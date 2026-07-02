Philippe Grosos, Camille Riquier, Sylvain Roux (dir.), Athènes et Jérusalem face à la naissance de la philosophie
L’avènement de la philosophie au tournant des V et IVe siècles avant notre ère est un événement majeur de l’histoire de la pensée. Il l’est pour la culture de la Grèce antique elle-même ; mais il l’est également pour le monothéisme juif qui le précède, puis pour celui, chrétien, qui lui succède. Or pour le penser, il ne suffit pas de parler d’un « miracle grec ». Si l’expression est fameuse, elle ne fait toutefois, sous prétexte d’admiration, que jeter un voile trouble sur le commencement et la destination de cette discipline. Occultant les facteurs matériels et culturels qui ont préparé sa naissance, elle ne permet pas davantage de prendre la mesure des sources non philosophiques auxquelles la philosophie s’est adossée après avoir quitté son berceau grec. L’enjeu de l’ouvrage consiste donc à reprendre le problème à nouveau frais.
Qu’en est-il d’Athènes et de Jérusalem face à la naissance de la philosophie ? Afin de répondre à cette question, quatre axes d’étude sont ici mis en place : l’analyse de la violence politique au sein de laquelle la philosophie grecque naît ; l’appropriation progressive de ce savoir nouveau ainsi que de son mode d’énonciation par le monothéisme ; l’apport et l’irréductibilité du judaïsme et de ses traditions narratives ; la transformation mutuelle des traditions philosophiques et religieuses, entre métaphysiques et foi, au sein du christianisme. Établi sous la direction de Philippe Grosos, Camille Riquier et Sylvain Roux, cet ouvrage intègre les contributions d’Olivier Boulnois, Rémi Brague, Catherine Chalier, Vincent Delecroix, Jérôme de Gramont, Anthony Feneuil, Anne Merker, Jacob Rogozinski et Anca Vasiliu.
Publié avec le soutien de l’université de Poitiers.
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Philippe Grosos, Camille Riquier et Sylvain Roux
Philippe Grosos
Introduction. Néolithisation, protohistoire et naissance de la philosophie
Première partie. Politiques
Camille Riquier
Le λόγος deux fois catastrophé
Sylvain Roux
La Cité comme origine de la philosophie ?
Retour sur une interprétation
Anne Merker
Philosophes-rois, philosophes-guerriers
Platon face à la guerre
Deuxième partie. En chemin vers la Bible
Anthony Feneuil
Philosophie, croyance, démocratie
Anca Vasiliu
Un Alexandrin entre Jérusalem et Athènes : Philon sur l’incorruptibilité du créé
Olivier Boulnois
Paul de Tarse, un juif messianiste entre Athènes et Jérusalem
Essai de triangulation
Troisième partie. L’apport de la Bible hébraïque
Catherine Chalier
« En ce jour-là Adonaï sera Un et Son nom Un » (Zac 14, 9)
« ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד »
Rémi Brague
Y a-t-il du philosophique dans la Bible hébraïque ?
Quatrième partie. Métaphysique chrétienne
Jacob Rogozinski
Déconstruire la « métaphysique de l’Exode »
Jérôme de Gramont
Les deux récits de la création de Schelling
Vincent Delecroix