Buata B. Malela, L’Afrique-monde II. Géopolitique, cultures et imaginaires du riz



L’Afrique-monde II pense le riz comme opérateur géopolitique et comme problème philosophique du gouvernement des vivants. En mobilisant géopolitique critique, économie politique et philosophie sociale, l’ouvrage montre comment l’alimentation devient une technologie de pouvoir, au croisement de la souveraineté, des marchés mondiaux et des héritages coloniaux. Des politiques d’importation aux stratégies de sécurisation des approvisionnements, des émeutes de la faim aux diplomaties agricoles, le riz apparaît comme un instrument de stabilisation, mais aussi comme un révélateur de dépendances structurelles. L’analyse interroge les rationalités de l’État, la place des institutions internationales et les formes contemporaines de biopolitique appliquées aux populations. Contre une lecture strictement techniciste de la sécurité alimentaire, le livre propose une approche normative de la souveraineté, fondée sur la capacité collective à décider des conditions matérielles de l’existence.

Buata B. Malela est professeur de littératures française et francophones des XXe et XXIe siècles à l’Université de Limoges. Membre du laboratoire EHIC, ses recherches portent sur les discours littéraires francophones d’Afrique, des Antilles et de l’océan Indien, la sociologie de la littérature et les intellectuels africains et les musiques populaires. Il a déjà signé le T1 L’Afrique-Monde : Le risque à l’épreuve du temps, de l’espace et du numérique.