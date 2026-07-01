Fabienne Henryot (dir.), L’Antiphilosophie au miroir de l’histoire du livre. Entre commerce et consommation (1715-1815)

En s’appuyant sur trente années de travaux féconds consacrés aux mouvements intellectuels hostiles aux Lumières, les quatorze contributeurs de ce volume entendent comprendre comment l’antiphilosophie a contribué à faire vivre le marché du livre au XVIIIe siècle, voire à le transformer. Ils posent aussi l’hypothèse que le livre antiphilosophique est alors une réalité matérielle et commerciale distincte, fondée sur des stratégies éditoriales, une relation ambiguë à la censure, une rentabilité économique exploitant l’instant de la polémique, enfin des codes auctoriaux spécifiques. De la boutique du libraire à la bibliothèque du parlementaire en passant par les tables de travail des auteurs, les bureaux de la censure, cet ouvrage donne à voir la manière dont la polémique balise et transforme le monde de l’imprimé, et les représentations de ce dernier dans l’espace public, en France et en Europe. C’est aussi une éthique de la pratique des lettres qui s’esquisse à travers la réception des écrits des philosophes et des antiphilosophes.

Fabienne Henryot est maître de conférences HDR en histoire à l’Enssib et membre de l’IHRIM (UMR 5317). Ses travaux portent sur l’histoire du livre et des bibliothèques du XVIIe au XIXe siècle, ainsi que sur la culture écrite dans le monachisme moderne.

Ont collaboré à ce volume : Christian ALBERTAN, Cyprien ALBERTI, Philippe BOURDIN, Nicolas BRUCKER, Philippine CASAROTTO, Patrizia DELPIANO, Olivier FERRET, Stéphanie GEHANNE-GAVOTY, Fabienne HENRYOT, Preea LEELAH, Didier MASSEAU, Adrien PASCHOUD, Isabelle TURCAN, Bernard VISSE.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : eEAN 9782745365552. 31,50 EUR.