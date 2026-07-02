Nouvelles perspectives croisées francophones et anglophones sur les recherches viatiques (Aix-en-Provence)

Congrès international

« Nouvelles perspectives croisées francophones et anglophones sur les recherches viatiques »

Organisé pour Seuils et Traverses/Borders and Crossings

par le Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages

et la Société d’Étude de la Littérature de Voyages du Monde Anglophone

16-18 Septembre 2026, Aix-Marseille Université (AmU).

Langues du colloque : anglais et français.

Site d'inscription: https://voyage.sciencesconf.org/?lang=fr

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Programme

Tout le congrès se déroulera à Aix-en-Provence, Faculté de Droit (mercredi et jeudi, (salle du Conseil, la salle des Actes, et la salle Marguerite Isnard) et Maison de la Recherche (vendredi).

Les excursions auront lieu le samedi à Marseille.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026

Salle des Actes : Ouverture 9h-9h20 : Borders & Crossings (Charles Forsdick), SELVA (Emmanuelle Peraldo), CRLV (Sylvie Requemora – hommage à François Moureau)

En présence de Messieurs les Doyens de la Faculté ALLSH et de la Faculté de Droit, Anne Page (Directrice de la SFR), Tristan Vigliano (Directeur du CIELAM), Marie Hedon (Directrice du LERMA).

Session 1 : 9h20-10h45

Panel 1 Littérature de voyage et image : bande dessinée & photographie / travel writing and comics. Chair : Isabelle Licari-Guillaume (AmU)

- Irini Apostolou (Université nationale et Kapodistrienne d’Athènes) : « Regarder, cadrer, résister : les voyageurs photographes en Orient à la fin du XIXᵉ siècle »

- David Pinho Barros (Université de Porto), « Coke en stock, ou le tournant viatique d’Hergé »

- Laetitia Faivre (ENS de Lyon), « La littérature de voyage à l’épreuve de la parodie : Carnet du Pérou, Fabcaro (2013) »

Panel 2 : Travel writing, language(s) & identity. Chair : Julia Kuehn (University of Groningen)

- Rosario Pellegrino (Università degli Studi di Salerno) : « Langage et expérience viatique : Naples dans les Nouveaux voyages d’Italie de Deseine et de Misson »

- Gareth Roddy (Northumbria University) : « Travel Literature and the Varieties of Britishness, 1880-1920 »

- Kathryn Jones (Swansea University) : « Travels in a Minor Key: Performance, Recognition and Revitalisation in Celtic Language Journeys »

Panel 3 : Voyages réels et imaginaires aux XVIIe et XVIIIe siècles : mobilité, intermédiations, identités / Real and imagined travels in the sevententh and eighteenth century : mobility, mediations, identities. Chair : Jean Viviès (AmU, SELVA)

- Mathilde Mougin (Université Libre de Bruxelles et de l’Université de Liège) : « Francs en Orient : entre francité et européanité dans les récits de voyage français du XVIIe siècle »

- Julie Beq (Université de Caen Normandie) : « Beyond the traveller’s words: indigenous presence and agency in Dampier, Defoe, and Swift »

- Nathalie Bernard (Aix-Marseille Université) : « “The Traveller as mediator: Hester Piozzi’s ‘demi-naturalization’ in Observations and Reflections Made in the Course of a Journey through France, Italy and Germany (1789)” »

- Gilles Montègre (Université Grenoble-Alpes) : « Militaires, marchands ou voyageurs ? Réflexions sur la « société du voyage » née de la participation française à la guerre d’indépendance américaine (1777-1783) »

- Neela Cathelain (Sorbonne Université) : « Travel as Pharmakon: Laurence Sterne’s Faux Travelogue and the Affects of Mobility » VISIO

10h45-11h15 pause café

11h15-12h15 plenary lecture 1 Jane Conroy (National University of Ireland, Galway ; Grand Prix de la Francophonie de l’Académie Française) : « Curious people. Ethnography and language in the Irish explorations of Ch.-É. Coquebert de Montbret and Tim Robinson ». Chair : Charles Forsdick (University of Cambridge).

