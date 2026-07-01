Romanesques, réédition des 8 premiers numéros

Les huit premiers numéros de la revue Romanesques, autrefois collection co-éditée à Amiens par Encrage Université et par le Centre d’Études du Roman et du Romanesque, sont depuis le 1er juillet 2026 réédités sous l'égide de Classiques Garnier en version papier et numérique.

Les lecteurs de la revue avaient noté que la série commençait chez Classiques Garnier en 2013 sur le n°5 dirigé par Catherine Mariette (dossier sur « L’expérience romanesque au XIXe siècle »), la numérotation tenant compte de la collection antérieure. Désormais, il est possible d’accéder aux opus précédents, pour la plupart épuisés : le numéro princeps d’Alain Schaffner sur « Récit d’enfance et romanesque » (2004) ; l’exceptionnel n°2 de 2005 qui est la réédition par Jean-Marie Seillan de l’ « Enquête sur le roman romanesque » parue dans Le Gaulois en 1891 peu après celle de Jules Huret ; le n°3 de 2008 qui mettait en rapport le romanesque et l’histoire ; ou encore le n°4 sur le/la « romance » (2011), dans lequel Carlo Arcuri notamment avait piloté la traduction d’essais de Lukács inédits en français. Chacun de ces anciens numéros s’ouvre par des varia sur le romanesque, qui ont accompagné en leur temps le regain des études de la notion initié par Michel Murat et Gilles Declerq. Ils s'achèvent respectivement sur des entretiens avec Claude Ollier, Sylvie Germain, Stéphane Audeguy et Camille Laurens.

En contrepoint sont réédités les « hors-série » parus en ces années, qui étaient en fait les actes de colloques organisés par le Centre du Roman, parmi lesquels le riche colloque du centenaire de la mort de Jules Verne, Amiens oblige . S’y ajoutent un autre volume vernien, ainsi que le « Barbey d’Aurevilly, romancier et critique de romans » dirigé par Marie-Françoise Melmoux-Montaubin et le volume sur Alfred de Vigny qu’elle avait co-dirigé avec Isabelle Hautbout.

Précisons que cette réimpression par scan (mode image) de l’édition originale conserve sa mise en page et sa pagination. La nouvelle édition de ces numéros de Romanesques est donc homogène aux renvois bibliographiques qu’ont pu faire les chercheurs et chercheuses intéressé.e.s par la revue depuis sa création.