Écritures de soi plurilingues et intertextualité (revue Plurilinguisme littéraire, n° 2)
(english version below)
PLURILINGUISME LITTÉRAIRE
Revue internationale et interdisciplinaire
Appel à contributions
Écritures de soi plurilingues et intertextualité
Dossier thématique dirigé par Louise Sampagnay (CEGIL, Université Sorbonne Nouvelle) et Dirk Weissmann (CREG, Université Toulouse Jean-Jaurès/ITEM)
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La revue internationale et interdisciplinaire Plurilinguisme littéraire est une revue annuelle en libre accès, publiée en format numérique. Elle est consacrée à l’étude des pratiques d’écriture, de création et de circulation des œuvres littéraires produites par des écrivains plurilingues, ainsi qu’aux cadres théoriques, critiques et méthodologiques permettant de les analyser.
Elle accueille des contributions relevant des études littéraires, de la linguistique, de la traductologie, de la critique génétique, de la sociolinguistique, de la psycholinguistique, des sciences cognitives ou encore de la didactique des langues et des littératures, dès lors qu’elles interrogent la créativité littéraire en situation de pluralité langagière.
La revue publie des articles en six langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais. Les articles soumis font l'objet d'une évaluation en double aveugle. La publication en ligne est gratuite et en accès libre sur la plateforme de l'éditeur.
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Le dossier thématique du n° 2 de la revue, « Écritures de soi plurilingues et intertextualité », dirigé par Louise Sampagnay et Dirk Weissmann, examinera les fonctions, modalités et limites de l'intertextualité dans les récits de soi plurilingues : autobiographies, memoirs, autofictions, essais autoréflexifs et autothéoriques, récits d'apprentissage, de filiation, d’exil et de migration.
Hypothèse centrale
Dans les écritures de soi plurilingues, l'intertextualité ne correspond ni à un réseau de références érudites, ni à un ornement visant à littérariser le texte : elle fonctionne plutôt comme un opérateur de subjectivation, de légitimation, d'affiliation et parfois de désaffiliation. Le rapport à soi se construit autant dans la relation à d'autres traditions de lecture et modèles d'écriture que dans le récit d'une trajectoire individuelle entre les langues.
Dans le prolongement des travaux sur la représentation littéraire du sujet plurilingue (Kramsch 2004 ; Ausoni 2018 ; Grell-Borgomano et Devésa 2019), ce dossier propose d'élargir le cadre théorique des language memoirs (Kaplan 1994 ; Kramsch 2009 ; Kellman 2019) vers une acception plus ouverte des écritures de soi plurilingues, attentive aux formes, aux relations intertextuelles et aux pratiques traductives.
Corpus
Les récits étudiés pourront :
– être écrits dans une langue acquise tardivement, adoptée délibérément, héritée, imposée, perdue puis retrouvée, ou élue comme seule langue littéraire ;
– mettre en scène plusieurs langues sans nécessairement les inscrire toutes dans le tissu textuel sous la forme d’un code-switching écrit et littérarisé ;
– réfléchir aux conditions d’acquisition, de perte, de transmission ou de traduction des langues et des textes d’autres auteurs et autrices ;
– construire une généalogie littéraire à travers un régime de lectures, de citations, de traductions ou de scènes de médiation entre plusieurs traditions linguistiques ;
– interroger les rapports de domination entre langues majoritaires ou minorées, coloniales ou postcoloniales, scolaires, familiales, migrantes ou diasporiques.
Les corpus pourront aller des language memoirs explicitement centrés sur l'apprentissage linguistique (French Lessons d'Alice Kaplan, In altre parole de Jhumpa Lahiri, Lost in Translation d'Eva Hoffman, Une langue venue d'ailleurs d'Akira Mizubayashi) à des formes plus hybrides (Mutterzunge d'Emine Sevgi Özdamar, Le Testament français d'Andreï Makine, Nord perdu de Nancy Huston), y compris des textes où l'expérience plurilingue travaille la voix narrative, la mémoire culturelle ou des modèles eux-mêmes plurilingues de légitimation littéraire.
Un paradoxe productif
L'attention portée à l'intertextualité peut sembler secondaire, voire contradictoire pour l’étude des récits de soi : ces textes sont souvent abordés à partir de l’authenticité qu’engage le pacte autobiographique (Lejeune 1975). C'est précisément ce paradoxe que le dossier souhaite interroger : si l’on admet que tout récit implique une mise en forme narrative et au moins en partie fictionnalisée de l’expérience (Ricœur 1985), et que tout texte est traversé par d’autres textes (Barthes 1985), alors la question de l’intertextualité gagne à être envisagée en contexte autobiographique, d’autant plus lorsque l’expérience vécue et narrée engage plusieurs langues.
Dans les écritures de soi plurilingues, le lien aux langues se formule aussi par l'intermédiaire d'autres textes, souvent lus, cités, traduits ou commentés dans d'autres langues. Plutôt que d'évaluer le caractère authentique du récit ou le niveau « réel » de compétence linguistique dans chaque langue écrite ou mise en scène comme étrangère sous la langue d’écriture principale, il s'agit d'examiner comment les textes évoquent, mettent en scène, fictionnalisent ou problématisent l'expérience plurilingue à travers des références à d'autres auteurs et autrices, traditions et langues.
Enjeux théoriques
L'intertextualité devient ainsi un lieu d'observation privilégié des tensions entre expérience vécue, mémoire des langues, bibliothèque personnelle, héritages culturels, rapports de pouvoir et positionnement littéraire. Elle permet d'interroger comment un sujet plurilingue se donne une généalogie, s'inscrit dans une tradition ou construit un contre-canon.
Les pratiques intertextuelles ne sont jamais neutres : la citation d'un auteur canonique dans une langue dominante ne produit pas les mêmes effets que l'insertion d'une référence issue d'une langue minorée, d'une tradition orale, d'une mémoire familiale ou d'un espace diasporique. Elles engagent des choix d'autorité, de lisibilité, de légitimité et de transmission.
Le dossier invite à clarifier le statut de la traduction dans les pratiques intertextuelles : citation en langue originale, citation d'une traduction publiée, traduction intégrée par l’auteur ou l’autrice, autotraduction, retraduction, traduction intratextuelle, commentaire métatraductif. L'autotraduction pourra être envisagée comme une forme d'intertextualité de soi à soi, engageant mémoire linguistique, identité narrative et autorité auctoriale plurilingue.
Les travaux de Christine Meyer (2004) sur l'intertextualité entre l'Histoire d'une jeunesse de Canetti et la Vie de Henry Brulard de Stendhal ont par exemple montré que l'intertextualité participe d'une mise en scène du Je autobiographique, qui se construit en élaborant une position dans une tradition littéraire elle-même plurilingue.
Approches privilégiées
Le dossier encourage des approches méthodologiques précises : étude des épigraphes, citations, notes, glossaires et paratextes ; critique génétique et comparaison des versions, brouillons, carnets ou dossiers de traduction ; étude des bibliothèques d’autrices et d’auteurs ; cartographie des réseaux de citation ; histoire du livre, traductologie, humanités numériques ou analyse d'archives.
Le dossier souhaite ouvrir une perspective diachronique : récits de conversion, correspondances, mémoires, journaux, récits de voyage, textes d'exil, autobiographies savantes permettront de mieux comprendre ce qui relève de configurations contemporaines du plurilinguisme, et ce qui s'inscrit dans une histoire longue des écritures de soi entre les langues.
Une attention particulière pourra être portée à la question du genre et de la classe sociale dans les trajectoires plurilingues : quelles influences ont-elles sur les conditions d'accès aux cours de langues, aux bibliothèques, aux institutions scolaires et aux canons littéraires ?
Enfin, le dossier sera l’occasion de faire de la diversité terminologique un objet de réflexion explicite : language memoirs, écritures de soi translingues ou plurilingues, autobiographies linguistiques. Cette richesse conceptuelle correspond à l'état actuel d'un champ d'études en pleine constitution et invite à un examen critique.
Axes de réflexion
1. Intertextualité, dialogue et communauté
– Comment les pratiques intertextuelles créent-elles des « communautés imaginées » de lectrices, lecteurs, autrices et auteurs plurilingues ?
– Comment les réseaux intertextuels favorisent-ils des formes collectives d'auctorialité ou de mémoire plurilingue qui dépassent la voix monologique ?
– Comment se construisent des généalogies littéraires alternatives, des contre-canons ou des filiations transnationales ?
– Dans quelle mesure peut-on penser ensemble déplacements linguistiques et déplacements sociaux, récits translingues et récits transclasses (De Balsi 2025) ?
2. Hiérarchies linguistiques, domination et subversion
– Comment l'intertextualité donne-t-elle à voir les rapports de pouvoir entre langues dominantes et minorées, coloniales et postcoloniales, de culture et familiales ?
– Les pratiques citationnelles reconduisent-elles l'autorité de certains canons ou permettent-elles de construire des contre-canons plurilingues ?
– Comment les choix de citation, de traduction ou de non-traduction produisent-ils des effets de lisibilité, d'exclusion, de reconnaissance ou de résistance ?
3. Genre, filiation et légitimation littéraire
– Dans quelle mesure les trajectoires plurilingues et les stratégies d'affiliation littéraire sont-elles différenciées selon le genre, et comment permettent-elles de subvertir le paradigme de la langue dite maternelle mis en évidence par Yasemin Yildiz (2012) ?
– Comment s'articulent langues, parentalité, filiation, héritage, transmission et légitimité littéraire ? (par ex. dans The Duty to Presence de Lily Robert-Foley, 2022)
– Peut-on identifier des généalogies littéraires féminines, queer ou minoritaires spécifiquement plurilingues ? (par ex. dans Blutbuch de Kim de l’Horizon, 2022)
4. Traduction, citation et autorité textuelle
– Que signifie citer un texte en langue originale versus en traduction dans un récit de soi plurilingue ?
– Comment les autrices et auteurs rendent-ils visibles ou invisibles les médiations traductives, et avec quelles conséquences ?
– L'autotraduction peut-elle être pensée comme une intertextualité de soi à soi ?
5. Pratiques matérielles et outils d'analyse
– Comment les pratiques de lecture et d'écriture entre les langues façonnent-elles les relations intertextuelles ?
– Quels outils permettent d'analyser concrètement les réseaux intertextuels plurilingues : critique génétique, analyse paratextuelle, cartographie des citations, étude des bibliothèques et archives ?
6. Conscience métalinguistique et métatextuelle
– Existe-t-il des techniques propres aux récits de soi plurilingues (code-switching des citations, glossaires, notes, traductions intratextuelles) qui élargissent les modèles classiques de l'intertextualité ?
– L'intertextualité doit-elle être visiblement plurilingue, ou peut-elle passer par la description des techniques d'écriture, de souvenirs de lecture ou de scènes d'apprentissage ?