12h15-13h45 déjeuner

Session 2 13h45-15h30

Panel 1 : L’approche textuelle au service de l’histoire littéraire : Un tour en Belgique de Théophile Gautier, une entrée en récit / The textual approach in the service of literary history: Théophile Gautier’s A Tour in Belgium, an introduction to the narrative. Chair : Sarga Moussa (CNRS/THALIM)

- Alain Guyot (Université de Lorraine)

- Monica Lucioni (Université de la Vallée d’Aoste)

- Federica Locatelli (Université de la Vallée d’Aoste)

- Chiara Nifosi (Université de Lisbonne)

Panel 2 : Etudes nordiques et arctiques / Nordic & Arctic studies. Chair : Sylvie Requemora (AmU)

- Alessandra Orlandini Carcreff (Université de Strasbourg) : « Le naufrage du vénitien Pietro Querini aux îles Lofoten (1432) »

- Anders Bengtsson (Université de Stockholm) : « Un voyageur nordique en Europe au XVIIe siècle – et dans le Nord »

- Marta Zonca (Università del Piemonte Orientale, Vercelli) : « Lifting “the veil of darkness”: Arthur de Capell Brooke's Journey to Sweden, Norway, and the North Cape »

- Pere Gifra-Adroher (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) : « Travel and Social Reform in Caroline E. White’s A Holiday in Spain and Norway »

- Anne-Florence Quaireau (Université d’Angers) : « Reframing the Arctic Narrative: Josephine Peary’s The Snow Baby (1901) and Children of the Arctic (1903) »

Panel 3 : Voyage, plantes et animaux / Travelling, plants and animals. Chair : Liouba Bischoff (ENS de Lyon)

- Kathryn Walchester (Liverpool John Moores University) : « Local Interlocutors and the Travel Journals of Two Plant Collectors in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Century: Building Connections and Destabilising Identities »

- Keyin Zhang (Université de Genève) : « Blaise Cendrars à bord : voyager comme ‘mollusque’ et ‘phoque’ »

- Tess Buis (Université Sorbonne Nouvelle) : « Voyages de la dernière chance : récits de voyage contemporains face aux animaux sauvage »

Pause café 15h30-16h

Session 3 16h-18h

Panel 1 : Voyage traduit, voyage traduisant : écriture(s), réception, discours / Travel as a translated object, travel as a medium of translation: writing(s), reception, discourse. Chair : Anne Rouhette (Université Clermont Auvergne)

- Claudine Le Blanc (Université Sorbonne Nouvelle) : « Mouvance des lieux : les toponymes dans la littérature viatique, un monde en traduction »

- Tristan Mauffrey (Université Sorbonne Nouvelle) : « Pérégrinations philologiques : les voyageurs-traducteurs du bouddhisme ancien au prisme de leur réception savante moderne »

- Marie Mossé (Université Paris-Cité), « Circulations traductives du récit de voyage savant en Islande dans l'Europe occidentale des XVIIIe et XIXe siècles : histoire d'un corpus par ses belles infidèles originelles

- Nina Soleymani Majd (Université Sorbonne Nouvelle) : « La place de la langue persane dans les écrits de voyageuses britanniques en Iran au XIXe siècle »

- Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois), « Faux-amis, malentendus et traductions : la langue des autres dans les récits de voyages savants britanniques et français de la seconde moitié du XVIIIe siècle »

Panel 2 : Voyage et écopoétique / Travelling & ecopoetics. Chair : Nathalie Vanfasse (AmU)

Remise du Prix SELVA 2026 à l’issue de ce panel / Presentation of the SELVA 2026 Award at the end of this panel

- Julia Kuehn (University of Groningen), « Visual Storytelling and an Ecological Perspective in Marianne North’s Travels in Brazil (1872-73) »

- Benjamin Ferguson (Wofford College) : « Ethics of the "Wild" in Nastassja Martin's Croire aux fauves »

