Théâtre et "Patrimoine" (Campus Condorcet, Paris)

Journées d’études

THÉÂTRE ET « PATRIMOINE »

16-17 décembre 2026 – Campus Condorcet

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Date de clôture des propositions : 30 août 2026

Réponse du comité de sélection : 7 septembre 2026

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Ces journées d’études se proposent d’interroger les usages de la notion de « patrimoine » dans les arts de la scène, en examinant la manière dont elle infléchit le discours théâtral et conditionne les modalités de médiation patrimoniale aux XXe et XXIe siècles. La notion de patrimoine est ici entendue dans son acception la plus large, englobant les dimensions matérielles et immatérielles, historiques, artistiques, archéologiques, ethnologiques et naturelles, à toutes les échelles — locale, régionale, nationale et mondiale.

La notion de patrimoine, ainsi que ses équivalents européens — heritage au Royaume-Uni, patrimonio en Italie et en Espagne, Kulturerbe en Allemagne et en Autriche — est appréhendée ici comme « le processus par lequel les individus se servent du passé », soit une « construction discursive aux conséquences concrètes » (Harvey, 2008). Cette notion émerge au XIXe siècle (Rampley, 2012), période au cours de laquelle la littérature s’impose, notamment grâce aux contributions fondatrices de Chateaubriand (1802) et d’Hugo (1868), comme le vecteur principal de la sensibilité patrimoniale naissante (Le Goff, dans Nora, 1994). Cette quête du patrimoine culturel ne se cantonne pas au contexte européen : en Inde, par exemple, les intellectuels se tournent vers le passé pour y puiser une source d’identité susceptible de consolider le présent en période d’incertitude (cf. Mitra, 1875 ; Coomaraswamy, 1908 ; Guha-Thakurta, 1992 et 2004).

Le patrimoine — entendu comme le résultat d’un processus de patrimonialisation, c’est-à-dire d’un cadrage institutionnel (Hertz et Chappaz-Wirthner, 2012) — constitue un opérateur singulier de signification portant sur le rapport au passé, son caractère d’héritage, avec ou sans testament, sa présence indicielle dans le présent, ainsi que sur les tensions entre continuité et rupture, permanence et changement, et sur la question de la transmission (Tornatore, 2010). Dans la mesure où le passé constitue l’objet propre de l’histoire, les études patrimoniales conduisent nécessairement à s’interroger sur les origines de cette dernière. Selon la tradition intellectuelle occidentale, l’histoire naît avec les Grecs et répond à deux motivations principales : l’une d’ordre ethnique, visant à distinguer les Grecs des Barbares et liant ainsi la conception de l’histoire à l’idée de civilisation (Le Goff, 1988) ; l’autre d’ordre politique, relevant d’une réaction démocratique, dans les milieux orphiques d’Athènes, contre l’aristocratie traditionnelle (Mazzarino, 1966, cité par Le Goff, 1988). Ces deux motivations fondatrices — distinction identitaire et affirmation politique — traversent en réalité l’ensemble de l’histoire des usages du patrimoine et trouvent un prolongement particulièrement fécond dans les arts de la scène, qui ont fait du passé un matériau dramaturgique privilégié.

C’est à partir de ce double héritage que ces journées d’études, adoptant une approche résolument critique, entendent interroger le traitement réservé au patrimoine dans le théâtre : il s’agit d’examiner la mobilisation de l’art dramatique dans son travail de médiation et de transmission patrimoniale — ou plus précisément, dans sa fonction de « faire passer » — depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la période contemporaine. Durant cette longue séquence historique, le patrimoine occupe en effet une place centrale dans les créations scéniques. Dès la fin du XIXe siècle, les pionniers de ce qui sera reconnu comme le Théâtre d’art européen expriment le souhait de « retourner à la source du théâtre, revenir à la voie primitive ; sauter des siècles, pour arriver aux grossières moralités, réminiscences du drame antique, le seul qui fût à la fois philosophique et humain » (Linert, 1893, dans Dusigne, 2002). Depuis lors, et sans attendre la Proclamation de 2001 relative aux chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité, le théâtre n’a cessé de mobiliser le patrimoine comme ressource dramaturgique, symbolique, etc.

Plusieurs interrogations structurent ces journées : à quel besoin des sociétés de nourrir leur quête identitaire répond la place accordée au patrimoine dans le théâtre ? Quel imaginaire l’usage scénique du patrimoine contribue-t-il à construire ou à légitimer ? Quel rapport peut être établi entre patrimoine et représentation de l’altérité sur scène ? Afin d’explorer ces questions, les chercheur·e·s sont invité·e·s à soumettre des propositions de communication s’inscrivant dans l’un des cinq axes thématiques suivants, donnés à titre indicatif et non exhaustif :

· Instrumentalisation politique du patrimoine ;

· Patrimoine et sacré ;

· Reconstruction et usages des patrimoines nationaux et « exotiques » ;

· Comment devient-on un classique ?

· Les oublié·e·s du patrimoine.

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Dates des journées d’études : 16-17 décembre 2026 ; Lieu : Campus Condorcet.

Les propositions, d’environ 2500 caractères espaces comprises assorties d’une courte biographie précisant le titre, le nom, le prénom et le rattachement institutionnel, doivent être envoyées au plus tard le 30 août 2026 aux organisateurs (Cédric Boudjema : cedric.boudjema@univ-paris8.fr et Fahimeh Najmi : najmi.fahimeh@gmail.com).

Les actes de la journée feront l’objet d’une publication en 2027.

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Comité d’organisation :

Cédric Boudjema (Paragraphe, Université Paris 8), Fahimeh Najmi (Scènes du monde, Université Paris 8).

Comité scientifique :

· Jessica de Bideran (MICA, Université Bordeaux Montaigne) ;

· Chloé Déchery (Scènes du monde, Université Paris 8) ;

· Daniel Raichvarg (CIMEOS, Université de Bourgogne) ;

· Sophie Rochefort Guillouet (Campus Asie, Sciences Po Paris) ;

· Eric Triquet (Centre Norbert Elias UMR 8562, Avignon Université)

· Bérengère Voisin (CÉMTI, Université Paris 8) ;

· Jean-Claude Yon (CHCSC, École Pratique des Hautes Études).

Bibliographie indicative

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CARLI Maddalena, « Exposer le présent dans les lieux du passé romain. Les pavillons fascistes au Circus Maximus (1937-1939), dans Bruno BONOMO, Charles DAVOINE, Cécile TROADEC (dir.), Reconstruire Rome : la restauration comme politique urbaine, de l'Antiquité à nos jours, Rome : Publications de l’École française de Rome, 2024, p. 447-474. URL : https://books.openedition.org/efr/62616

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CHAPOUTOT Johann, Le nazisme et l’Antiquité, Paris : PUF, 2012.

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FOUCAULT Michel, « Des espaces autres », Empan, no 54, 2004. DOI : https://doi.org/10.3917/empa.054.0012

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Photo © STAR and STONE: a kind of love … some say (Art Installation de Robert Wilson, Cathédrale de Rouen, été 2024) / Fahimeh Najmi.