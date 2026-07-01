Édition
Nouvelle parution
Johann Wolfgang von Goethe, Contes et nouvelles (éd. Alain Montandon)

Johann Wolfgang von Goethe, Contes et nouvelles (éd. Alain Montandon)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Littératures du monde", 2026
  • EAN : 9782406200536
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20055-0
  • 264 pages
  • Prix : 29 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Johann Wolfgang von Goethe

Contes et nouvelles

Édition d'Alain Montandon

Paris, Classiques Garnier, coll. «  Littératures du monde », n° 63, 2026.

Les victimes des guerres napoléoniennes que sont les émigrés allemands racontent au cours de conversations animées un nombre d’anecdotes prenant la forme de nouvelles fantastiques. À ce désir de narration s’ajoutent pour le plaisir du lecteur des contes aussi originaux que singuliers.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406200543 - au prix de 82 EUR.