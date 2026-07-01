Collectif
Nouvelle parution
Delphine Amstutz, Françoise Poulet (dir.), Usages de l’éloge (XVIe-XVIIIe siècle)

Delphine Amstutz, Françoise Poulet (dir.), Usages de l’éloge (XVIe-XVIIIe siècle)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2026
  • EAN : 9782406201694
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20171-7
  • 456 pages
  • Prix : 48 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Usages de l’éloge (XVIe-XVIIIe siècle)

Sous la direction de Delphine Amstutz et Françoise Poulet.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 724, série « Le Siècle classique » n° 26, 2026.

Les contributions réunies dans cet ouvrage concernent la France de la première modernité : au cours de cette période de crises et de renouvellements, le caractère problématique inhérent à l’éloge, conçu comme genre rhétorique mais aussi comme acte de langage, trouve tout particulièrement à s’exprimer.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406201700 - au prix de 102 EUR.