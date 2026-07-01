Cahiers de l'Association internationale des études françaises, n° 78 : "J. M. G. Le Clézio - Enseigner les littératures francophones aujourd’hui - Récit de soi et expérience de l’illusion (XVIIe-XVIIIe s.)"

Cahiers de l'Association internationale des études françaises 2026, n° 78 :

"J. M. G. Le Clézio - Enseigner les littératures francophones aujourd’hui - Récit de soi et expérience de l’illusion (XVIIe-XVIIIe siècles)"

Sous la direction de Marc André Bernier, Romuald Fonkoua et Sophie Jollin-Bertocchi

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers de l'Association internationale des études françaises », n° 78, 2026.

Fondée en 1949, l’Association internationale des études françaises œuvre à la diffusion de la langue, de la littérature et de la culture françaises. Réunissant des chercheurs du monde entier, elle organise chaque année un congrès dont les actes sont publiés dans les CAIEF.

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