Se repérer dans le paysage. Littérature russophone, Goulag et écopoétique. Conf. de Luba Jurgenson (Grenonle & en ligne)

Intervention de Luba Jurgenson (professeure à la Sorbonne, écrivaine et traductrice) au séminaire de recherche «Écrire le vivant. Approches écopoétiques des littératures russophones contemporaines», organisé par l'Université Grenoble Alpes (CESC) et l’Université de Genève (Unité de russe). Ce séminaire propose de mobiliser une perspective écopoétique pour explorer les représentations et imaginaires de la nature et les relations entre humain et non-humain dans les littératures russophones du XXIe siècle, tout en réfléchissant à des manières de relire autrement des textes antérieurs.

Cette séance aura lieu le 25 janvier de 16h à 18h, à l'Université de Genève et par visio.

Programme du séminaire:

25 septembre 2026 (Grenoble): Sylvia Chassaing, « La Nature russe est-elle bonne ? Réflexions sur les applications possibles de l’écocritique à la littérature russe contemporaine »

22 octobre (Genève): Susanne Strätling, « Raw Material and Poetics »

23 novembre (Genève): Laure Thibonnier, « Quelle lecture écopoétique pour la littérature de jeunesse russophone ? »

11 décembre (Grenoble): Susi K. Frank, « Экокосмополитизм и местная память. Гидропоэтика Айтматова в “Белом пароходе” » [Éco-cosmopolitisme et mémoire locale. L’hydropoétique d’Aïtmatov dans Il fut un Blanc Navire]

25 janvier 2027 (Genève): Luba Jurgenson, « Se repérer dans le paysage »

XX février (à préciser) (Genève): Oxana Timofeeva, « Несостоявшаяся любовь: секс, насилие и животные у Фрейда » [Un amour qui n’a pas eu lieu : sexe, violence et animaux chez Freud]

25 mars (Grenoble): tony lashden, « С точки зрения колорадского жука: перспективы эко-поэтики в беларуском контексте » [Du point de vue d’un doryphore : les perspectives de l’écopoétique dans le contexte bélarusse]

30 avril (Grenoble): Ilya Kalinin, « Нефть, живое и мертвое. Черное золото в современной русскоязычной литературе и кино » [Le pétrole, vivant et mort. L’or noir dans la littérature et le cinéma russophone contemporain]

21 mai 2027 (en ligne): Katia Krylova, « От безмолвия к сопротивлению: эмансипация животных (и людей) в современной прозе на русском языке » [Du silence à la résistance : l’émancipation des animaux (et des êtres humains) dans la prose contemporaine en langue russe]

Organisation: Julie Gerber, Laure Thibonnier (ILCEA4, CESC / Université Grenoble Alpes) &

Liliya Dyachenko (Unité de russe / Université de Genève)

Pour plus d’informations : https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/laboratoire/equipes-recherche/cesc