7. Théorie, mémoire culturelle et archives
– Quelles sont les limites des théories classiques (dialogisme bakhtinien, intertextualité kristevienne, transtextualité genettienne) appliquées aux écritures de soi plurilingues ?
– Comment les réseaux intertextuels développent-ils ou contestent-ils la mémoire culturelle dans des contextes minoritaires, diasporiques ou postcoloniaux ?
– Comment les archives, brouillons, carnets ou dossiers de traduction permettent-ils de reconstruire des pratiques intertextuelles invisibles dans le texte publié ?
8. Historiciser les écritures de soi plurilingues
– Comment les pratiques contemporaines s'inscrivent-elles dans une histoire longue des récits de soi entre les langues ?
– Quels modèles plus anciens (mémoires, correspondances, journaux, récits de voyage, récits de conversion) permettent d'historiciser ces pratiques ?
– L'intertextualité plurilingue fonctionne-t-elle différemment selon les périodes et les hiérarchies linguistiques propres à chaque époque ?
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Modalités de soumission
Les propositions d’articles, d’environ 500 mots, accompagnées d’une bibliographie indicative, sont à envoyer aux deux adresses suivantes :
dirk.weissmann@univ-tlse2.fr et louise.sampagnay@sorbonne-nouvelle.fr
Les articles pourront être rédigés dans l’une des six langues de la revue : français, anglais, allemand, espagnol, italien ou portugais.
Les textes des articles acceptés devront comporter :
– le texte de l’article, d’une longueur maximale de 40 000 signes (espaces, notes et bibliographie compris) ;
– des résumés en trois langues (env. 150-200 mots) ;
– cinq mots-clés en trois langues ;
– une notice bio-bibliographique en trois langues, d’environ 150 mots par version.
Concernant le choix des langues, les résumés et les mots-clés seront rédigés dans la langue de l’article ainsi que dans deux autres langues de la revue, selon les cas et en concertation avec les responsables du dossier.
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Calendrier prévisionnel
– Date limite d’envoi des propositions : 30 septembre 2026
– Réponse du comité de rédaction : 30 octobre 2026
– Remise des articles complets : 15 janvier 2027
– Évaluation par les experts et expertes, en double aveugle, et retour aux auteurs et autrices : début mai 2027
– Remise des textes définitifs : 15 juin 2027
– Publication du dossier : automne 2027.
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Comité de rédaction
Olga Anokhina — Chargée de recherche, ITEM (CNRS / ENS)
Valentina Chepiga — Chercheure associée, ITEM (CNRS / ENS)
Anne Godard — Maîtresse de conférences, Département de français langue étrangère, Université Sorbonne Nouvelle
Anne-Laure Rigeade — Maîtresse de conférences, Département de français langue étrangère, Université Paris-Est Créteil
Dirk Weissmann — Professeur des universités, Section d’études germaniques, Université Toulouse-Jean Jaurès
Comité scientifique international
Alain Ausoni — Université de Lausanne
Franca Bruera — Università di Torino
Xosé Manuel Dasilva — Universidade de Vigo
Marianna Deganutti — Slovak Academy of Sciences
Vladimir Feshchenko — Russian Academy of Sciences
David Gramling — University of British Columbia
Delphine Grass — Lancaster University
Rainier Grutman — University of Ottawa
Anne Marie Kleveland — Norwegian University of Science and Technology
Elizabete Manterola — Euskal Herriko Unibertsitatea / University of the Basque Country
Barbara Siller — University College Cork
Ilan Stavans — Amherst College
Références citées
Anokhina, Olga, dir. Multilinguisme et créativité littéraire. Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant / L’Harmattan, coll. « Au cœur des textes », 2012.
Ausoni, Alain. Mémoires d’outre-langue. L’écriture translingue de soi. Genève : Slatkine Érudition, 2018.
Bakhtine, Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman. Traduit du russe par Daria Olivier. Paris : Gallimard, 1978.
Barthes, Roland. « Texte (théorie du) ». Encyclopædia Universalis, 1973. Repris dans L’Aventure sémiologique. Paris : Seuil, 1985.
De Balsi, Sara. « Postures d’auteurs et représentation de la langue : les récits translingues, des récits de transfuge de classe parmi d’autres ? » COnTEXTES, no 36, 2025.
Deganutti, Marianna et Sandra Vlasta, dir. « Trauma and Multilingualism in Literature ». Numéro spécial, Journal of Literature and Trauma Studies, vol. 11, nos 1-2, 2022.
Genette, Gérard. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris : Éditions du Seuil, 1982.
Grell-Borgomano, Isabelle et Jean-Michel Devésa, dir. L’écriture du Je dans la langue de l’exil. Louvain-la-Neuve : EME Éditions, coll. « Proximités », 2019.
Kaplan, Alice Yaeger. « On Language Memoir. » In Angelika Bammer dir., Displacements: Cultural Identities in Question. Bloomington : Indiana University Press, 1994, p. 59-70.
Kellman, Steven G. « Hugo Hamilton’s Language War. » Critical Multilingualism Studies, vol. 7, no 1, 2019, p. 51-63.
Kramsch, Claire. « Language and Identity. » Journal of Sociolinguistics, vol. 8, no 3, 2004, p. 390-416.
———. The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say About Their Experience and Why It Matters. Oxford : Oxford University Press, 2009.
Kristeva, Julia. « Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. » Critique, no 239, 1967, p. 438-465.
Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique. Paris : Éditions du Seuil, 1975.
Meyer, Christine. Canetti lecteur de Stendhal. Construction d’une écriture autobiographique. Rouen : Presses universitaires de Rouen, coll. « Études autrichiennes », 2004.
Ricœur, Paul. Temps et récit, III. Le temps raconté. Paris : Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1985.
Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York : Fordham University Press, 2012.
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[ENGLISH VERSION]
PLURILINGUISME LITTÉRAIRE
International and Interdisciplinary Journal
Call for Papers
Multilingual Self-Writing and Intertextuality
Thematic dossier edited by Louise Sampagnay (CEGIL, Sorbonne Nouvelle University) and Dirk Weissmann (CREG, University of Toulouse Jean Jaurès / ITEM)
About the Journal
Plurilinguisme littéraire is an international, interdisciplinary, open-access annual journal published digitally. It is devoted to the study of literary writing, creative practices, and the circulation of works shaped by the use of multiple languages. It also provides a space for the theoretical, critical, and methodological frameworks needed to analyse such texts.
The journal welcomes contributions from literary studies, linguistics, translation studies, genetic criticism, sociolinguistics, psycholinguistics, cognitive sciences, and language and literature pedagogy, provided that they address literary creativity under conditions of linguistic diversity.
It publishes articles in six languages: French, English, German, Spanish, Italian, and Portuguese. Submissions undergo double-blind peer review. Online publication is free of charge and fully open access on the publisher’s platform.
Rationale
The thematic dossier for the journal’s second issue, “Multilingual Self-Writing and Intertextuality”, edited by Louise Sampagnay and Dirk Weissmann, examines the functions, forms, and limits of intertextuality in texts that narrate a life between languages: autobiographies, memoirs, autofiction, self-reflexive and autotheoretical essays, and narratives of language learning, family inheritance, exile, and migration.
Central Hypothesis
In multilingual self-writing, intertextuality is neither merely a network of learned references nor an ornamental device designed to “literarise” the text. Rather, it becomes a means through which subjectivity, legitimacy, affiliation and, at times, disaffiliation are constructed. The relation to the self is shaped not only through the narration of an individual trajectory between languages, but also through engagement with other traditions of reading and models of writing.
Building on work devoted to the literary representation of the multilingual subject (Kramsch 2004; Ausoni 2018; Grell-Borgomano and Devésa 2019), this special issue proposes to broaden the theoretical framework of language memoirs (Kaplan 1994; Kramsch 2009; Kellman 2019) toward a more open understanding of autobiographical writing between languages. In doing so, it aims to encompass literary forms, intertextual relationships, and translational practices alike.
Corpus
Prospective corpora may include texts that:
– are written in a late-acquired, deliberately chosen, inherited, imposed, lost-and-regained language, or one elevated to the status of a sole literary tongue;
– stage several languages without necessarily inscribing them all in the textual fabric through written, literary code-switching;
– reflect on the conditions of language acquisition, loss, transmission, or translation, as well as the texts of other authors;
– construct a literary genealogy through practices of reading, quotation, translation, or scenes of mediation between several linguistic traditions;
– negotiate power dynamics between dominant and minoritized, colonial and postcolonial, institutional, familial, migrant, or diasporic languages.
The corpora may range from language memoirs explicitly centring on language acquisition and learning — such as Alice Kaplan’s French Lessons, Jhumpa Lahiri’s In altre parole, Eva Hoffman’s Lost in Translation, or Akira Mizubayashi’s Une langue venue d’ailleurs — to more hybrid forms, such as Emine Sevgi Özdamar’s Mutterzunge, Andreï Makine’s Le Testament français, or Nancy Huston’s Nord perdu. Contributions may also consider texts in which multilingual experience shapes the narrative voice, cultural memory, or inherently multilingual models of literary validation.
A Productive Paradox
The question of intertextuality may seem secondary, or even paradoxical, in the study of autobiographical texts, since such texts are often read through the prism of the authenticity implied by the autobiographical pact (Lejeune 1975). This is precisely the paradox that the dossier seeks to explore: if every narrative involves a narrative and at least partly fictionalized shaping of experience (Ricœur 1985), and if every text is traversed by other texts (Barthes 1985), then intertextuality becomes particularly significant in an autobiographical context, all the more so when the lived and narrated experience involves several languages.
In autobiographical writing between languages, the relationship to languages is also formulated through other texts, which are often read, quoted, translated, or commented upon in other languages. The objective is therefore not to evaluate the authenticity of the narrative, or the “actual” level of linguistic competence in each language that is written, represented, or staged as foreign within the main language of the text. Instead, the aim is to examine how texts evoke, stage, fictionalize, or problematize multilingual experience through references to other authors, traditions, and languages.
Theoretical Stakes
Intertextuality thus becomes a privileged vantage point for observing tensions between lived experience, the memory of languages, personal libraries, cultural inheritances, power relations, and literary positioning. It prompts the question of how a multilingual subject crafts a genealogy, inscribes themselves within a tradition, or maps out a counter-canon.
Intertextual practices are never neutral: quoting a canonical author in a dominant language yields entirely different effects than integrating a reference drawn from a minoritised language, an oral tradition, family memory, or a diasporic space. Such practices entail choices concerning authority, readability, legitimacy, and transmission.
The thematic focus invites contributors to map out the status of translation within intertextual practices: quotation in the original language, quotation from a published translation, translation integrated by the author, self-translation, retranslation, intratextual translation, and metatranslational commentary. Self-translation may be considered as a form of self-directed intertextuality, involving linguistic memory, narrative identity, and multilingual authorial authority.
