Promesse d’une terre nouvelle et d’un corps nouveau dans la Bible et ses lectures, Alain de Boudemange, Claire Cachia et Josselin Roux (dir.)

La promesse d’une terre nouvelle et d’un corps nouveau est au cœur de l’espérance juive et chrétienne. Le Dieu biblique est à la fois un Dieu créateur et sauveur. À travers son alliance avec Israël, la condition corporelle et la matérialité même de la terre sont appelées à être renouvelées. Cet ouvrage examine comment la Bible et les textes juifs et chrétiens, à travers leur réception des textes bibliques, rendent compte de cette promesse divine, et par suite, de cette espérance. Cette démarche permet de préciser quelle est la nature de cette nouveauté qui est attendue, et quel en est le degré. Jusqu’à quel point terre et corps seront-ils « nouveaux » ? Jusqu’où va leur « communauté de destin » ? En retour, l’étude de ces sources est susceptible d’alimenter, d’une part, les réflexions actuelles sur les grands défis écologiques de notre siècle, et d’autre part, les débats sur le caractère malléable, perfectible, de notre condition corporelle.

Alain de Boudemange est enseignant chercheur en Nouveau Testament aux Facultés Loyola Paris. Il est spécialiste des évangiles synoptiques et du milieu juif du premier siècle.

Claire Cachia enseigne la théologie patristique à l’Université catholique de l’Ouest (Angers). Elle travaille particulièrement sur les questions d’anthropologie dans la patristique grecque et latine.

Josselin Roux est maître de conférences en sciences bibliques à l’Université catholique de l’Ouest (Angers). Il est spécialiste des textes de la Bible hébraïque, ainsi que de l’étude des danses et gestuelles dans le monde biblique.

Ont contribué à ce volume : Alain de BOUDEMANGE, Danielle BRUNON, Claire CACHIA, Bernard GRASSET, Pascal MUELLER-JOURDAN, Laurent PINCHARD, Marie-Ange RAKOTONIAINA, Josselin ROUX et Philippe SEYS.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF, eEAN : 9782745365828. 35 EUR