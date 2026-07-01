Elizabeth von Arnim, Tous les chiens de ma vie

En 1936, alors qu’elle vit retirée à Mougins, dans le sud de la France, Elizabeth von Arnim entreprend une bien originale autobiographie qui lui permet de retracer sa vie et de dessiner le portrait de ses amis, de ses amants, de ses enfants, à partir des chiens qui l'ont accompagnée au cours de son existence : Bijou, Bildad, Cornelia, Ingraban, Ingulf, Ingo et Ivo, Prince, Coco, Pincher, Knobbie, Chunkie, Woosie et Winkie, tous au caractère bien trempé selon les rencontres et les situations.

À travers de cette « vie en chiens », elle ressuscite le monde aristocratique de la Prusse du nord, la société anglaise de l'entre-deux-guerres, avec ce ton moqueur qui continue à tant séduire ses lecteurs.

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