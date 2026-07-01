Jean-Jacques Olier, Mémoires. Tome I : mars-juillet 1642. Tome II : juillet 1642-novembre 1643. Tome III : novembre 1643-février 1652, Bernard Pitaud (éd.)

Les Mémoires de Jean-Jacques Olier (1608-1657) constituent un document exceptionnel à plus d’un titre. C’est la manifestation intime de la spiritualité d’Olier, fondateur du séminaire de Saint- Sulpice, et en ce sens la source cachée de ses écrits. C’est aussi une œuvre inclassable, jalon de l’écriture de soi, située dans le temps à mi-chemin des Essais de Montaigne et des Confessions de Rousseau. Mais une œuvre qui s’ignore comme telle, car commencés à la demande de son directeur, ces écrits n’étaient pas destinés à être publiés, même si le lecteur attentif sera sensible à un déplacement d’adresse : progressivement Olier semble viser d’autres lecteurs que celui qui a provoqué en lui cette tentative d’explication.

Rédigé en quelques mois (de mars à juillet 1642), le premier tome s’ordonne autour de la grave crise spirituelle qu’Olier venait de traverser. Le deuxième (juillet 1642-novembre 1643) est dominé par la forte figure de Marie Rousseau et par une mystique eucharistique. Beaucoup plus étalé dans le temps (novembre 1643- février 1652), le troisième est davantage marqué par une dimension apostolique.

Bien connus des sulpiciens, qui en ont fait des copies et y ont puisé la matière de Vies de M. Olier, les Mémoires n’étaient guère accessibles aux chercheurs et n’avaient jamais été édités. Il faut dire que ces milliers de pages d’une écriture serrée avaient de quoi décourager les meilleures volontés. C’est donc un événement que leur publication.

Bernard Pitaud est membre de la Compagnie des prêtres de Saint- Sulpice, ancien supérieur de la province de France. Il est l’auteur d’une biographie de Jean-Jacques Olier (2017) et s’est fait ces dernières années l’historien de la Compagnie. À nos éditions il a publié les Écrits sur la sainte Vierge d’Olier (2020) et contribué, avec MM. Chaillot et Noye, à la nouvelle édition de sa Correspondance (2014).

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF, eEAN : 9782745365705. 69 EUR