- Béatrice Blanchet (Lyon Catholic University) : « Nomadic dwelling in the Anthropocene: reassessing Patrick Leigh Fermor’s European travel trilogy »

- Majda Meftahi (Université Chouaib Doukkali, El Jadida-Maroc) : « Habiter en mouvement : poétique du passage et éthique terrestre dans Sous l'étoile vagabonde. Habiter la terre d'Antoine Marcel » VISIO

Panel 3 : Récit de voyage postcolonialité ou décolonialité / Postcolonial or decolonial travel writing. Chair : Irini Apostolou (Université nationale et Kapodistrienne d’Athènes)

- Idovert Stone Tsomakoussou (Université Omar Bongo (Libreville/Gabon) : « Aux seuils de la forêt équatoriale : savoirs, imaginaires raciaux et décentrement du regard dans les récits gabonais de Paul Du Chaillu »

- Antoine Eche (Université Mount Royal, Calgary, Canada) : « Voix autochtones dans les écrits de voyages en Nouvelle-France de Lahontan à La Vérendrye : une lecture décoloniale » VISIO

- Amina Ben Bourek (Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Algérie) : « Du voyage colonial à l’expérience de l’Altérité vécue dans Au pays des sables d’Isabelle Eberhardt »

- Qiannan Zhang (Université Clermont Auvergne), « From forced mobility to chosen immobility: decentering travel writing in francophone Asian diasporic literature (Kim Thúy and Ying Chen)

- Abdellatif El Herech (Université Ibn Tofaïl, Maroc) : « Écrire le voyage depuis le seuil : espaces postcoloniaux et décentrement du regard dans le roman sub-saharien francophone »

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JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

Faculté de Droit (salle du Conseil, la salle des Actes, et la salle Marguerite Isnard).

Session 4 : 9h-10h45

Panel 1 : Genrer l’écriture de voyage ? / Gendering travel writing ? Chair : Anne-Florence Quaireau (Université d’Angers)

- Clémentine Garcenot (Université de Toulon) : « Crossing gender barriers to share her story of exile: the memoirs of an Anglo-Irish aristocratic woman (1794-1797) »

- Vanessa Alayrac-Fielding (Université de Lille), « “I am susceptible of the smallest change in the atmosphere”: Transgression and liminality in Lady Maria Nugent’s Journal of a Voyage to and Residence in the Island of Jamaica from 1801 to 1805 »

- Ibtihel Ghourabi (Aix-Marseille Université) : « Aux seuils du Japon sacré : perception et épistémologie de l'espace chez Isabella Bird et Pierre Loti »

- Gérald Peloux, (INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales) : « Le voyage dans l’Europe des années 1920 du couple Hasegawa : Une épouse dans l’ombre de son mari ? »

Panel 2 : Voyage et soin : vieillissement, handicap, santé / Travelling & CARE: dealing with aging, a disability or a health issue. Chair : Emmanuelle Peraldo (AmU).

- Guillaume Linte (CNRS) : « Dermatological Travels: Exotic Skin Diseases in Francophone Travel Writing (18th–19th Centuries) »

- Ross Cameron (University of the Arts London) : « ‘My sense of touch is most delicate’: Tactile geographies and the limits of touch in the ‘blind traveller’ James Holman’s narratives, 1820s-1840s »

- Christelle Klein-Scholz (Aix-Marseille Université) : « “The Kingdom of the Sick”: travel in AIDS literature »

- Charles Forsdick (University of Cambridge) : « Travel and ageing: the travelogue as mnemonic palimpsest »

Panel 3 Voyages et éducation ; voyages et études littéraires comparées / Travelling & education ; travelling & comparative literary studies. Chair : Grégoire Holtz (UVSQ).

