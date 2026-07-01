Arnaud de Champris, Borges, ou les labyrinthes du Verbe

Préface de Pierre Brunel, de l'Académie des sciences morales et politiques.

Il y a une première lecture de Borges, celle où Arnaud de Champris décèle dans l’acte créateur non pas, comme en patinage artistique, une épreuve de figures imposées, mais des figures que l’auteur lui-même s’impose. Dans cette odyssée du palimpseste borgésien qu’avec la précision du rêve et la préciosité de sa syntaxe, Arnaud de Champris nous révèle, c’est la structure cachée – laquelle intègre ce qui ressort du style, c’est-à-dire l’UN fini métaphysique et théologique qui a fait l’objet d’une finition stylistique rejoignant la finitude humaine – qui devient ici, dans l’œuvre de Borges, explicite.

Mais, il existe aussi tout un pan latent dans la frappe de Borges qu’Arnaud de Champris nous enseigne être un réseau analogue à celui animant la logique quantique. Ce dernier permet d’appréhender la substance de la « matière-temps » (corrélation, synchronicité, intrication propre à la logique quantique). Les ondes de forme de la structure (la tr/âme, frame en anglais) du texte borgésien génèrent, pour le moins restituent la logique régnant à l’intérieur de l’entendement divin. Cette dimension est implicite.

En définitive, Arnaud de Champris nous démontre que l’intention première de Jorge Luis Borges (1899-1986), longtemps nobélisable, jamais nobélisé, est de nous signifier que la littérature peut être cet espace où l’infini arithmétiquement, géométriquement, se représente et métaphysiquement se raconte. En explorant son œuvre, il nous livre in fine la clé du chiffre, celle de la logique de l’infini. Voici le livre qui explore avec le plus d’acuité et de profondeur le feu d’artifices de l’intelligence borgésienne.

Auteur de plusieurs films-documentaires pour la télévision, chargé de cours de « Politiques publiques » à l’Université de Paris, fondateur d’un cabinet d’études en sciences sociales et, à ce titre, rédacteur de centaines de rapports d’évaluation des politiques publiques, Arnaud de Champris (1958-2018), avant de voyager dans toute l’Amérique latine, avait été, entre 1983 et 1985, attaché aux affaires culturelles auprès de l’ambassadeur de France à Bogota. Mais ce sont l’œuvre et la figure de Jorge Luis Borges qui furent sa passion essentielle.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : eEAN 9782745365477. 35 EUR.