For instance, Christine Meyer’s work (2004) on the intertextual relations between Canetti’s Die gerettete Zunge (or Histoire d’une jeunesse) and Stendhal’s Vie de Henry Brulard has shown that intertextuality participates in the staging of the autobiographical “I”, which carves out a position within a literary tradition that is itself structurally multilingual.
Preferred Approaches
This special issue encourages methodologically precise approaches: the study of epigraphs, quotations, notes, glossaries, and paratexts; genetic criticism and the comparison of versions, drafts, notebooks, or translation dossiers; the study of writers’ libraries; the mapping of citation networks; book history; translation studies; digital humanities; and archival analysis.
The dossier also seeks to open up a diachronic perspective: conversion narratives, correspondence, memoirs, diaries, travel writing, exile writing, and scholarly autobiographies may help us better understand what characterizes contemporary configurations of multilingualism and what forms part of a longer history of self-writing between languages.
Particular attention may be paid to the intersecting factors of gender and social class in multilingual trajectories: how do they shape access to language instruction, libraries, educational institutions, and literary canons?
Finally, the thematic focus offers an opportunity to turn terminological diversity itself into an explicit object of reflection: language memoirs, translingual or multilingual autobiographical writing, linguistic autobiographies. This conceptual richness reflects the current state of a rapidly developing field and calls for critical examination.
Suggested Lines of Inquiry
1. Intertextuality, Dialogue, and Community
– How do intertextual practices create “imagined communities” of multilingual readers and writers?
– How do intertextual networks foster collective forms of authorship or a multilingual memory that surpass the monological voice?
– How are alternative literary genealogies, counter-canons, or transnational filiations constructed?
– To what extent can linguistic displacement and social mobility be thought together? How do translingual narratives intersect with narratives of class transition (De Balsi 2025)?
2. Linguistic Hierarchies, Domination, and Subversion
– How does intertextuality make visible power relations between dominant and minoritized, colonial and postcolonial, institutional, and familial languages?
– Do citational practices reinforce the authority of certain canons, or do they make it possible to construct multilingual counter-canons?
– How do choices of quotation, translation, or non-translation produce effects of readability, exclusion, recognition, or resistance?
3. Gender, Filiation, and Literary Authorization
– To what extent are multilingual trajectories and strategies of literary affiliation shaped by gender, and how might they disrupt the paradigm of the so-called mother tongue identified by Yasemin Yildiz (2012)?
– How do languages, parenthood, filiation, inheritance, transmission, and literary legitimacy intersect? For example, in Lily Robert-Foley’s The Duty to Presence (2022).
– Can specifically multilingual female, queer, or minoritarian literary genealogies be identified? For example, in Kim de l’Horizon’s Blutbuch (2022).
4. Translation, Quotation, and Textual Authority
– What does it mean to quote a text in the original language rather than in a translation within a multilingual self-narrative?
– How do writers make translational mediations visible or invisible, and with what consequences?
– Can self-translation be understood as a form of intertextuality from self to self?
5. Material Practices and Analytical Tools
– How do practices of reading and writing between languages shape these intertextual dynamics?
– What tools allow us to analyse multilingual intertextual networks in concrete terms: genetic criticism, paratextual analysis, citation mapping, the study of libraries and archives?
6. Metalinguistic and Metatextual Awareness
– Are there techniques specific to multilingual self-writing — code-switching in quotations, glossaries, notes, intratextual translations — that expand classical models of intertextuality?
– Must intertextuality be visibly multilingual, or can it operate through descriptions of writing techniques, memories of reading, or scenes of language learning?
7. Theory, Cultural Memory, and Archives
– What are the limits of classical theories — Bakhtin's dialogism, Kristeva's intertextuality, Genette's transtextuality — when applied to multilingual self-writing?
– How do intertextual networks develop or contest cultural memory in minoritarian, diasporic, or postcolonial contexts?
– How do archives, drafts, notebooks, or translation files allow us to reconstruct intertextual practices that remain invisible in the published text?
8. Historicizing Multilingual Self-Writing
– How do contemporary practices inscribe themselves within a longer history of self-writing between languages?
– What earlier models — memoirs, correspondence, diaries, travel writing, conversion narratives — allow these practices to be historicized?
– Does multilingual intertextuality function differently according to historical period and to the linguistic hierarchies specific to each era?
Submission Guidelines
Abstract proposals of approximately 500 words, accompanied by a preliminary bibliography, should be sent to both of the following email addresses:
louise.sampagnay@sorbonne-nouvelle.fr
Articles may be written in any of the journal’s six languages: French, English, German, Spanish, Italian, or Portuguese.
The articles should include:
– the article itself, with a maximum length of 40,000 characters (including spaces, footnotes, and bibliography);
– abstracts in three languages (approx. 150–200 words);
– five keywords in three languages;
– a bio-bibliographical note in three languages, approximately 150 words per version.
The abstracts and keywords will be written in the language of the article and in two other languages of the journal. The specific choice of languages will be decided on a case-by-case basis in consultation with the guest editors.
Provisional Timeline
– September 30, 2026: Deadline for submitting abstract proposals (approx. 500 words) and a preliminary bibliography.
– October 30, 2026: Notification of acceptance or rejection sent to authors.
– January 15, 2027: Deadline for submitting full articles (maximum 40,000 characters, including spaces, footnotes, and bibliography).
– Early May 2027: Double-blind peer review process completed and editorial feedback returned to authors.
– June 15, 2027: Deadline for authors to submit the final, revised versions of their articles.
– Autumn 2027: Official publication of the thematic dossier online.
Editorial Board
Olga Anokhina — Researcher, ITEM (CNRS / ENS)
Valentina Chepiga — Associate researcher, ITEM (CNRS / ENS)
Anne Godard — University lecturer, Department of French as a Foreign Language, Sorbonne Nouvelle University
Anne-Laure Rigeade — University lecturer, Department of French as a Foreign Language, Paris-Est Créteil University
Dirk Weissmann — University professor, German Studies Section, University of Toulouse Jean Jaurès
International Scientific Board
Alain Ausoni — University of Lausanne
Franca Bruera — University of Turin
Xosé Manuel Dasilva — University of Vigo
Marianna Deganutti — Slovak Academy of Sciences
Vladimir Feshchenko — Russian Academy of Sciences
David Gramling — University of British Columbia
Delphine Grass — Lancaster University
Rainier Grutman — University of Ottawa
Anne Marie Kleveland — Norwegian University of Science and Technology
Elizabete Manterola — Euskal Herriko Unibertsitatea / University of the Basque Country
Barbara Siller — University College Cork
Ilan Stavans — Amherst College
Works Cited
Anokhina, Olga, ed. Multilinguisme et créativité littéraire. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant / L’Harmattan, “Au cœur des textes”, 2012.
Ausoni, Alain. Mémoires d’outre-langue. L’écriture translingue de soi. Geneva: Slatkine Érudition, 2018.
Bakhtin, Mikhail. Esthétique et théorie du roman. Translated from the Russian by Daria Olivier. Paris: Gallimard, 1978.
Barthes, Roland. “Texte (théorie du).” Encyclopædia Universalis, 1973. Reprinted in L’Aventure sémiologique. Paris: Seuil, 1985.
De Balsi, Sara. “Postures d’auteurs et représentation de la langue : les récits translingues, des récits de transfuge de classe parmi d’autres ?” COnTEXTES, no. 36, 2025.
Deganutti, Marianna, and Sandra Vlasta, eds. “Trauma and Multilingualism in Literature.” Special issue, Journal of Literature and Trauma Studies, vol. 11, nos. 1–2, 2022.
Genette, Gérard. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Éditions du Seuil, 1982.
Grell-Borgomano, Isabelle, and Jean-Michel Devésa, eds. L’écriture du Je dans la langue de l’exil. Louvain-la-Neuve: EME Éditions, “Proximités”, 2019.
Kaplan, Alice Yaeger. “On Language Memoir.” In Angelika Bammer, ed., Displacements: Cultural Identities in Question. Bloomington: Indiana University Press, 1994, pp. 59–70.
Kellman, Steven G. “Hugo Hamilton’s Language War.” Critical Multilingualism Studies, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 51–63.
Kramsch, Claire. “Language and Identity.” Journal of Sociolinguistics, vol. 8, no. 3, 2004, pp. 390–416.
———. The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say About Their Experience and Why It Matters. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Kristeva, Julia. “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman.” Critique, no. 239, 1967, pp. 438–465.
Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique. Paris: Éditions du Seuil, 1975.
Meyer, Christine. Canetti lecteur de Stendhal. Construction d’une écriture autobiographique. Rouen: Presses universitaires de Rouen, “Études autrichiennes”, 2004.
Ricœur, Paul. Temps et récit, III. Le temps raconté. Paris: Seuil, “L’ordre philosophique”, 1985.
Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York: Fordham University Press, 2012.
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[DEUTSCHE FASSUNG]
PLURILINGUISME LITTÉRAIRE
Internationale und interdisziplinäre Zeitschrift
Call for Papers
Mehrsprachigkeit und Intertextualität im autobiographischen Schreiben
Thematisches Dossier, herausgegeben von Louise Sampagnay (CEGIL, Université Sorbonne Nouvelle) und Dirk Weissmann (CREG, Université Toulouse Jean Jaurès / ITEM)
Vorstellung der Zeitschrift
Plurilinguisme littéraire ist eine internationale und interdisziplinäre Open-Access-Zeitschrift, die jährlich in digitaler Form erscheint. Sie untersucht literarische Schreib- und Produktionsformen sowie literarische Verbreitungs- und Rezeptionspraktiken, die durch den Gebrauch mehrerer Sprachen geprägt sind. Zugleich bietet sie Raum für theoretische, methodische und kritische Zugänge, die eine differenzierte Analyse solcher Texte ermöglichen.
Die Zeitschrift veröffentlicht Beiträge aus den Literaturwissenschaften, der Linguistik, der Übersetzungswissenschaft, der Textgenetik, der Soziolinguistik, der Psycholinguistik, den Kognitionswissenschaften sowie der Sprach- und Literaturdidaktik, sofern sie die literarische Kreativität unter Bedingungen sprachlicher Vielfalt untersuchen.
Sie publiziert Aufsätze in sechs Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Eingereichte Beiträge werden in einem doppelblinden Begutachtungsverfahren (Double-Blind Peer Review) geprüft. Die Online-Veröffentlichung ist kostenfrei und auf der Plattform des Verlags frei zugänglich.
