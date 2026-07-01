Delphine Amstutz, Françoise Poulet (dir.), Usages de l’éloge (XVIe-XVIIIe siècle)

Usages de l’éloge (XVIe-XVIIIe siècle)

Sous la direction de Delphine Amstutz et Françoise Poulet.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 724, série « Le Siècle classique » n° 26, 2026.

Les contributions réunies dans cet ouvrage concernent la France de la première modernité : au cours de cette période de crises et de renouvellements, le caractère problématique inhérent à l’éloge, conçu comme genre rhétorique mais aussi comme acte de langage, trouve tout particulièrement à s’exprimer.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406201700 - au prix de 102 EUR.