Héritages et généalogies. Congrès biennal de Women in French (Royaume-Uni et Irlande)

APPEL À COMMUNICATIONS : HÉRITAGES ET GÉNÉALOGIES

Women in French (Royaume-Uni et Irlande) a le plaisir d’annoncer l’appel à communications pour notre congrès biennal, qui se tiendra du 28 au 30 mai 2027 à Hinsley Hall (Leeds, Royaume-Uni).

Héritage : chose tangible ou intangible transmise par un prédécesseur, effet durable d’un événement ou d’un processus.

Généalogie : récit de la descendance d’un ou de plusieurs ancêtres, par l’énumération des personnes intermédiaires ; arbre généalogique.

(Source : Oxford English Dictionary)

Le thème « Héritages et généalogies » invite à réfléchir à la manière dont les contributions des femmes à l’histoire littéraire et culturelle française ont été transmises, occultées, redécouvertes et réinventées au fil du temps. Les généalogies ne sont jamais neutres : elles sont façonnées par des processus de sélection, d’exclusion et de réinterprétation qui déterminent quelles voix sont conservées et lesquelles sont marginalisées. Retracer les généalogies des femmes, c’est donc non seulement reconstruire les lignes d’influence et d’héritage, mais aussi interroger les mécanismes – littéraires, institutionnels, idéologiques et systémiques – par lesquels ces lignées se forment.

Ce colloque vise à explorer la manière dont les femmes ont participé à ces processus, les ont bouleversés ou les ont reconfigurés à différentes époques de l’histoire. Des « salonnières » du début de l’époque moderne aux théoriciennes contemporaines, les femmes ont souvent forgé des modes de transmission alternatifs qui remettent en cause les récits dominants, souvent androcentrés, de la continuité. Ceux-ci peuvent prendre la forme de réseaux collaboratifs, de dialogues intertextuels, de relectures féministes ou d’actions de récupération archivistique qui redonnent de la visibilité à des figures méconnues. Des artistes, des écrivaines et des chercheuses ont également construit des généalogies queer, mettant au jour des formes historiques de créativité de genre et s’en servant pour redéfinir le genre et la sexualité aujourd’hui.

La notion d’héritage nous invite à réfléchir à la manière dont le passé continue d’influencer le présent. Comment les généalogies que nous construisons – ou dont nous héritons – façonnent-elles la recherche, l’enseignement et la production culturelle actuels ? De quelles manières les approches féministes et interdisciplinaires contemporaines revisitent-elles, révisent-elles ou remettent-elles en cause les cadres de connaissance antérieurs ? En mettant la recherche historique en dialogue avec les textes actuels, le colloque vise à mettre en lumière la pertinence continue des héritages intellectuels et créatifs des femmes dans les débats plus larges sur la formation des canons, la mémoire culturelle et l’autorité épistémique.

Ainsi, ce thème encourage les contributeurs à penser au-delà des frontières temporelles, en s’intéressant à la fois à la longue durée de la participation culturelle des femmes et aux enjeux urgents liés à la manière dont ces histoires sont mobilisées aujourd’hui. Ce faisant, il met en avant la généalogie non pas simplement comme un exercice rétrospectif, mais comme un outil critique pour façonner des avenirs plus inclusifs et dynamiques.

Nous sollicitons des propositions d’exposés de 20 minutes portant sur le thème « Héritages et généalogies ». Les axes de réflexion peuvent notamment inclure, sans s’y limiter :

Une réflexion sur les débats qui ont eu lieu lors de la première conférence du WiF organisée à Hinsley Hall il y a 25 ans.

L’état actuel de l’autofiction dans la littérature féminine française et francophone (2027 marquera le 50e anniversaire de la création du terme par Doubrovsky).

L’évolution et l’influence des théoriciennes, écrivaines et artistes françaises et francophones.

Les figures/féminismes prémodernes et leur héritage.

L’histoire, la signification et la contestation du terme « féminisme français ».

Les mouvements politiques, philosophiques et créatifs des femmes et leurs influences (y compris transnationales et transfrontalières).

Les héritages coloniaux et anticoloniaux.

L’héritage (ou non) des féminismes français et francophones dans la fiction et le cinéma.

L’écriture, la réécriture et l’intertextualité ; les récits qui élargissent et développent des textes antérieurs pour intégrer des identités et des réalités alternatives.

Parenté, sororité et (inter)générationnalité (de la « mutualité de l’être » de Marshall Sahlin (2011) au partage du « bruit du temps » de Lisa Baraitser (2017)).

Parenté queer et généalogies queer.

Familles et rôles familiaux. Portraits de famille. Le domaine de la famille.

Filiations littéraires / récits de filiation (Viart).

Généalogies difficiles ou contestées.

Adaptations, transcréations, inspirations entre les médias.

Mémoire et traumatisme.

Déni ou refus de l’héritage/de la généalogie.

Identité nationale et histoire.

Héritages et généalogies associés aux communautés autochtones et aux (dis)continuités historiques.

Migration, déplacement et généalogies brisées.

Généalogies pédagogiques et repenser l’enseignement du français.

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Nous encourageons particulièrement les panels et/ou les articles qui rassemblent différentes analyses (interdisciplinaires, transhistoriques, transculturelles, transnationales) des femmes, de leurs représentations et de leur production culturelle dans les contextes français et francophones (au sens large). Cela inclut des travaux portant sur la littérature, le cinéma, les arts visuels, la philosophie, la théorie critique, l’histoire, la pédagogie et la linguistique ; nous accueillons également les propositions d’activistes et de praticiens.

En partenariat avec nos collègues de WiF North America, WiF UK–Ireland poursuit le projet « One WiF, One Book » lancé en 2017. L’objectif de cette initiative est de contribuer à susciter un intérêt critique pour des autrices françaises et francophones moins connues et d’élargir ainsi le lectorat de leur œuvre. L’autrice choisie pour la conférence de 2027 est Linda Lê, et le texte retenu est Cronos (2010). Les propositions de communications ou de tables rondes sur Cronos ou l’œuvre de Linda Lê sont les bienvenues.

Les propositions peuvent porter aussi bien sur des communications individuelles que sur des tables rondes préconstituées. Les propositions et les communications peuvent être rédigées en anglais ou en français. Les communications ne doivent pas dépasser 20 minutes.

Pour les propositions individuelles, veuillez soumettre :

Titre et résumé (300 mots maximum).

Une brève biographie académique (100 mots maximum).

Pour les propositions de tables rondes (comprenant 3 communications), veuillez soumettre :

Une brève justification de la table ronde (50 à 100 mots).

Titre et résumé (300 mots maximum) pour chaque communication.

Une brève biographie académique (100 mots maximum) pour chaque intervenant.

Veuillez noter que vous devez être membre de Women in French UK-Ireland pour pouvoir intervenir lors de la conférence.

Pour devenir membre, rendez-vous sur https://wifukireland.com/membership/.

Les propositions, ainsi que toute question, doivent être envoyées à wifukire.conference@gmail.com avant le 16 octobre 2026.