- Barbara Korte (University of Freiburg) : « New Periodicals for New Travellers: Boy’s and Girl’s Own Paper in the 1880s »

- Gábor Gelléri (Aberystwyth University) : « A “missing link” between Grand Tour and Year Abroad? The Armand Colin scholarships (1901 1947) »

- Gabriele Ferracci et Marie Gaboriaud (Università degli studi di Genova) : « “Di Genova in Genova” : un itinéraire réflexif autour des voyageurs et voyageuses »

- Megan Liao (University of Cambridge) : « Travellers as Comparatists: Inconclusions of Victor Segalen and Robert Louis Stevenson »

10h45-11h15 pause café

11h15-12h15 plenary lecture 2 : Pierre Ducrozet (écrivain, lauréat du Prix de Flore) : « En voyageant, en écrivant. » Chair : Liouba Bischoff (ENS de Lyon) et Raphaël Piguet (Princeton University).

12h15-13h45 déjeuner

Session 5 13h45-15h

Panel 1 Voyage insulaire en Méditerranée occidentale. Chair : Alain Guyot (Université de Lorraine)

- Isabelle Bes Hoghton (Universitat de les Illes Balears, Espagne) : « La mer et sa poésie de l’infini : Thalassa chez les voyageuses francophones et britanniques du XIXème siècle aux Baléares »

- Eduard Moyà (Universitat de les Illes Balears, Espagne) : « Waves of Rapture: The Sea as a Sensory Trope in Travel Writing on the Balearic Isles »

- Tania Manca (Università degli Studi di Sassari) : « Le piège du voyageur. L’horizon où la poétique se déclenche »

- Miranda Heaner (Université de Californie, Los Angeles) : « Nous sommes aussi seurs comme en terre » : Traverser les eaux du Livre du Cœur d’amour épris de René d’Anjou »

Panel 2 Voyage et sensorialité / Travelling and senses. Chair : Vanessa Alayrac-Fielding (Université de Lille)

- Huguette Krief (Aix-Marseille Université) : « La nature dans les Fragments d’un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyrénées ou Lettre écrite de ces montagnes (1789) par Jean-Florimond de Boudon de Saint-Amans (1748-1831) »

- Florian Deroo (Vrije Universiteit Brussel) : « Touching Ground: Tactility and Hypersensitivity in D. H. Lawrence’s Sea and Sardinia »

- Swetha Antony (University of Delhi), « Culinary Routes and Roots: An Introspection into the Idea of Return through a Gastronomic Reading of Richard C Morais's "The Hundred- Foot Journey" (2008) and Ranjini Rao and Ruchira Ramanujan's " Around the World with the Tadka Girls" ( 2013) »

- Jean-Xavier Ridon (University of Nottingham) : « La saveur de l’autre: voyage entre goût et dégoût dans les séries télévisées d’Anthony Bourdain »

- Agnès Cousson (Université Grenoble Alpes): « Représentation et statut de l’émotion dans les Mémoires et les lettres de Sophie de Hanovre »

Panel 3 : Récits viatiques au féminin / Women’s travel writing Chair : Gábor Gelléri (Aberystwyth University)

- Christine Gadrat-Ouerfelli (Aix Marseille Université) : « Où sont les voyageuses du Moyen Âge ? »

- Juliette Morice (Université du Mans) : « La ‘‘liberté du lieu’’ selon la philosophe Gabrielle Suchon (1632-1703) : une relecture féministe des arts de voyager »

- Alain Guyot (Université de Lorraine) : « Raconter l’excursion de George Sand à Chamonix (1836) : le premier récit de voyage queer ? »

- Amirpasha Tavakkoli (Pasha Tava) (Sciences Po Paris) : « Une Française à Persépolis »

- Carme Figuerola (Université de Lleida) : « Entre enquête sociale, mémoire privée et plaidoyer pour la femme : les récits nord-africains de Lucie Paul-Margueritte »

Pause café 15h-15h30

Session 6 15h30-17h15

Panel 1 : Publier les voyages / Publishing travel literature. Chair : Alessandra Orlandini Carcreff (Université de Strasbourg).

