Couturière, – 1, n° 3 : "La magie et le marché. Économie des apparences et illusions marchandes"

Couturière 2026 – 1, n° 3

"La magie et le marché. Économie des apparences et illusions marchandes"

Sous la direction d'Isabelle Barbéris

Paris, Classiques Garnier, coll. « Couturière », n° 3, 2026.

Couturière a pour objectif la diffusion des savoirs et l'analyse des enjeux d’actualité dans le champ de l’esthétique, de la poétique et des arts (arts vivants, arts visuels, littérature, arts numériques, arts plastiques), en adoptant une approche interartistique et pluridisciplinaire.

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