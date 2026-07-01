Alice Rivaz, Feu couvert et autres récits féministes

Postface de Valérie Cossy

Toute sa vie, Alice Rivaz n’a eu de cesse d’interroger les rapports entre hommes et femmes, de dénoncer leurs inégalités et de réfléchir à une autre forme de liens. Dressant le portrait choral d’une génération de femmes, de l’enfance à la vieillesse, « Feu couvert » (1976) donne le ton à cette sélection de nouvelles, articles ou essais. Dix textes qui disent l’engagement d’Alice Rivaz, « une vraie sœur en féminisme » pour Annie Ernaux.

Née près de Lausanne, Alice Rivaz (1901-1998) passe la grande majorité de sa vie à Genève, où elle travaille comme dactylo dès 1924. Elle refuse mariage et maternité, et c’est en parallèle de son emploi qu’elle se consacre à l’écriture. Composée de nouvelles, de romans et de textes autobiographiques, son œuvre littéraire s’intéresse à l’émancipation féminine et à la dénonciation des injustices sociales. Alice Rivaz est aujourd’hui considérée comme une figure féministe d’avant-garde.

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Revue de presse sur le site de l'éditeur…

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Alice Rivaz, un temps d’avance", par Maya Ouabadi (en ligne le 30 juin 2026)

Feu couvert réunit dix textes écrits entre 1943 et 1980, publiés sur différents supports. On y retrouve les talents d’observation et de description de l’autrice suisse Alice Rivaz (1901-1998), qui a été à l’avant-garde des questions féministes, avec, entre autres, son livre culte La paix des ruches (1947), dont on retrouve le souffle littéraire à chaque ligne de ce recueil impressionnant de justesse.