- Mathilde Morinet (Université d’Artois) : « Peiresc et l'écriture du monde : collecter, traduire, publier la bibliothèque des voyages »

- Grégoire Holtz et Camille Payeur (UVSQ, Paris-Saclay) : « ‘A l’enseigne du voyageur’ - La dynastie des Clousier : des libraires parisiens au service des imprimés géographiques »

- Liouba Bischoff (ENS de Lyon) et Raphaël Piguet (Princeton University) : « Nicolas Bouvier relu : édition critique, renouveau herméneutique et horizons interprétatifs de L'Usage du monde »

- Christine Hemming (CRLV) : « VIATICA PACIFICA »

Panel 2 Voyage et philosophie/ Travel and philosophy. Chair : Pierre Ronzeaud (AmU).

- Stephen Atkinson (Ens d’Ulm) : « Traverser la décadence après Nietzsche : L’œil, l’oreille et l'autocritique dans Journey into Barbary de Wyndham Lewis »

- Edouard Guionnet (Université Sorbonne Paris nord) : « Le coureur des bois et le philosophe : dialogue entre Pierre Esprit Radisson et Maurice Merleau-Ponty autour de la frontière, de l'identité et du savoir »

- Angel Garcia Diaz (University of Minnesota-Twin Cities) : « La balade et l’écriture : poétique de l’errance comme phénoménologie du monde dans les carnets de voyage d’Abdelwahab Meddeb »

- Javier Alonso Prieto (Universidad de Valladolid) : « Le pistage de Baptiste Morizot comme nouvelle famille textuelle de voyage philosophique dans la nature »

Panel 3 Voyage, engagement, guerre / Travel, commitment, war. Chair : Luigi Marfè (Università di Padova)

- Grace Riordan (Tulane University) : « Travel writing at the intersection of Empire: Charles Gravier, Comte de Vergennes and the French Louisiana territory in the early 19th century »

- Heidi Hartwig (Central Connecticut State University) : « Journey to a War, Irony, and the Subversion of the Travelogue Form »

- Efterpi Mitsi (Université nationale et Kapodistrienne d’Athènes) : « Trails through the Ruined Land of the Greek Civil War »

- Athanasios Dimakis (Université nationale et Kapodistrienne d’Athènes) : « Censor and Censored: Lawrence Durrell's Travel Narrative on the British Dodecanese »

- Ivanne Galant (Université Sorbonne Paris Nord) : « Écrire l'Espagne franquiste. Histoire, caractère national et engagement dans les écrits viatiques »

- Valérie K. Orlando (University of Maryland) : « Virtue’s End: The Colonial War-Machine and Capitalist Logic in a Moroccan Counter-Narrative “Récit de voyage”, Kebir Ammi’s Les Vertus immorales (2009) »

Diner de gala du Congrès (sur inscription) – Restaurant Le Pigonnet, Aix-en-Provence.

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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026

Aix, Maison de la Recherche

Session 7 : 9h-10h45

Panel 1 Voyager en ville / Urban travelling Chair : Javier Alonso Prieto (Universidad de Valladolid)

- Mohammed Rida Zgani (Université Chouaib Doukkali, Maroc) : « Le voyage ruskinien de Marcel Proust : genèse d’une esthétique en mouvement

- Patrick McGuinness (Oxford University) : « Dead City Tourism and auto-exoticism in Belgian literature in French »

- Luigi Marfè (Università di Padova) : « ‘An Act of Ambulant Signmaking’: Iain Sinclair, Marc Atkins and the Urban Geophototext »

- Samara Geske (Aix-Marseille Université » : « Le regard du voyageur flâneur : Ruy Ribeiro Couto à Marseille »

- Chryssa Marinou (Université nationale et Kapodistrienne d’Athènes) : « The Red Thread: Loss and Memory in John Berger’s The Red Tenda of Bologna »

Panel 2 Voyage, traduction, médiation / Travel, translation & mediation. Chair : Charles Forsdick (University of Cambridge).

