Walther von der Vogelweide, Poèmes. Traduction et présentation par Danielle Buschinger & Thérèse Robin

Est présentée ici pour la première fois en traduction française l’œuvre complète de Walther von der Vogelweide (vers 1170-vers 1230) qui, pour Heinrich Heine, était « le plus grand poète lyrique de l’Allemagne ». Il a écrit des chansons d’amour (le Minnesang), et des poèmes gnomiques, moralistes et politiques (poésie du « discours chanté »), affirmant par exemple que c’est la valeur personnelle qui confère la vraie noblesse et mettant sur un pied d’égalité chrétiens, juifs et musulmans. Chez nul autre poète lyrique de l’époque, nous ne trouvons une aussi large gamme de thèmes, un engagement politique aussi prononcé, une telle richesse de créations de formes que chez Walther. Nous lui devons d’impérissables monuments de la poésie d’amour allemande au Moyen Âge. Il accompagne de sa poésie politique les événements survenus en Allemagne entre 1190 et 1230 et devient ainsi le chroniqueur de son époque.

Danielle Buschinger, professeur émérite à l’Université de Picardie-Jules Verne, est l’auteur de nombreuses études sur la littérature allemande du Moyen Âge et de la première modernité et sur Richard Wagner. Elle a de même traduit un grand nombre d’œuvres médiévales allemandes.

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses, Thérèse Robin est germaniste agrégée de l’université et MCF-HDR à l’INSPE-UPEC. Son domaine principal de recherche est la linguistique historique des langues germaniques et la langue allemande actuelle, ainsi que la littérature médiévale germanique.

Extrait de l'introduction…

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Version PDF, eEAN : 9782745365804. 24,50 EUR