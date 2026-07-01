Vacataire en Expression-Communication-IUT de Créteil-vitry (site de Vitry)

Poste à pourvoir : un.e vacataire pour l'IUT Créteil-Vitry (site de Vitry ) pour le département Réseaux &Télécommunications.

Il s'agit d'encadrer un groupe d'étudiants de première année pour le module Expression-Communication aux semestres 1 et 2.

13,5 h TD +(15 h TP X 2)= 43,5 heures par semestre pour un groupe.

PROGRAMME :

Semestre 1 : Résumé de texte, méthodologie pour la rédaction de compte-rendu, orthographe, expression, vocabulaire, communication non verbale, création de diapositives, préparation aux soutenances orales.

Semestre 2 : Synthèse de documents, analyse d’images, rédaction d’ emails professionnels, orthographe, expression, vocabulaire, communication non verbale, préparation aux soutenances orales.

PUBLIC :

1 groupes d’étudiant de première année en formation initiale (FI1)

Groupe TD environ 30 étudiants , séparés en groupes TP d’environ 15 étudiants.

CONTACT :

anne-paule.santucci@u-pec.fr