Thema des Schwerpunkts
Der Themenschwerpunkt der zweiten Ausgabe der Zeitschrift, „Mehrsprachigkeit und Intertextualität im autobiographischen Schreiben“, herausgegeben von Louise Sampagnay und Dirk Weissmann, untersucht die Funktionen, Formen und Grenzen der Intertextualität in Texten, die das eigene Leben zwischen den Sprachen erzählen: Autobiographien, Memoirs, Autofiktionen, selbstreflexive und autotheoretische Essays, Erzählungen über das Sprachlernen, über die eigene Herkunft, über Exil und Migration.
Leitthese
Im autobiographischen Schreiben unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit ist Intertextualität weder ein bloßes Geflecht gelehrter Referenzen noch ein ornamentales Verfahren zur Literarisierung des Textes. Sie wirkt vielmehr als Verfahren der Subjektivierung, der Legitimation, der Zugehörigkeit und bisweilen auch der Distanzierung oder Verfremdung. Das Verhältnis zum eigenen Selbst entsteht nicht allein in der Erzählung einer individuellen Bewegung zwischen den Sprachen, sondern ebenso in der Auseinandersetzung mit anderen Lektüretraditionen und Schreibmodellen.
Im Anschluss an Arbeiten zur literarischen Darstellung des mehrsprachigen Subjekts (Kramsch 2004; Ausoni 2018; Grell-Borgomano und Devésa 2019) schlägt der Themenschwerpunkt vor, den theoretischen Rahmen der language memoirs (Kaplan 1994; Kramsch 2009; Kellman 2019) hin zu einem offeneren Verständnis autobiographischen Schreibens zwischen den Sprachen zu erweitern. Dabei sollen literarische Formen, intertextuelle Beziehungen und Praktiken des Übersetzens gleichermaßen in den Blick genommen werden.
Korpus
Die untersuchten Texte können:
– in einer spät erworbenen, bewusst gewählten, ererbten, auferlegten, verlorenen und wiedergefundenen Sprache oder in einer zum alleinigen Schreibmedium erhobenen Sprache verfasst sein;
– mehrere Sprachen inszenieren, ohne diese notwendigerweise alle in Form eines schriftlich literarisierten Code-Switching in den Text einzuschreiben;
– den Erwerb, den Verlust, die Weitergabe oder die Übersetzung von Sprachen sowie von Texten anderer Autorinnen und Autoren reflektieren;
– durch Lektüren, Zitate, Übersetzungen oder Szenen der Vermittlung zwischen mehreren Sprachtraditionen eine literarische Genealogie entwerfen;
– Machtverhältnisse zwischen dominanten und minorisierten, kolonialen und postkolonialen, schulischen, familiären, migrantischen oder diasporischen Sprachen verhandeln.
Die Korpora können von language memoirs, die ausdrücklich um Spracherwerb und Sprachlernen kreisen — etwa Alice Kaplans French Lessons, Jhumpa Lahiris In altre parole, Eva Hoffmans Lost in Translation oder Akira Mizubayashis Une langue venue d’ailleurs — bis zu hybrideren Formen reichen, etwa Emine Sevgi Özdamars Mutterzunge, Andreï Makines Le Testament français oder Nancy Hustons Nord perdu. Berücksichtigt werden können auch Texte, in denen die mehrsprachige Erfahrung die narrative Stimme, das kulturelle Gedächtnis oder selbst mehrsprachig strukturierte Modelle literarischer Legitimation prägt.
Ein produktives Paradox
Die Frage der Intertextualität mag für die Untersuchung autobiographischer Texte zunächst zweitrangig, ja widersprüchlich erscheinen, da solche Texte häufig vor dem Hintergrund jener Authentizität gelesen werden, die vom autobiographischen Pakt vorausgesetzt wird (Lejeune 1975). Genau dieses Paradox möchte der Themenschwerpunkt hinterfragen: Wenn jede Erzählung eine narrative und zumindest teilweise fiktionalisierende Formung von Erfahrung voraussetzt (Ricœur 1985) und jeder Text von anderen Texten durchzogen ist (Barthes 1985), dann gewinnt die Frage der Intertextualität gerade im autobiographischen Kontext an Bedeutung, umso mehr, wenn die gelebte und erzählte Erfahrung mehrere Sprachen umfasst.
Im autobiographischen Schreiben zwischen den Sprachen wird das Verhältnis zu Sprachen auch über andere Texte formuliert, die häufig in anderen Sprachen gelesen, zitiert, übersetzt oder kommentiert werden. Es geht daher nicht darum, die Authentizität der Erzählung oder das ‘tatsächliche’ Niveau sprachlicher Kompetenz in den einzelnen geschriebenen oder als fremd inszenierten Sprachen zu beurteilen. Vielmehr soll untersucht werden, wie Texte mehrsprachige Erfahrung durch Verweise auf andere Autorinnen und Autoren, Traditionen und Sprachen evozieren, inszenieren, fiktionalisieren oder problematisieren.
Theoretische Perspektiven
Intertextualität wird damit zu einem privilegierten Beobachtungsfeld für Spannungen zwischen gelebter Erfahrung, Sprachgedächtnis, persönlicher Bibliothek, kulturellen Erbschaften, Machtverhältnissen und literarischer Positionierung. Sie erlaubt die Frage, wie sich ein mehrsprachiges Subjekt eine Genealogie gibt, sich in eine Tradition einschreibt oder einen Gegenkanon entwirft.
Intertextuelle Praktiken sind niemals neutral: Das Zitat eines kanonischen Autors in einer dominanten Sprache erzeugt andere Effekte als die Aufnahme einer Referenz aus einer minorisierten Sprache, einer mündlichen Tradition, einem familiären Gedächtnis oder einem diasporischen Raum. Solche Praktiken betreffen Entscheidungen über Autorität, Lesbarkeit, Legitimität und Weitergabe.
Der Themenschwerpunkt lädt auch dazu ein, den Status der Übersetzung innerhalb intertextueller Praktiken genauer zu bestimmen: Zitat in der Originalsprache, Zitat einer veröffentlichten Übersetzung, vom Autor oder von der Autorin integrierte Übersetzung, Selbstübersetzung, Neuübersetzung, intratextuelle Übersetzung, metatranslatorischer Kommentar. Selbstübersetzung kann dabei als eine Form der Intertextualität des Selbst mit sich selbst verstanden werden, die das Sprachgedächtnis, die narrative Identität und mehrsprachige auktoriale Autorität ins Spiel bringt.
Die Arbeiten von Christine Meyer (2004) zur Intertextualität zwischen Canettis Die gerettete Zunge und Stendhals Vie de Henry Brulard haben etwa gezeigt, dass Intertextualität an der Inszenierung des autobiographischen Ichs beteiligt ist, das sich eine Position innerhalb einer selbst mehrsprachig strukturierten literarischen Tradition erarbeitet.
Mögliche Zugänge
Der Themenschwerpunkt lädt zu folgenden methodischen Ansätzen ein: Untersuchungen von Epigraphen, Zitaten, Anmerkungen, Glossaren und Paratexten; textgenetische Analysen und Vergleiche von Fassungen, Entwürfen, Notizbüchern oder Übersetzungsdossiers; Studien zu Autorenbibliotheken; Kartierungen von Zitationsnetzwerken; Buchgeschichte, Übersetzungswissenschaft, Digital Humanities und Archivanalysen.
Der Schwerpunkt möchte zudem eine diachrone Perspektive eröffnen: Berichte von Sprachkonversionen, Korrespondenzen, Memoiren, Tagebücher, Reiseberichte, Exiltexte und Autobiographien von Gelehrten können dazu beitragen, besser zu verstehen, was zu gegenwärtigen Konfigurationen der Mehrsprachigkeit gehört und was sich in eine lange Geschichte autobiographischen Schreibens zwischen den Sprachen einschreibt.
Besondere Aufmerksamkeit kann der Frage von Gender und sozialer Klasse in mehrsprachigen Lebens- und Bildungswegen gelten: Wie prägen sie den Zugang zu Sprachunterricht, Bibliotheken, Bildungsinstitutionen und literarischen Kanones?
Schließlich bietet der Themenschwerpunkt die Gelegenheit, die terminologische Vielfalt selbst zum Gegenstand der Reflexion zu machen: language memoirs, translinguales oder mehrsprachiges autobiographisches Schreiben, Sprachbiographien, usw. Diese begriffliche Vielfalt entspricht dem gegenwärtigen Stand eines sich dynamisch entwickelnden Forschungsfelds und lädt zu einer kritischen Prüfung ein.
Mögliche Fragestellungen
1. Intertextualität, Dialog und Gemeinschaft
– Wie schaffen intertextuelle Praktiken „imaginierte Gemeinschaften“ mehrsprachiger Leserinnen, Leser, Autorinnen und Autoren?
– Wie begünstigen intertextuelle Netzwerke kollektive Formen von Autorschaft oder ein mehrsprachiges Gedächtnis, die über die monologische Stimme hinausgehen?
– Wie entstehen alternative literarische Genealogien, Gegenkanones oder transnationale Filiationen?
– Inwiefern lassen sich sprachliche und soziale Verschiebungen, translinguale Erzählungen und Erzählungen des Klassenwechsels zusammendenken (De Balsi 2025)?
2. Sprachliche Hierarchien, Herrschaft und Subversion
– Wie macht Intertextualität Machtverhältnisse zwischen dominanten und minorisierten, kolonialen und postkolonialen, kulturell legitimierten und familiären Sprachen sichtbar?
– Schreiben Zitationspraktiken die Autorität eines bestimmten Kanons fort, oder ermöglichen sie die Konstruktion eines mehrsprachigen Gegenkanons?
– Wie erzeugen Entscheidungen für Zitat, Übersetzung oder Nicht-Übersetzung Effekte von Lesbarkeit, Ausschluss, Anerkennung oder Widerstand?
3. Gender, Filiation und literarische Autorisierung
– Inwiefern unterscheiden sich mehrsprachige Lebenswege und Strategien literarischer Zugehörigkeit in geschlechtsspezifischer Perspektive, und wie können sie das von Yasemin Yildiz (2012) herausgearbeitete Paradigma der sogenannten Muttersprache unterlaufen?
– Wie verschränken sich Sprachen, Elternschaft, Filiation, Erbe, Weitergabe und literarische Legitimität? Beispielsweise in Lily Robert-Foleys The Duty to Presence (2022).
– Lassen sich spezifisch mehrsprachige weibliche, queere oder minoritäre literarische Genealogien bestimmen? Beispielsweise in Kim de l’Horizons Blutbuch (2022).
4. Übersetzung, Zitat und textuelle Autorität
– Was bedeutet es, in einer mehrsprachigen Selbsterzählung einen Text in der Originalsprache statt in einer Übersetzung zu zitieren?
– Wie machen Autorinnen und Autoren übersetzerische Vermittlungen sichtbar oder unsichtbar, und mit welchen Folgen?
– Lässt sich Selbstübersetzung als eine Form der Intertextualität des Selbst mit sich selbst verstehen?
