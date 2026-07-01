Sylvain Ledda, Le théâtre d'Alfred de Musset. Écriture, Esthétique, Mise en scène

Le théâtre d’Alfred de Musset est aujourd’hui le plus joué, le plus lu et le plus étudié du répertoire romantique. En 2026, plusieurs de ses pièces sont à l’affiche, à Paris comme dans le reste de la France, et On ne badine pas avec l’amour figure au programme du baccalauréat.

Cet ouvrage propose d’explorer cette part de son œuvre afin d’en comprendre les grands enjeux esthétiques, historiques et moraux.

Qu’est-ce qui la rend si singulière, et pourquoi nous touche-elle encore aujourd’hui ?

Parce qu’il peint un monde instable, où le fragile équilibre de la condition humaine est toujours menacé et peut basculer dans le drame, le théâtre mussétien porte en lui des vérités intemporelles, d'une exceptionnelle actualité.

L’ambition de cet essai est d’en examiner la force esthétique et d’en éclairer la poésie comme le comique, en faisant dialoguer les textes avec leurs mises en scène, du XIXe siècle à nos jours.

À seize ans, Musset déclarait : « Je voudrais être William Shakespeare ou Friedrich Schiller, ou je ne voudrais pas écrire. » Défi relevé. Et c'est ce corpus essentiel, d'une modernité géniale, que Sylvain Ledda nous invite à découvrir.

Sylvain Ledda est professeur de littérature française et arts à l’Université de Rouen-Normandie. Spécialiste du romantisme, il a consacré de nombreux travaux à la littérature de la Restauration et de la monarchie de Juillet, en particulier à Alfred de Musset et Alexandre Dumas. Il s’intéresse aux échanges culturels entre le XIXe et le XXIe siècle et signe là son premier ouvrage consacré à la photographie.