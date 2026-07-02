Simone de Beauvoir Studies, n° 37.1

Le numéro 37.1 de Simone de Beauvoir Studies vient de paraître et est désormais disponible ici. Ce volume s’ouvre sur le Prix de la Traduction / Translation Prize 2026, qui propose en français l’article de Sonia Kruks, « Simone de Beauvoir et la politique du privilège ». En s’appuyant sur la conception beauvoirienne d’un sujet situé, ce texte invite à déplacer l’attention d’une « politique de transformation de soi » vers une politique du privilège pensée comme une pratique concrète : reconnaître ses avantages, agir à partir d’eux, et réfléchir aux conditions matérielles, sociales, institutionnelles qui rendent certaines voix audibles et d’autres invisibilisées.

Dans la continuité de cette réflexion, SdBS 37.1 explore les formes contemporaines de la pensée de droite et les manières dont le privilège se naturalise, notamment à travers des dimensions économiques et sociales souvent tenues pour évidentes. Les contributions examinent l’engagement de Beauvoir avec ces enjeux, tout en mettant en avant un souci constant d’inclusivité et de reconnaissance du travail invisible. Le numéro comprend enfin plusieurs comptes rendus d’ouvrages récents, dont Françoise de Beauvoir et sa fille, Simone d’Annik Houel, ainsi que la récente traduction par Lauren Elkin du roman de Beauvoir Les Belles Images, intitulée The Image of Her: A Novel.

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Table des matières

Editor’s Introduction / Présentation du numéro [Open Access / Accès Libre]

Featured Translation / Traduction annuelle

Sonia Kruks, Simone de Beauvoir et la politique du privilège

Texts / Textes

Erika Ruonakoski, Authenticity and Bad Faith in Beauvoir’s “Must We Burn Sade?”

Raphael Ehrsam, Qu’est-ce qu’une pensée de droite ? Critique épistémique et critique idéologique de l’idéalisme des pensées de droite chez Simone de Beauvoir

Heather Lakey, Rethinking Regret: Simone de Beauvoir, Abortion, and Moral Decision-Making

Timothy Stock, From Separation to Accusation: The Inseparables as Critique of Religious Choice

Alexandre Antolin et Marine Rouch, «Je suis fière d’apprendre que vous commencez à parler de mes livres» : étude historique, littéraire et génétique de la préface à La Bâtarde par Simone de Beauvoir

Note from the Book Review Editor / Note de la responsable des recensions [Open Access / Accès Libre]

Book Reviews / Recensions critiques

Lucie Boulay, Françoise de Beauvoir et sa fille, Simone par Annik Houel

Dana Rognlie, The Image of Her: A Novel (trans. Lauren Elkin) par Simone Beauvoir