- Laetitia Sansonetti (Université Sorbonne Nouvelle) : « Language and Empire: Duarte Lopes' Report of the Kingdom of Congo in Italian (1591), English (1597, 1881), and Portuguese (1951, 1989) »

- Céline Sabiron (Université de Lorraine) : « Seuils, traverses et médiations : traduction, périodiques et fabrique de l’altérité France/Écosse dans les années 1820 »

- Anne Rouhette & Adeline Barel (Université Clermont Auvergne) : « Traduire les chemins et cheminements dans les récits de voyage de Mary Shelley : entre écarts, échos, et écriture de soi »

Panel 3 Représenter les ailleurs / Depicting other places Chair : Guillaume Linte (CNRS)

- Angela Giovanangeli (University of Technology Sydney) : « A Vagabond’s Account of Nineteenth Century New Caledonia: The Travel Writing of John Stanley James »

- Abdelmajid Senhadji El Hamchaoui (Université Abdelmalek Essaâdi – Maroc) : « Le Maroc dans les récits de voyage européens du XIXe siècle : les représentations de Loti et De Amicis »

- Fanny Martín Quatremare (Université de Grenade, Espagne) : « Panorama des récits de voyage francophones autour de l’Himalaya »

- Florent Atem (University of French Polynesia) : « Across the South Seas, Beyond Ethnic Divides: Henry Adams, Ariitaimai and the Transcultural Tale of World History » VISIO

- Hajer Nahdi (Bundeswehr Universität, Munich/Université Paul-Valéry Montpellier) Guillaume Thouroude (Ministère de la Culture, Arabie Saoudite) : « Par-delà les mosquées : Thierry Mauger et les paradoxes du regard occidendal et masculin sur l'Arabie Saoudite »

10h45-11h15 pause café

Session 8 : 11h15-13h

Panel 1 Voyage et arts (audiovisuels et vivants) / Travel and the arts (visual, audiovisual and performing arts) Chair : Mathilde Mougin (FRS-FNRS, Université Libre de Bruxelles - Université de Liège)

- Clare Finburgh Delijani (Goldsmiths, University of London) : « Fantômes tragiques et spectres transcendants dans les théâtres de migration en France »

- Francesca Dainese (Università di Padova) : « Du conte merveilleux au récit viatique performé : seuils et traverses dans les réécritures théâtrales contemporaines »

- Laura Ceia (California State University) : « Journeys Beyond the Body: Speculative Mobilities in Contemporary African Film »

Panel 2 Voyage et exil(s) / Travel and exile(s). Chair : Burghart Schmidt (ZHRF)

- Vanezia Pârlea (Université de Bucarest) : « Le voyage de retour de Hanna Dyâb de Paris à Alep : entre nostalgie et dysnostie ? »

- Arlette Charlotte Girault-Fruet (Université Clermont Auvergne) : « Délit de fuite (Chateaubriand) »

- Fatmaelzahraa Abdalla (Università di Padova) : « Sine loco et sine tempore: Cristina di Belgiojoso’s American Letters »

- Jordan Howard (Indiana University) : « From Non-lieu to Demeure: Exile as a Structuring Liminal Space in Une femme en exil »

Panel 3 Voyage et religion / Travel and religion. Chair : Vanezia Pârlea (Université de Bucarest)

- Viktoria Kokonova (Aix-Marseille université) : « Le truchement au XVIIe siècle et son rôle dans l’inclusion de l’altérité brésilienne dans la culture européenne »

- Chiara Rolla (Università di Genova), « Récit viatique religieux au féminin au XVIIe siècle : les Visitandines entre normes et libertés dans l’esprit de la Réforme catholique »

- Fiona Lamon (University of Lausanne) : « “A Truly Amiable Picture of Religious Toleration” Landscape Aesthetics as a Social and Political Discourse in British Women Travellers’ Encounter with Swiss Cantons »

13-14h déjeuner (Aix, Le Cube)

Food for thought : Travel writing and European Project, a table will be available for those interested in the brainstorming workshop

15h-17h (Aix, Bibliothèque Vovelle)

Présentation d'écrits de voyages et de cartes rares du fonds de la bibliothèque patrimoniale Vovelle / Presentation of travel writings and rare maps from the Vovelle heritage library collection.