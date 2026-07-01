Correspondance de la famille de Montalivet durant le siège de 1870 (Pierre Allorant et Walter Badier, éd.)

Durant le siège de Paris par les Allemands en 1870-1871, la lettre adressée par « ballon monté » est, avec le pigeon voyageur, l’unique moyen de communication entre les familles, les couples, les parents et leurs enfants.

Restés dans l’ombre d’archives privées, les échanges épistolaires inédits entre Georges Picot et Marthe de Montalivet et leurs parents, le comte et la comtesse de Montalivet, méritent aujourd’hui une publication. Le comte de Montalivet, ancien ministre de l’Intérieur du roi Louis-Philippe, resté proche de la famille d’Orléans après la chute de la monarchie de Juillet, entretient un lien affectif et une complicité intellectuelle hors du commun avec son gendre, le brillant magistrat et avocat Georges Picot. Leur correspondance livre un récit des souffrances du siège, des espérances déçues des combats, des inquiétudes sur le sort des proches et surtout des enfants. Elle constitue en outre un témoignage de premier plan sur l’évolution de ce milieu libéral orléaniste, qui, après la défaite et la condamnation du Second Empire, se tourne vers l’acceptation d’une République conservatrice.

Spécialiste des élites juridiques, préfectorales, locales et parlementaires, Pierre Allorant est doyen de la faculté de droit d’Orléans et président du Comité d’histoire parlementaire et politique.

Spécialiste de l’histoire politique de la Troisième République, Walter Badier est maître de conférences à l’université d’Orléans et secrétaire général du Comité d’histoire parlementaire et politique.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF, eEAN : 9782745365781. 25 EUR