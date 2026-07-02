Philippe Grosos, Camille Riquier, Sylvain Roux (dir.), Athènes et Jérusalem face à la naissance de la philosophie

L’avènement de la philosophie au tournant des V et IVe siècles avant notre ère est un événement majeur de l’histoire de la pensée. Il l’est pour la culture de la Grèce antique elle-même ; mais il l’est également pour le monothéisme juif qui le précède, puis pour celui, chrétien, qui lui succède. Or pour le penser, il ne suffit pas de parler d’un « miracle grec ». Si l’expression est fameuse, elle ne fait toutefois, sous prétexte d’admiration, que jeter un voile trouble sur le commencement et la destination de cette discipline. Occultant les facteurs matériels et culturels qui ont préparé sa naissance, elle ne permet pas davantage de prendre la mesure des sources non philosophiques auxquelles la philosophie s’est adossée après avoir quitté son berceau grec. L’enjeu de l’ouvrage consiste donc à reprendre le problème à nouveau frais.

Qu’en est-il d’Athènes et de Jérusalem face à la naissance de la philosophie ? Afin de répondre à cette question, quatre axes d’étude sont ici mis en place : l’analyse de la violence politique au sein de laquelle la philosophie grecque naît ; l’appropriation progressive de ce savoir nouveau ainsi que de son mode d’énonciation par le monothéisme ; l’apport et l’irréductibilité du judaïsme et de ses traditions narratives ; la transformation mutuelle des traditions philosophiques et religieuses, entre métaphysiques et foi, au sein du christianisme. Établi sous la direction de Philippe Grosos, Camille Riquier et Sylvain Roux, cet ouvrage intègre les contributions d’Olivier Boulnois, Rémi Brague, Catherine Chalier, Vincent Delecroix, Jérôme de Gramont, Anthony Feneuil, Anne Merker, Jacob Rogozinski et Anca Vasiliu.

Table des matières…

Avant-propos…

Introduction…

Les auteurs…

Publié avec le soutien de l’université de Poitiers.

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Sommaire en ligne via OpenEdition…

Philippe Grosos, Camille Riquier et Sylvain Roux

Avant-propos

Philippe Grosos

Introduction. Néolithisation, protohistoire et naissance de la philosophie

Première partie. Politiques

Camille Riquier

D’un procès l’autre

Le λόγος deux fois catastrophé

Sylvain Roux

La Cité comme origine de la philosophie ?

Retour sur une interprétation

Anne Merker

Philosophes-rois, philosophes-guerriers

Platon face à la guerre

Deuxième partie. En chemin vers la Bible

Anthony Feneuil

Philosophie, croyance, démocratie

Anca Vasiliu

Un Alexandrin entre Jérusalem et Athènes : Philon sur l’incorruptibilité du créé

Olivier Boulnois

Paul de Tarse, un juif messianiste entre Athènes et Jérusalem

Essai de triangulation

Troisième partie. L’apport de la Bible hébraïque

Catherine Chalier

« En ce jour-là Adonaï sera Un et Son nom Un » (Zac 14, 9)

« ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד »

Rémi Brague

Y a-t-il du philosophique dans la Bible hébraïque ?

Quatrième partie. Métaphysique chrétienne

Jacob Rogozinski

Le double excès du Nom

Déconstruire la « métaphysique de l’Exode »

Jérôme de Gramont

Les deux récits de la création de Schelling

Vincent Delecroix

Conclusion. Ni Athènes ni JérusalemLes auteurs