5. Materielle Praktiken und Analyseinstrumente
– Wie prägen Praktiken des Lesens und Schreibens zwischen den Sprachen intertextuelle Beziehungen?
– Welche Instrumente erlauben eine konkrete Analyse mehrsprachiger intertextueller Netzwerke: Textgenetik, Paratextanalyse, Kartierung von Zitaten, Untersuchung von Bibliotheken und Archiven?
6. Metalinguistisches und metatextuelles Bewusstsein
– Gibt es spezifische Verfahren autobiographischen Schreibens zwischen den Sprachen — Code-Switching in Zitaten, Glossare, Anmerkungen, intratextuelle Übersetzungen —, die klassische Modelle der Intertextualität erweitern?
– Muss Intertextualität manifest mehrsprachig sein, oder kann sie auch über die Beschreibung von Schreibtechniken, Lektüreerinnerungen oder Sprachlernszenen wirksam werden?
7. Theorie, kulturelles Gedächtnis und Archive
– Wo liegen die Grenzen klassischer Theorien — Bachtins Dialogismus, Kristevas Intertextualität, Genettes Transtextualität —, wenn sie auf autobiographisches Schreiben zwischen den Sprachen angewandt werden?
– Wie entwickeln oder bestreiten intertextuelle Netzwerke das kulturelle Gedächtnis in minoritären, diasporischen oder postkolonialen Kontexten?
– Wie ermöglichen Archive, Entwürfe, Notizbücher oder Übersetzungsdossiers die Rekonstruktion intertextueller Praktiken, die im veröffentlichten Text unsichtbar bleiben?
8. Autobiographisches Schreiben zwischen Sprachen historisieren
– Wie schreiben sich gegenwärtige Praktiken in eine lange Geschichte autobiographischen Schreibens zwischen den Sprachen ein?
– Welche älteren Modelle — Memoiren, Korrespondenzen, Tagebücher, Reiseberichte, Konversionsberichte — erlauben es, diese Praktiken historisch zu kontextualisieren?
– Funktioniert mehrsprachige Intertextualität je nach Epoche und je nach den historischen Sprachhierarchien unterschiedlich?
Modalitäten der Einreichung
Beitragsvorschläge von etwa 500 Wörtern sowie eine vorläufige Bibliographie sind an die beiden folgenden E-Mail-Adressen zu senden:
louise.sampagnay@sorbonne-nouvelle.fr
Die Beiträge können in einer der sechs Sprachen der Zeitschrift verfasst werden: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch.
Die angenommenen Aufsätze müssen enthalten:
– den Aufsatztext mit einer maximalen Länge von 40.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen, Fußnoten und Bibliographie);
– Zusammenfassungen in drei Sprachen (ca. 150–200 Wörter);
– fünf Schlüsselwörter in drei Sprachen;
– eine bio-bibliographische Notiz in drei Sprachen im Umfang von etwa 150 Wörtern je Fassung.
Die Zusammenfassungen und Schlüsselwörter werden in der Sprache des Aufsatzes sowie in zwei weiteren Sprachen der Zeitschrift verfasst. Die genaue Sprachwahl erfolgt je nach Fall und in Absprache mit den Herausgeberinnen und Herausgebern des Themenschwerpunkts.
Vorläufiger Zeitplan
– Frist für die Einreichung der Beitragsvorschläge: 30. September 2026
– Rückmeldung der Redaktion: 30. Oktober 2026
– Einreichung der vollständigen Aufsätze: 15. Januar 2027
– Doppelblindes Begutachtungsverfahren und Rückmeldung an die Autorinnen und Autoren: Anfang Mai 2027
– Einreichung der endgültigen Fassungen: 15. Juni 2027
– Veröffentlichung des Themenschwerpunkts: Herbst 2027
Redaktion
Olga Anokhina — Wissenschaftliche Mitarbeiterin, ITEM (CNRS / ENS)
Valentina Chepiga — Assoziierte Forscherin, ITEM (CNRS / ENS)
Anne Godard — Hochschuldozentin, Abteilung für Französisch als Fremdsprache, Universität Sorbonne Nouvelle
Anne-Laure Rigeade — Hochschuldozentin, Abteilung für Französisch als Fremdsprache, Universität Paris-Est Créteil
Dirk Weissmann — Universitätsprofessor für Germanistik, Université Toulouse Jean Jaurès
Internationaler wissenschaftlicher Beirat
Alain Ausoni — Universität Lausanne
Franca Bruera — Universität Turin
Xosé Manuel Dasilva — Universität Vigo
Marianna Deganutti — Slowakische Akademie der Wissenschaften
Vladimir Feshchenko — Russische Akademie der Wissenschaften
David Gramling — University of British Columbia
Delphine Grass — Lancaster University
Rainier Grutman — University of Ottawa
Anne Marie Kleveland — Norwegian University of Science and Technology
Elizabete Manterola — Euskal Herriko Unibertsitatea / University of the Basque Country
Barbara Siller — University College Cork
Ilan Stavans — Amherst College
Literatur
Anokhina, Olga, Hg. Multilinguisme et créativité littéraire. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant / L’Harmattan, „Au cœur des textes“, 2012.
Ausoni, Alain. Mémoires d’outre-langue. L’écriture translingue de soi. Genf: Slatkine Érudition, 2018.
Bakhtin, Michail. Esthétique et théorie du roman. Aus dem Russischen übersetzt von Daria Olivier. Paris: Gallimard, 1978.
Barthes, Roland. „Texte (théorie du)“. Encyclopædia Universalis, 1973. Wiederabgedruckt in L’Aventure sémiologique. Paris: Seuil, 1985.
De Balsi, Sara. „Postures d’auteurs et représentation de la langue : les récits translingues, des récits de transfuge de classe parmi d’autres ?“ COnTEXTES, Nr. 36, 2025.
Deganutti, Marianna, und Sandra Vlasta, Hg. „Trauma and Multilingualism in Literature“. Sonderheft, Journal of Literature and Trauma Studies, Bd. 11, Nr. 1–2, 2022.
Genette, Gérard. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Éditions du Seuil, 1982.
Grell-Borgomano, Isabelle, und Jean-Michel Devésa, Hg. L’écriture du Je dans la langue de l’exil. Louvain-la-Neuve: EME Éditions, „Proximités“, 2019.
Kaplan, Alice Yaeger. „On Language Memoir“. In: Angelika Bammer, Hg., Displacements: Cultural Identities in Question. Bloomington: Indiana University Press, 1994, S. 59–70.
Kellman, Steven G. „Hugo Hamilton’s Language War“. Critical Multilingualism Studies, Bd. 7, Nr. 1, 2019, S. 51–63.
Kramsch, Claire. „Language and Identity“. Journal of Sociolinguistics, Bd. 8, Nr. 3, 2004, S. 390–416.
———. The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say About Their Experience and Why It Matters. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Kristeva, Julia. „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“. Critique, Nr. 239, 1967, S. 438–465.
Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique. Paris: Éditions du Seuil, 1975.
Meyer, Christine. Canetti lecteur de Stendhal. Construction d’une écriture autobiographique. Rouen: Presses universitaires de Rouen, „Études autrichiennes“, 2004.
Ricœur, Paul. Temps et récit, III. Le temps raconté. Paris: Seuil, „L’ordre philosophique“, 1985.
Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York: Fordham University Press, 2012.
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[VERSIONE ITALIANA]
PLURILINGUISME LITTÉRAIRE
Rivista internazionale e interdisciplinare
Invito a presentare contributi
Scritture autobiografiche plurilingui e intertestualità
Dossier tematico a cura di Louise Sampagnay (CEGIL, Université Sorbonne Nouvelle) e Dirk Weissmann (CREG, Université Toulouse Jean-Jaurès/ITEM)
Presentazione della rivista
La rivista internazionale e interdisciplinare Plurilinguisme littéraire è una rivista annuale ad accesso aperto, pubblicata in formato digitale. È dedicata allo studio delle pratiche di scrittura, creazione e diffusione delle opere letterarie prodotte da scrittori e scrittrici plurilingui, nonché ai quadri teorici, critici e metodologici che ne consentono l'analisi.
Raccoglie contributi provenienti dagli studi letterari, dalla linguistica, dalla traduttologia, dalla critica genetica, dalla sociolinguistica, dalla psicolinguistica, dalle scienze cognitive e dalla didattica delle lingue e delle letterature, purché approfondiscano il tema della creatività letteraria in contesti caratterizzati dalla pluralità linguistica.
La rivista pubblica articoli in sei lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano e portoghese. Gli articoli inviati sono sottoposti a una revisione in doppio cieco. La pubblicazione online è gratuita e liberamente accessibile sulla piattaforma dell'editore.
Argomentazione
Il dossier tematico del secondo numero della rivista, “Scritture autobiografiche plurilingui e intertestualità”, a cura di Louise Sampagnay e Dirk Weissmann, esaminerà le funzioni, le modalità e i limiti dell'intertestualità nei racconti autobiografici plurilingui: autobiografie, memorie, autofiction, saggi autoriflessivi e autoteorici, racconti di apprendimento, di filiazione, di esilio e di migrazione.
Ipotesi centrale
Nella scrittura autobiografica plurilingue, l'intertestualità non corrisponde né a una rete di riferimenti eruditi, né a un ornamento volto a conferire un carattere letterario al testo: essa funziona piuttosto come un operatore di soggettivazione, legittimazione, affiliazione e, talvolta, disaffiliazione. Il rapporto con se stessi si costruisce tanto attraverso il confronto con altre tradizioni di lettura e modelli di scrittura quanto attraverso il racconto di un percorso individuale tra le lingue.
Sulla scia dei lavori dedicati alla rappresentazione letteraria del soggetto plurilingue (Kramsch 2004; Ausoni 2018; Grell-Borgomano e Devésa 2019), questo dossier propone di ampliare il quadro teorico delle language memoirs (Kaplan 1994; Kramsch 2009; Kellman 2019) verso una concezione più aperta delle scritture autobiografiche plurilingui, attenta alle forme, alle relazioni intertestuali e alle pratiche traduttive.
Corpus
I racconti studiati potranno:
– essere scritti in una lingua appresa tardivamente, adottata consapevolmente, ereditata, imposta, perduta e poi ritrovata, oppure scelta come unica lingua letteraria;
– mettere in scena diverse lingue senza necessariamente inserirle tutte nel tessuto testuale sotto forma di code-switching scritto e letterario;
– riflettere sulle condizioni di acquisizione, perdita, trasmissione o traduzione delle lingue e dei testi di altri autori e autrici;
– costruire una genealogia letteraria attraverso un sistema di letture, citazioni, traduzioni o momenti di mediazione tra diverse tradizioni linguistiche;
– analizzare i rapporti di dominio tra lingue maggioritarie o minoritarie, coloniali o postcoloniali, scolastiche, familiari, migranti o diasporiche.
