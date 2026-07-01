Coralie Billard, Arthur Ranc, l’Éminence grise de la République (1831-1908)

Arthur Ranc (1831-1908) a connu deux vies successives au service de la République et la première est un vrai roman : conspirateur acharné sous l’Empire, passant comme Vidocq du bagne à la direction de la Sûreté, communard quelques jours, député, condamné à mort, exilé, il change d’existence en 1879 quand les républicains s’installent définitivement au pouvoir. Gambettiste intransigeant, anticlérical virulent, il devient alors l’éminence grise du régime, l’apôtre inlassable de l’union de tous les républicains contre la réaction, et, dans les coulisses, il va être l’homme des grands combats de l’époque, contre Boulanger, pour Dreyfus et pour la Séparation, non sans ruptures ni déceptions.

Ce parcours mouvementé constitue une extraordinaire galerie où l’on croise Jules Vallès, Gambetta, Ferry, Clemenceau, Jaurès, Combes, Maurras, etc. Il permet surtout de comprendre les débats intenses qui ont façonné la France et la Troisième République : politiquement avancé mais socialement prudent, « Monsieur Ranc », comme tout le monde l’appelle, incarne en effet parfaitement son temps et ses enjeux.

Coralie Billard est docteur en histoire de l’université de Nantes et travaille aux Archives départementales de Loire-Atlantique. Ses recherches portent sur la vie politique, le personnel et les élections sous la Troisième République.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF, eEAN : 9782745366207. 50 EUR