Du Grand Tour à l’Orient-Express

Sous la direction de Nicolas Pitsos, Mădălina Vârtejanu-Joubert et Aleksandra Kolaković

Paris, Classiques Garnier, coll. « POLEN - Pouvoirs, lettres, normes », n° 41, 2026.

Du Grand Tour des élites européennes à l'âge d'or de l'Orient-Express, cet ouvrage retrace deux siècles de fascination occidentale pour l'Orient — ses ruines antiques, ses harems fantasmés, ses Balkans méconnus, ses pèlerins et ses espions. À travers récits de voyage, romans et archives de presse, seize chercheurs explorent la façon dont l'Europe a rêvé et parfois trahi cet « ailleurs » qui n'a jamais cessé de l'attirer.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406202110 - au prix de 96 euros