I corpus potranno spaziare dalle language memoirs esplicitamente incentrate sull’apprendimento linguistico (French Lessons di Alice Kaplan, In altre parole di Jhumpa Lahiri, Lost in Translation di Eva Hoffman, Une langue venue d'ailleurs di Akira Mizubayashi) alle forme più ibride (Mutterzunge di Emine Sevgi Özdamar, Le Testament français di Andreï Makine, Nord perdu di Nancy Huston), compresi i testi in cui l’esperienza plurilingue incide sulla voce narrativa, sulla memoria culturale o su modelli essi stessi plurilingui di legittimazione letteraria.
Un paradosso produttivo
L'attenzione dedicata all'intertestualità può sembrare secondaria, se non addirittura contraddittoria, nell'ambito dello studio dei racconti autobiografici: questi testi vengono spesso analizzati partendo dall'autenticità che il patto autobiografico comporta (Lejeune 1975). È proprio questo paradosso che il dossier intende approfondire: se si ammette che ogni racconto implica una configurazione narrativa e almeno in parte finzionalizzata dell’esperienza (Ricœur 1985), e che ogni testo è attraversato da altri testi (Barthes 1985), allora la questione dell’intertestualità merita di essere considerata in un contesto autobiografico, a maggior ragione quando l’esperienza vissuta e narrata coinvolge più lingue.
Nella scrittura autobiografica plurilingue, il legame con le lingue si manifesta anche attraverso altri testi, spesso letti, citati, tradotti o commentati in altre lingue. Invece di valutare l'autenticità del racconto o il livello “reale” di competenza linguistica in ciascuna lingua scritta o rappresentata come straniera rispetto alla lingua principale di scrittura, si tratta di esaminare in che modo i testi evocano, mettono in scena, finzionalizzano o problematizzano l'esperienza plurilingue attraverso riferimenti ad altri autori e autrici, tradizioni e lingue.
Aspetti teorici
L'intertestualità diventa così un punto di osservazione privilegiato delle tensioni tra esperienza vissuta, memoria linguistica, biblioteca personale, eredità culturali, rapporti di potere e posizionamento letterario. Essa permette di interrogarsi su come un soggetto plurilingue si attribuisca una genealogia, si inserisca in una tradizione o costruisca un contro-canone.
Le pratiche intertestuali non sono mai neutre: la citazione di un autore canonico in una lingua dominante non produce gli stessi effetti dell'inserimento di un riferimento proveniente da una lingua minoritaria, da una tradizione orale, da una memoria familiare o da uno spazio diasporico. Esse implicano scelte in merito all'autorevolezza, alla leggibilità, alla legittimità e alla trasmissione.
Il dossier invita a chiarire lo status della traduzione nelle pratiche intertestuali: citazione nella lingua originale, citazione di una traduzione pubblicata, traduzione integrata dall'autore, autotraduzione, ritraduzione, traduzione intratestuale, commento metatraduttivo. L'autotraduzione può essere considerata una forma di intertestualità da sé a sé, che coinvolge la memoria linguistica, l'identità narrativa e l'autorità autoriale plurilingue.
Gli studi di Christine Meyer (2004) sull’intertestualità tra Die gerettete Zunge di Canetti e Vie de Henry Brulard di Stendhal hanno ad esempio dimostrato che l’intertestualità contribuisce alla messa in scena dell’Io autobiografico, che si costruisce elaborando una posizione all’interno di una tradizione letteraria a sua volta plurilingue.
Approcci privilegiati
Il dossier invita ad adottare approcci metodologici specifici: studio di epigrafi, citazioni, note, glossari e paratesti; critica genetica e confronto tra versioni, bozze, taccuini o dossier di traduzione; studio delle biblioteche degli scrittori e delle scrittrici; mappatura delle reti di citazioni; storia del libro, traduttologia, scienze umane digitali o analisi d'archivio.
Il dossier intende offrire una prospettiva diacronica: racconti di conversione, corrispondenze, memorie, diari, resoconti di viaggio, testi sull’esilio e autobiografie erudite consentiranno di comprendere meglio quali aspetti rientrino nelle configurazioni contemporanee del plurilinguismo e quali si inseriscano nella lunga storia delle narrazioni autobiografiche tra le lingue.
Si potrà prestare particolare attenzione alla questione del genere e della classe sociale nei percorsi plurilingui: quale influenza esercitano sulle condizioni di accesso ai corsi di lingua, alle biblioteche, alle istituzioni scolastiche e ai canoni letterari?
Infine, il dossier sarà l’occasione per fare della diversità terminologica un oggetto di riflessione esplicito: language memoirs, scritture autobiografiche translingui o plurilingui, autobiografie linguistiche. Questa ricchezza concettuale riflette lo stato attuale di un campo di studi in piena evoluzione e invita a un esame critico.
Assi di riflessione
1. Intertestualità, dialogo e comunità
– In che modo le pratiche intertestuali danno vita a “comunità immaginate” di lettori/lettrici e autori/autrici plurilingui?
– In che modo le reti intertestuali favoriscono forme collettive di autorialità o di memoria plurilingue che vanno oltre la voce monologica?
– Come si costruiscono genealogie letterarie alternative, contro-canoni o filiazioni transnazionali?
– In che misura è possibile considerare insieme gli spostamenti linguistici e quelli sociali, le narrazioni translingui e quelle transclasse (De Balsi 2025)?
2. Gerarchie linguistiche, dominio e sovversione
– In che modo l’intertestualità mette in luce i rapporti di potere tra lingue dominanti e minoritarie, coloniali e postcoloniali, culturali e familiari?
– Le pratiche citazionali perpetuano l’autorità di determinati canoni o consentono di costruire contro-canoni plurilingui?
– In che modo le scelte relative alla citazione, alla traduzione o alla mancata traduzione determinano effetti di leggibilità, esclusione, riconoscimento o resistenza?
3. Genere, filiazione e legittimazione letteraria
– In che misura i percorsi plurilingui e le strategie di affiliazione letteraria si differenziano in base al genere e consentono di sovvertire il paradigma della cosiddetta lingua madre evidenziato da Yasemin Yildiz (2012)?
– In che modo si articolano lingua, genitorialità, filiazione, eredità, trasmissione e legittimità letteraria? (Ad esempio, in The Duty to Presence di Lily Robert-Foley, 2022)
– È possibile individuare genealogie letterarie femminili, queer o di minoranze che siano specificamente plurilingui? (Ad esempio, in Blutbuch di Kim de l’Horizon, 2022)
4. Traduzione, citazione e autorità testuale
– Che cosa significa citare un testo nella lingua originale piuttosto che nella traduzione in un racconto autobiografico plurilingue?
– In che modo gli autori e le autrici rendono visibili o invisibili le mediazioni traduttive, e con quali conseguenze?
– L'autotraduzione può essere concepita come un'intertestualità da sé a sé?
5. Pratiche concrete e strumenti di analisi
– In che modo le pratiche di lettura e scrittura tra le lingue influenzano le relazioni intertestuali?
– Quali strumenti consentono di analizzare concretamente le reti intertestuali plurilingui: critica genetica, analisi paratestuale, mappatura delle citazioni, studio delle biblioteche e degli archivi?
6. Consapevolezza metalinguistica e metatestuale
– Esistono tecniche specifiche per i racconti autobiografici plurilingui (code-switching nelle citazioni, glossari, note, traduzioni intratestuali) che ampliano i modelli classici dell'intertestualità?
– L'intertestualità deve essere visibilmente plurilingue, oppure può manifestarsi attraverso la descrizione delle tecniche di scrittura, dei ricordi di lettura o delle scene di apprendimento?
7. Teoria, memoria culturale e archivi
– Quali sono i limiti delle teorie classiche (dialogismo bakhtiniano, intertestualità kristeviana, transtestualità genettiana) applicate alle scritture autobiografiche plurilingui?
– In che modo le reti intertestuali sviluppano o mettono in discussione la memoria culturale in contesti minoritari, diasporici o postcoloniali?
– In che modo gli archivi, le bozze, i taccuini o i dossier di traduzione consentono di ricostruire pratiche intertestuali invisibili nel testo pubblicato?
8. Storicizzare le narrazioni plurilingui autobiografiche
– In che modo le pratiche contemporanee si inseriscono in una lunga storia dei racconti autobiografici tra le lingue?
– Quali modelli più antichi (memorie, corrispondenza, diari, resoconti di viaggio, racconti di conversione) consentono di contestualizzare storicamente queste pratiche?
– L'intertestualità plurilingue funziona in modo diverso a seconda dei periodi e delle gerarchie linguistiche proprie di ciascuna epoca?
Modalità di presentazione
Le proposte di articoli, di circa 500 parole, corredate da una bibliografia indicativa, devono essere inviate ai due indirizzi seguenti:
dirk.weissmann@univ-tlse2.fr e louise.sampagnay@sorbonne-nouvelle.fr
Gli articoli potranno essere redatti in una delle sei lingue della rivista: francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano o portoghese.
I testi degli articoli accettati dovranno includere:
– il testo dell'articolo, della lunghezza massima di 40.000 caratteri (spazi, note e bibliografia compresi);
– riassunti in tre lingue (circa 150-200 parole);
– cinque parole chiave in tre lingue;
– una nota bio-bibliografica in tre lingue, di circa 150 parole per versione.
Per quanto riguarda la scelta delle lingue, i riassunti e le parole chiave saranno redatti nella lingua dell’articolo e in altre due lingue della rivista, a seconda dei casi e d’intesa con i curatori del dossier.
Calendario previsionale
– Termine per l’invio delle proposte: 30 settembre 2026
– Risposta del comitato di redazione: 30 ottobre 2026
– Consegna degli articoli completi: 15 gennaio 2027
– Valutazione da parte degli esperti e delle esperte, in doppio cieco, e restituzione agli autori e alle autrici: inizio maggio 2027
– Consegna dei testi definitivi: 15 giugno 2027
– Pubblicazione del dossier: autunno 2027
Comitato di redazione
Olga Anokhina — Ricercatrice, ITEM (CNRS / ENS)
Valentina Chepiga — Ricercatrice associata, ITEM (CNRS / ENS)
Anne Godard — Docente universitaria, Dipartimento di francese come lingua straniera, Università Sorbonne Nouvelle
Anne-Laure Rigeade — Docente universitaria, Dipartimento di francese come lingua straniera, Università Paris-Est Créteil
Dirk Weissmann — Professore universitario, Sezione Studi germanici, Università Toulouse-Jean Jaurès
Comitato scientifico internazionale
Alain Ausoni — Università di Losanna
Franca Bruera — Università di Torino
Xosé Manuel Dasilva — Università di Vigo
Marianna Deganutti — Accademia slovacca delle scienze
Vladimir Feshchenko — Accademia russa delle scienze
David Gramling — Università della British Columbia
Delphine Grass — Università di Lancaster
Rainier Grutman — Università di Ottawa
Anne Marie Kleveland — Università norvegese di scienza e tecnologia
Elizabete Manterola — Euskal Herriko Unibertsitatea / Università dei Paesi Baschi
Barbara Siller — University College Cork
Ilan Stavans — Amherst College
Riferimenti citati
Anokhina, Olga, dir. Multilinguisme et créativité littéraire. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant / L’Harmattan, coll. “Au cœur des textes”, 2012.
