13e édition des Rencontres Recherche & Création, organisées par l'Agence nationale de la recherche et le Festival d'Avignon

13e Rencontres Recherche et Création

Ce qui nous hante, ce qui nous lie : comment exprimer l’indicible ?

Organisées par l’Agence nationale de la recherche et le Festival d’Avignon

9 et 10 juillet 2026 – Cloître Saint-Louis, à Avignon

Salle des colloques, de 14h00 à 17h30

Organisées par l’ANR et le Festival d’Avignon, les Rencontres Recherche et Création, qui font dialoguer artistes et scientifiques autour d’œuvres/spectacles présentés à Avignon, sont cette année repensées et résolument ouvertes aux publics du festival.

Observer, questionner, expérimenter, analyser, inventer : artistes et scientifiques sont souvent mus par une même curiosité. En adoptant des démarches qui leur sont propres, chercheurs et chercheuses comme artistes apportent un éclairage novateur sur les expériences humaines ; leurs productions nourrissent et enrichissent notre perception du monde.

Toujours pensées comme un espace vivant de dialogue et de partage, ces Rencontres mettent en relation les approches, les méthodes et les thématiques qui traversent à la fois la création artistique et la recherche scientifique. Durant deux journées, artistes et scientifiques croisent leurs savoirs, confrontent leurs points de vue et ouvrent largement la discussion avec le public.

Au cœur de cette édition, le questionnement s’impose comme moteur essentiel : questionner le monde, questionner les œuvres, questionner nos certitudes.

Le mal, la mort, les traces du passé, la famille et les relations en son sein, la parole « empêchée » : autour de cinq œuvres théâtrales, ces Rencontres offrent l’opportunité d’explorer collectivement ce qui nous hante et ce qui nous lie en abordant la question de l’indicible. Dans l’esprit du Festival d’Avignon, ces échanges invitent chacune et chacun à exercer librement sa curiosité, pour ne jamais cesser de s’interroger.

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