André Stanguennec, Whistler et ses trois juges : Ruskin, Mallarmé, Proust

La vie et l’œuvre du peintre américain James McNeill Whistler (1834-1903) furent successivement jugées par trois auteurs éminents : Ruskin (1819-1900), Mallarmé (1842-1898) et Proust (1871-1922). À travers leurs réceptions successives, cette étude approfondit les aspects de Whistler qui se sont révélés dans les rapports que les trois écrivains ont entretenus avec lui, de sorte que le peintre a vu ses dualités contradictoires mises en évidence par ses trois juges. Il semble néanmoins en découler que, non seulement chez Whistler mais chez ses juges, ce soit le projet d’une œuvre, qu’elle soit d’un peintre, d’un historien, d’un poète ou d’un romancier, qui leur permette de surmonter leurs propres dualités en les rapprochant par là aussi les uns des autres.

André Stanguennec est Professeur émérite à l’Université de Nantes et se consacre à l’histoire de la philosophie allemande moderne, au romantisme allemand, ainsi qu’à l’œuvre de Mallarmé à laquelle il a consacré plusieurs livres et articles. Le Prix Henri Mondor de l’Académie française 2021 lui a été attribué pour son livre Novalis- Mallarmé, une confrontation, Honoré Champion (2020).

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : eEAN 9782745365866. 26,50 EUR.