Ausoni, Alain. Mémoires d’outre-langue. L’écriture translingue de soi. Ginevra: Slatkine Érudition, 2018.
Bakhtine, Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman. Tradotto dal russo da Daria Olivier. Parigi: Gallimard, 1978.
Barthes, Roland. “Texte (théorie du)”. Encyclopædia Universalis, 1973. Ripreso in L’Aventure sémiologique. Parigi: Seuil, 1985.
De Balsi, Sara. “Postures d’auteurs et représentation de la langue : les récits translingues, des récits de transfuge de classe parmi d’autres ?” COnTEXTES, no 36, 2025.
Deganutti, Marianna e Sandra Vlasta, dir. “Trauma and Multilingualism in Literature”. Numero speciale, Journal of Literature and Trauma Studies, vol. 11, nos 1-2, 2022.
Genette, Gérard. Palimpsestes. La littérature au second degré. Parigi: Éditions du Seuil, 1982.
Grell-Borgomano, Isabelle e Jean-Michel Devésa, dir. L’écriture du Je dans la langue de l’exil. Louvain-la-Neuve: EME Éditions, coll. “Proximités”, 2019.
Kaplan, Alice Yaeger. “On Language Memoir.” In Angelika Bammer dir., Displacements: Cultural Identities in Question. Bloomington: Indiana University Press, 1994, p. 59-70.
Kellman, Steven G. “Hugo Hamilton’s Language War.” Critical Multilingualism Studies, vol. 7, no 1, 2019, p. 51-63.
Kramsch, Claire. “Language and Identity.” Journal of Sociolinguistics, vol. 8, no 3, 2004, p. 390-416.
———. The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say About Their Experience and Why It Matters. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Kristeva, Julia. “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman.” Critique, no 239, 1967, p. 438-465.
Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique. Parigi: Éditions du Seuil, 1975.
Meyer, Christine. Canetti lecteur de Stendhal. Construction d’une écriture autobiographique. Rouen: Presses universitaires de Rouen, coll. “Études autrichiennes”, 2004.
Ricœur, Paul. Temps et récit, III. Le temps raconté. Parigi: Seuil, coll. “L’ordre philosophique”, 1985.
Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York: Fordham University Press, 2012.
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[VERSIÓN ESPAÑOLA]
PLURILINGUISME LITTÉRAIRE
Revista internacional e interdisciplinaria
Convocatoria de contribuciones
Escrituras plurilingües del yo e intertextualidad
Dossier temático coordinado por Louise Sampagnay (CEGIL, Université Sorbonne Nouvelle) y Dirk Weissmann (CREG, Universidad Toulouse Jean-Jaurès/ITEM)
Presentación de la revista
Plurilinguisme littéraire es una revista internacional e interdisciplinaria anual de acceso abierto, editada en formato digital. Tiene por objeto el estudio de las prácticas de escritura, creación y circulación de obras literarias producidas por escritores plurilingües, así como los marcos teóricos, críticos y metodológicos que permiten su análisis.
La revista acepta contribuciones provenientes de los estudios literarios, la lingüística, los estudios de traducción, la crítica genética, la sociolingüística, la psicolingüística, las ciencias cognitivas y la didáctica de las lenguas y las literaturas, siempre que aborden la creatividad literaria en contextos de pluralidad lingüística.
Los artículos se publican en una de las seis lenguas de la revista: francés, inglés, alemán, español, italiano o portugués. Los artículos enviados se someten a un proceso de evaluación por pares en régimen de doble ciego. La publicación en línea es gratuita y de acceso abierto a través de la plataforma de la editorial.
Fundamentación
El dossier temático del número 2 de la revista, “Escrituras plurilingües del yo e intertextualidad”, coordinado por Louise Sampagnay y Dirk Weissmann, se propone examinar las funciones, modalidades y límites de la intertextualidad en las narrativas plurilingües del yo: autobiografías, memorias, autoficciones, ensayos autorreflexivos y autoteóricos, relatos de formación, de filiación, de exilio y de migración.
Hipótesis central
En las escrituras del yo plurilingües, la intertextualidad no se manifiesta como una red de referencias eruditas ni como un ornamento literario, sino que opera, más bien, como un dispositivo de subjetivación, legitimación, afiliación y, en ocasiones, de desafiliación. La relación con uno mismo se construye tanto a través del vínculo con otras tradiciones de lectura y modelos de escritura como mediante el relato de una trayectoria individual entre lenguas.
En consonancia con los trabajos dedicados a la representación literaria del sujeto plurilingüe (Kramsch 2004; Ausoni 2018; Grell-Borgomano y Devésa 2019), este dossier propone ampliar el marco teórico de las language memoirs (Kaplan 1994; Kramsch 2009; Kellman 2019) a través de una concepción más amplia de las escrituras plurilingües del yo, atenta a las formas, las relaciones intertextuales y las prácticas de traducción.
Corpus
Las contribuciones podrán centrarse en textos que:
– estén escritos en una lengua adquirida tardíamente, adoptada deliberadamente, heredada, impuesta, perdida y posteriormente recuperada, o elegida como única lengua literaria;
– pongan en escena varias lenguas sin que todas ellas deban inscribirse necesariamente en el entramado textual bajo la forma de un code-switching escrito y literariamente elaborado;
– reflexionen sobre las condiciones de adquisición, pérdida, transmisión o traducción de las lenguas y los textos de otros autores y autoras;
– construyan una genealogía literaria a través de lecturas, citas, traducciones o escenas de mediación entre distintas tradiciones lingüísticas;
– examinen las relaciones de poder entre lenguas mayoritarias o minorizadas, coloniales o poscoloniales, escolares, familiares, migrantes o diaspóricas.
Los corpus podrán abarcar desde las language memoirs centradas explícitamente en el aprendizaje de lenguas (por ejemplo, French Lessons de Alice Kaplan, In altre parole de Jhumpa Lahiri, Lost in Translation de Eva Hoffman, Une langue venue d'ailleurs de Akira Mizubayashi) hasta formas más híbridas (Mutterzunge de Emine Sevgi Özdamar, Le Testament français de Andreï Makine, Nord perdu de Nancy Huston), incluyendo aquellos textos en los que la experiencia plurilingüe modela la voz narrativa, la memoria cultural o incluso los modelos plurilingües de legitimación literaria.
Una paradoja productiva
El interés por la intertextualidad puede parecer secundario, e incluso contradictorio, para el estudio de los relatos del yo, ya que estos textos suelen abordarse desde la perspectiva de la autenticidad asociada al pacto autobiográfico (Lejeune, 1975). Precisamente esta es la paradoja que el dossier se propone examinar: si se admite que todo relato implica una puesta en forma narrativa de la experiencia, al menos parcialmente ficcionalizada (Ricœur, 1985), y que todo texto está atravesado por otros textos (Barthes, 1985), entonces la cuestión de la intertextualidad adquiere una relevancia particular en el ámbito autobiográfico, más aún cuando la experiencia vivida y narrada pone en juego varias lenguas.
En las escrituras plurilingües del yo, la relación con las lenguas también se construye a través de otros textos, a menudo leídos, citados, traducidos o comentados en otras lenguas. Más que evaluar la autenticidad del relato o el grado “real” de competencia lingüística en cada una de las lenguas escritas o evocadas como extranjeras bajo la lengua principal de escritura, se trata de examinar cómo los textos evocan, ponen en escena, ficcionalizan o problematizan la experiencia plurilingüe mediante referencias a otros autores y autoras, tradiciones y lenguas.
Implicaciones teóricas
La intertextualidad se convierte así en un espacio privilegiado para observar las tensiones entre la experiencia vivida, la memoria de las lenguas, la biblioteca personal, las herencias culturales, las relaciones de poder y el posicionamiento literario. Permite examinar cómo un sujeto plurilingüe construye una genealogía propia, se inscribe en una tradición o configura un contracanon.
Las prácticas intertextuales nunca son neutras: la cita de un autor canónico en una lengua dominante no produce los mismos efectos que la incorporación de una referencia procedente de una lengua minorizada, de una tradición oral, de una memoria familiar o de un espacio diaspórico. Estas prácticas implican elecciones en materia de autoridad, legibilidad, legitimidad y transmisión.
El dossier invita asimismo a reflexionar sobre el lugar que ocupa la traducción en las prácticas intertextuales: citas en lengua original, citas de traducciones publicadas, traducciones incorporadas por el propio autor o autora, autotraducciones, retraducciones, traducciones intratextuales o comentarios metatraductivos. La autotraducción podrá considerarse una forma de intertextualidad consigo mismo, que pone en juego la memoria lingüística, la identidad narrativa y la autoridad autorial plurilingüe.
Los trabajos de Christine Meyer (2004) sobre la intertextualidad entre La lengua salvada de Canetti y Vida de Henry Brulard de Stendhal han mostrado, por ejemplo, que la intertextualidad participa en la puesta en escena del yo autobiográfico, que se construye elaborando una posición dentro de una tradición literaria que es, a su vez, plurilingüe.
Enfoques metodológicos
Se valorarán especialmente los enfoques metodológicos rigurosos, como el estudio de epígrafes, citas, notas, glosarios y paratextos; la crítica genética y la comparación de versiones, borradores, cuadernos o dosieres de traducción; el análisis de las bibliotecas de escritores y escritoras; la cartografía de redes de citación; así como perspectivas provenientes de la historia del libro, los estudios de traducción, las humanidades digitales y el análisis de archivos.
El dossier busca promover una perspectiva diacrónica: relatos de conversión, correspondencias, memorias, diarios, relatos de viaje, textos de exilio y autobiografías intelectuales permitirán comprender mejor qué aspectos responden a configuraciones contemporáneas del plurilingüismo y cuáles se inscriben en una historia más amplia de las escrituras del yo entre lenguas.
Se prestará especial atención a las cuestiones de género y clase social en las trayectorias plurilingües: ¿de qué manera estas inciden en las condiciones de acceso al aprendizaje de lenguas, las bibliotecas, las instituciones educativas y los cánones literarios?
