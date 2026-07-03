Les mères, créatures littéraires

La mère, une création littéraire ? La nouvelle livraison de la NrF se penche sur les figurations littéraires de la maternité. En ouverture de ce dossier, l’érudit Frédéric Boyer revient à la genèse de la puissance des mères, tandis que le romancier Hervé Le Tellier en redoute la fin, apocalyptique. Comment écrire la mère aujourd’hui ? Tendre et lucide avec Susie Morgenstern, culpabilisante mais aimante avec Chloé Delaume, intime et politique avec Julien Delmaire. Ces trois poèmes sont suivis de trois histoires de mères jamais là où on les attend, mère défaillante avec Sofia Aouine, mères puissantes pour Catherine Cusset, mère dévalorisante avec Kaouther Adimi. Sans oublier de "tuer la mère" avec Louise Chennevière pour inventer une nouvelle manière de l’être. Enfin, trois regards sur la maternité, l’un dévorant avec Lydie Salvayre, l’autre inquiet avec Virginie Bloch-Lainé et le dernier, contrarié, avec Carole Fives. Le sommaire fait aussi une place à l’art, et aux représentations de la mère méditerranéenne avec Caroline Chenu, co-commissaire de l’exposition "Bonnes mères" au Mucem de Marseille. Fabula vous invite à lire un extrait de ce numéro…, dont le sommaire est désormais accessible en ligne via Cairn…

(Illustr. : La mère et l'enfant, Édouard d'Apvril, ca. 1885 Musée de Grenoble-J.L. Lacroix, Domaine public)