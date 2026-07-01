Mickaëlle Cedergren, Alice Duhan (dir.), Francographie au féminin. Les écrivaines suédoises de langue française

Francographie au féminin. Les écrivaines suédoises de langue française

Sous la direction de Mickaëlle Cedergren et Alice Duhan

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 722, « série : Francophonies » n° 3, 2026.

L’attention portée au plurilinguisme dans l’histoire littéraire invite à reconsidérer des corpus marginalisés. Cet ouvrage constitue la première anthologie consacrée aux œuvres écrites ou (auto)traduites en français par des autrices suédoises, du XVIIe siècle à nos jours.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406204428 - au prix de 72 EUR.