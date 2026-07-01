Johann Wolfgang von Goethe, Contes et nouvelles (éd. Alain Montandon)

Johann Wolfgang von Goethe

Contes et nouvelles

Édition d'Alain Montandon

Paris, Classiques Garnier, coll. « Littératures du monde », n° 63, 2026.

Les victimes des guerres napoléoniennes que sont les émigrés allemands racontent au cours de conversations animées un nombre d’anecdotes prenant la forme de nouvelles fantastiques. À ce désir de narration s’ajoutent pour le plaisir du lecteur des contes aussi originaux que singuliers.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406200543 - au prix de 82 EUR.