Pinocchio et le mythe universel. Carlo Collodi, bicentenaire de sa naissance (Oran, Algérie)

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Carlo Collodi, le colloque intitulé Pinocchio et la construction d’un mythe universel se propose comme une importante occasion de réflexion critique sur la figure de Carlo Lorenzini et sur l’extraordinaire fortune internationale de son œuvre la plus célèbre. Pinocchio a en effet franchi les frontières linguistiques et culturelles de son origine, s’imposant comme l’un des textes italiens les plus traduits et réinterprétés à l’échelle mondiale. Cette initiative entend mettre en valeur la complexité du roman non seulement sur le plan littéraire, mais aussi en lien avec ses multiples dimensions symboliques, pédagogiques et culturelles. L’œuvre continue en effet d’interroger le présent, en offrant des clés de lecture sur les processus de formation de l’individu, sur le rapport entre liberté et norme, ainsi que sur les dynamiques éducatives qui accompagnent la croissance.

Au cours du colloque seront analysés le contexte historique et culturel du XIXe siècle dans lequel Collodi s’inscrit, la genèse et l’architecture narrative du texte, ainsi que le parcours évolutif du protagoniste et les implications morales et éducatives qui en découlent. Une attention particulière sera accordée à la langue et au style de Collodi, à la dimension fantastique et allégorique du récit, ainsi qu’à sa réception dans l’imaginaire collectif italien et international.

Le colloque approfondira également l’extraordinaire capacité de l’œuvre à se régénérer à travers des adaptations et des réécritures dans différents langages artistiques et médiatiques.

Théâtre, cinéma, télévision, bande dessinée et jeux vidéo témoignent de l’actualisation continue de la figure de Pinocchio, devenue un emblème universel du processus de croissance, de l’erreur, de la liberté et de la recherche identitaire. La diffusion mondiale du roman s’explique par sa combinaison particulière de simplicité narrative et de profondeur thématique. Le parcours du pantin incarne en effet les tensions fondamentales de l’expérience humaine : entre obéissance et autonomie, entre règle et transgression, entre expérience et formation. C’est précisément cette dimension universelle qui fait de Pinocchio une œuvre capable de parler encore aujourd’hui à des publics divers, en conservant intacte sa force symbolique et évocatrice.

AXES THÉMATIQUES - Collodi et le contexte historique et culturel du XIXe siècle - La genèse et la structure narrative de Pinocchio - Éducation, formation et développement personnel dans le roman - Langue, style et expérimentation narrative chez Collodi - Symbolisme, allégorie et dimension fantastique de l’œuvre - Pinocchio et la réflexion pédagogique contemporaine - Réception critique, diffusion internationale et traductions - Adaptations, réécritures et réinterprétations modernes - Pinocchio entre littérature, théâtre, cinéma, bande dessinée et jeux vidéo

MODALITÉS DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS - Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse suivante : collodiconvegno@gmail.com Langues du colloque : italien, français Les données à insérer dans la fiche: -Nom et Prénom de l’intervenant -Adresse électronique : -Université : -Intitulé de la communication : -Résumé de la communication (max. 500 mots) -Mots clés (3-5 mots)

CALENDRIER DU COLLOQUE : - Date limite pour l’envoi des propositions: 30 octobre 2026 - Notification d’acceptation: 15 novembre 2026 - Déroulement des travaux du colloque :14–15 décembre 2026 - Lieu : Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed - La durée prévue pour chaque communication est de 20 minutes, suivie d’une discussion.