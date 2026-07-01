Collectif
Nouvelle parution
Mickaëlle Cedergren, Alice Duhan (dir.), Francographie au féminin. Les écrivaines suédoises de langue française

Mickaëlle Cedergren, Alice Duhan (dir.), Francographie au féminin. Les écrivaines suédoises de langue française

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2026
  • EAN : 9782406204411
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20443-5
  • 230 pages
  • Prix : 19 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Francographie au féminin. Les écrivaines suédoises de langue française

Sous la direction de Mickaëlle Cedergren et Alice Duhan

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 722, « série : Francophonies » n° 3, 2026.

L’attention portée au plurilinguisme dans l’histoire littéraire invite à reconsidérer des corpus marginalisés. Cet ouvrage constitue la première anthologie consacrée aux œuvres écrites ou (auto)traduites en français par des autrices suédoises, du XVIIe siècle à nos jours.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406204428 - au prix de 72 EUR.