nicolas Brucker
Libertinage et philosophie à l’époque classique (xvie-xviiiesiècle), no 21, Audidière Sophie, Coqui Guillaume, Gengoux Nicole, Laerke Mogens, GirardPierre (dir.), « Bayle, les droits de la conscience errante », Paris, Classiques Garnier, 2024.
Livry Marquise de, Lettres à la présidente Du Bourg (1779-1792). De Paris à Toulouse , édition critique d’Isabelle Havelange, Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », 2023.
Par Stefan Lemny
Lüsebrink Hans-Jürgen et Mussard Alexandre (éd.), Avantages et désavantages de la découverte de l’Amérique. Chastellux, Raynal et le concours de l’Académie de Lyon, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », 2023.
Par Bernard Herencia
Macé Laurence, Voltaire devant l’Index et le Saint-office, Les dossiers de censure, Naples, ISPF Lab Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2024. [Également disponible au format PDF : http://www.ispf-lab.cnr.it/system/files/ispf_lab/quaderni/2024_q08.pdf]
Maillet Benoît de, Nouveau Système du monde ou Entretiens de Telliamed philosophe indien avec un missionnaire français, édition critique du manuscrit de Vire avec les variantes de tous les manuscrits par Geneviève Artigas-Menant, Paris, Honoré Champion, 2024.
Par Ferenc Tóth
Marchand Jean-Henri, Voltairomania. L’avocat Jean-Henri Marchand face à Voltaire, édition d’Anne-Sophie Barrovecchio, Paris, Classiques Garnier, 2023.
Par Didier Masseau
Maréchaux Xavier, Les Prêtres réfractaires. L’Église contre la Révolution et l’Empire (1789-1815), Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque des mondes chrétiens », 2024.
Par François Bessire
Martin Virginie et Montègre Gilles (dir.), Diplomatie et mobilités. Négocier l’« étranger » dans l’Europe moderne (xvie-xviiie siècle), Rome, École Française de Rome, 2024.
Par Maëlle Pennéguès
Mazouer Charles, Images du Moyen Âge dans le théâtre français moderne. xve-xxie siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Convergences », 2024.
Par Françoise Michaud-Fréjaville
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Date de parution : 27/05/2026
Date de mise en ligne : 02/07/2026
ISBN 9791092328271