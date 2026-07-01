Christian Thorel, Les nuits expérimentales. Un carnet de cinéma

"Avant de choisir la librairie comme lieu de mes jours et de mes nuits, j’ai eu la tentation de trouver une place dans le monde du cinéma.

Chantal Akerman, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Robert Bresson, Carl Dreyer, Roberto Rossellini et tant d’autres… Ce livre est né de l’idée de rendre à ces artistes un peu de ce qu’ils ont su si généreusement me donner. Des émerveillements, des émotions, des convulsions. J’ai appris des films autant que j’ai appris des livres, de la musique, des peintres. Mais certains films de cinéma m’apportent une chose essentielle : la découverte qu’on y fait d’une dimension du temps. Le temps, la matière même du cinéma."

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Bande-annonce 1…

Bande-annonce 2…

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Revue de presse (éditeur) :

Libération, 13 juin 2026, par Claire Devarrieux

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La Dépêche du Midi, 10 juin 2026, par Pascal Alquier

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Culture 31, 7 juin 2026, par Jean-Marc Le Scouarnec

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Le Monde des livres, 4 juin 2025, par Tiphaine Samoyault

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