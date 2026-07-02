Religiöse Kurzerzählungen – RKE digital  / Récits religieux brefs – RKE digital

La version bêta entièrement revue et enrichie du site « Religiöse Kurzerzählungen – RKE digital » (https://rke-digital.de ; mise en ligne le 17 juin 2026) propose une sélection de textes édités et donne un aperçu du projet DFG « Narrative Vermittlung religiösen Wissens. Edition und Kommentierung geistlicher Vers- und Prosatexte des 13. bis 16. Jahrhunderts » (Universités de Cologne et de Tübingen, en coopération avec l’University College London).

Le projet a pour objectif la publication d’éditions critiques fondées sur la tradition manuscrite de 181 récits religieux brefs en allemand, établies à partir d’un corpus représentatif de 55 manuscrits de référence ainsi que plus de 600 manuscrits parallèles et versions imprimées.

Un appareil de commentaires approfondit l’accès aux textes édités, tandis que les variantes rédactionelles documentent les étapes de l’histoire des textes. Des reproductions numériques en haute résolution et des transcriptions précises illustrent les pratiques historiques de l’écriture manuscrite et de l’impression ainsi que leur traitement par l’édition philologique.

Des traductions en anglais permettent une réception dépassant l’aire germanophone. L’ensemble des répertoires (imprimés, manuscrits, noms, références bibliques, motifs, mots-clés) est déjà accessible. Le réseau de mots-clés offre un accès intuitif à ces œuvres encore largement méconnues et fournit une vue d’ensemble thématique du corpus.

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Groupes de travail

Université de Cologne :

Direction : Prof. Dr Hans-Joachim Ziegeler ; collaboratrices : Dr Gudrun Felder, Dr Susanne Flecken-Büttner, Manuela Gliesmann, Antje Strauch

Université de Tübingen :

Direction : Prof. Dr Klaus Ridder ; collaboratrices et collaborateurs : Patrizia Barton, Dorothea Laible, Michael Lebzelter, Dr Rebekka Nöcker

University College London :

Traductions anglaises : Prof. Dr Sebastian Coxon

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Réalisation technique : pagina GmbH Publikationstechnologien

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Contacts pour le site web :

Patrizia Barton (patrizia.barton@uni-tuebingen.de) ; Dorothea Laible (dorothea.laible@uni-tuebingen.de).