Por último, el dossier propone hacer de la diversidad terminológica un objeto explícito de reflexión: language memoirs, escrituras del yo translingües o plurilingües, autobiografías lingüísticas… Esta riqueza conceptual refleja el estado actual de un campo de estudios en pleno desarrollo e invita a un examen crítico.
Ejes de reflexión
1. Intertextualidad, diálogo y comunidad
– ¿Cómo contribuyen las prácticas intertextuales a la creación de “comunidades imaginadas” de lectores, lectoras, autores y autoras plurilingües?
– ¿De qué modo las redes intertextuales favorecen formas colectivas de autoría o de memoria plurilingüe que van más allá de la voz monológica?
– ¿Cómo se construyen genealogías literarias alternativas, contracánones o filiaciones transnacionales?
– ¿En qué medida es posible pensar conjuntamente los desplazamientos lingüísticos y los desplazamientos sociales, los relatos translingües y los relatos transclase (De Balsi, 2025)?
2. Jerarquías lingüísticas, relaciones de poder y subversión
– ¿De qué modo la intertextualidad permite visibilizar las relaciones de poder entre lenguas dominantes y minorizadas, coloniales y poscoloniales, de cultura y familiares?
– ¿Las prácticas de citación reproducen la autoridad de determinados cánones o permiten construir contracánones plurilingües?
– ¿Cómo inciden las decisiones con respecto a qué y cómo citar, traducir o no traducir en los efectos de legibilidad, exclusión, reconocimiento o resistencia de los textos?
3. Género, filiación y legitimación literaria
– ¿En qué medida las trayectorias plurilingües y las estrategias de afiliación literaria se diferencian según el género, y cómo contribuyen a subvertir el paradigma de la llamada lengua materna identificado por Yasemin Yildiz (2012)?
– ¿Cómo se articulan las lenguas con la parentalidad, la filiación, la herencia, la transmisión y la legitimidad literaria? (por ejemplo, en The Duty to Presence de Lily Robert-Foley, 2022).
– ¿Es posible identificar genealogías literarias femeninas, queer o minoritarias específicamente plurilingües? (por ejemplo, en Blutbuch de Kim de l’Horizon, 2022).
4. Traducción, citación y autoridad textual
– ¿Qué significa citar un texto en lengua original o citarlo en traducción en un relato del yo plurilingüe?
– ¿Cómo hacen visibles o invisibles los autores y autoras las mediaciones traductivas, y con qué consecuencias?
– ¿Puede pensarse la autotraducción como una intertextualidad del yo con sí mismo?
5. Prácticas materiales y herramientas de análisis
– ¿De qué manera las prácticas de lectura y escritura entre lenguas configuran las relaciones intertextuales?
– ¿Qué herramientas permiten analizar de forma concreta las redes intertextuales plurilingües? ¿La crítica genética, el análisis paratextual, la cartografía de citas, el estudio de bibliotecas y archivos?
6. Conciencia metalingüística y metatextual
– ¿Existen técnicas propias de los relatos plurilingües del yo (code-switching en las citas, glosarios, notas, traducciones intratextuales) que amplíen los modelos clásicos de la intertextualidad?
– ¿Debe la intertextualidad ser visiblemente plurilingüe o puede manifestarse también a través de la descripción de técnicas de escritura, recuerdos de lectura o escenas de aprendizaje?
7. Teoría, memoria cultural y archivos
– ¿Cuáles son los límites de las teorías clásicas (el dialogismo bajtiniano, la intertextualidad kristeviana y la transtextualidad genettiana) para el análisis de las escrituras plurilingües del yo?
– ¿Cómo contribuyen las redes intertextuales a la configuración, desarrollo o puesta en cuestión de la memoria cultural en contextos minoritarios, diaspóricos o poscoloniales?
– ¿De qué modo los archivos, borradores, cuadernos o dossiers de traducción permiten reconstruir prácticas intertextuales invisibles en el texto publicado?
8. Historicizar las escrituras plurilingües del yo
– ¿Cómo se inscriben las prácticas contemporáneas en la larga historia de las escrituras del yo entre lenguas?
– ¿Qué modelos más antiguos (memorias, correspondencias, diarios, relatos de viaje, relatos de conversión) permiten historicizar estas prácticas?
– ¿Funciona de manera diferente la intertextualidad plurilingüe según los periodos históricos y las jerarquías lingüísticas propias de cada época?
Modalidades de envío
Las propuestas de artículos, de aproximadamente 500 palabras, acompañadas de una bibliografía indicativa, deberán enviarse a las siguientes direcciones: dirk.weissmann@univ-tlse2.fr y louise.sampagnay@sorbonne-nouvelle.fr
Los artículos podrán redactarse en cualquiera de las seis lenguas de la revista: francés, inglés, alemán, español, italiano o portugués.
Los textos de los artículos aceptados deberán incluir:
– el texto del artículo, con una extensión máxima de 40 000 caracteres (espacios, notas y bibliografía incluidos);
– resúmenes en tres lenguas (aprox. 150-200 palabras);
– cinco palabras clave en tres lenguas;
– una nota bio-bibliográfica en tres lenguas, de aproximadamente 150 palabras por versión.
En lo que respecta a la elección de lenguas, los resúmenes y las cinco palabras clave se redactarán en la lengua del artículo y en dos lenguas adicionales de la revista, según los casos y en coordinación con los responsables del dossier.
Calendario previsto
– Fecha límite de envío de propuestas: 30 de septiembre de 2026
– Respuesta del comité de redacción: 30 de octubre de 2026
– Entrega de los artículos completos: 15 de enero de 2027
– Evaluación por pares, en régimen de doble ciego, y devolución a autores y autoras: principios de mayo de 2027
– Entrega de las versiones definitivas: 15 de junio de 2027
– Publicación del dossier: otoño de 2027
Comité de redacción
Olga Anokhina — Investigadora, ITEM (CNRS / ENS)
Valentina Chepiga — Investigadora asociada, ITEM (CNRS / ENS)
Anne Godard — Docente universitaria, Departamento de Francés como Lengua Extranjera, Universidad Sorbonne Nouvelle
Anne-Laure Rigeade — Docente universitaria, Departamento de Francés como Lengua Extranjera, Universidad Paris-Est Créteil
Dirk Weissmann — Profesor universitario, Sección de Estudios Germánicos, Universidad Toulouse-Jean Jaurès
Comité científico internacional
Alain Ausoni — Université de Lausanne
Franca Bruera — Università di Torino
Xosé Manuel Dasilva — Universidade de Vigo
Marianna Deganutti — Slovak Academy of Sciences
Vladimir Feshchenko — Russian Academy of Sciences
David Gramling — University of British Columbia
Delphine Grass — Lancaster University
Rainier Grutman — University of Ottawa
Anne Marie Kleveland — Norwegian University of Science and Technology
Elizabete Manterola — Euskal Herriko Unibertsitatea / University of the Basque Country
Barbara Siller — University College Cork
Ilan Stavans — Amherst College
Referencias bibliográficas citadas
Anokhina, Olga, dir. Multilinguisme et créativité littéraire. Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant / L’Harmattan, coll. « Au cœur des textes », 2012.
Ausoni, Alain. Mémoires d’outre-langue. L’écriture translingue de soi. Genève : Slatkine Érudition, 2018.
Bakhtine, Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman. Traduit du russe par Daria Olivier. Paris : Gallimard, 1978.
Barthes, Roland. « Texte (théorie du) ». Encyclopædia Universalis, 1973. Repris dans L’Aventure sémiologique. Paris : Seuil, 1985.
De Balsi, Sara. « Postures d’auteurs et représentation de la langue : les récits translingues, des récits de transfuge de classe parmi d’autres ? » COnTEXTES, no 36, 2025.
Deganutti, Marianna et Sandra Vlasta, dir. « Trauma and Multilingualism in Literature ». Numéro spécial, Journal of Literature and Trauma Studies, vol. 11, nos 1-2, 2022.
Genette, Gérard. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris : Éditions du Seuil, 1982.
Grell-Borgomano, Isabelle et Jean-Michel Devésa, dir. L’écriture du Je dans la langue de l’exil. Louvain-la-Neuve : EME Éditions, coll. « Proximités », 2019.
Kaplan, Alice Yaeger. « On Language Memoir. » In Angelika Bammer dir., Displacements: Cultural Identities in Question. Bloomington : Indiana University Press, 1994, p. 59-70.
Kellman, Steven G. « Hugo Hamilton’s Language War. » Critical Multilingualism Studies, vol. 7, no 1, 2019, p. 51-63.
Kramsch, Claire. « Language and Identity. » Journal of Sociolinguistics, vol. 8, no 3, 2004, p. 390-416.
———. The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say About Their Experience and Why It Matters. Oxford : Oxford University Press, 2009.
Kristeva, Julia. « Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. » Critique, no 239, 1967, p. 438-465.
Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique. Paris : Éditions du Seuil, 1975.
Meyer, Christine. Canetti lecteur de Stendhal. Construction d’une écriture autobiographique. Rouen : Presses universitaires de Rouen, coll. « Études autrichiennes », 2004.
Ricœur, Paul. Temps et récit, III. Le temps raconté. Paris : Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1985.
Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York : Fordham University Press, 2012.
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[VERSÃO PORTUGUESA]
PLURILINGUISME LITTÉRAIRE
Revista internacional e interdisciplinar
Chamada para contribuições
Escritas de si plurilingues e intertextualidade
Dossiê temático coordenado por Louise Sampagnay (CEGIL, Université Sorbonne Nouvelle) e Dirk Weissmann (CREG, Université Toulouse Jean-Jaurès/ITEM)
Apresentação da revista
A revista Plurilinguisme littéraire é uma publicação internacional e interdisciplinar, de acesso aberto, editada anualmente em formato digital. Dedica-se ao estudo das práticas de escrita, criação e circulação de obras literárias produzidas por escritoras e escritores plurilingues, bem como aos quadros teóricos, críticos e metodológicos que permitem analisá-las.
A revista acolhe contribuições nas áreas dos estudos literários, da linguística, da tradutologia, da crítica genética, da sociolinguística, da psicolinguística, das ciências cognitivas e da didática das línguas e literaturas, desde que interroguem a criatividade literária em contextos de pluralidade linguística.
A revista publica artigos em seis línguas: francês, inglês, alemão, espanhol, italiano e português. Os artigos são submetidos a avaliação por pares em regime de duplo anonimato. A publicação online é gratuita e encontra-se em acesso aberto na plataforma da editora.
Argumentação
O dossiê temático do n.º 2 da revista, “Escritas de si plurilingues e intertextualidade”, coordenado por Louise Sampagnay e Dirk Weissmann, examinará as funções, modalidades e limites da intertextualidade nas escritas de si plurilingues: autobiografias, memórias, autoficções, ensaios autorreflexivos e autoteóricos, relatos de aprendizagem, de filiação, de exílio e de migração.
Hipótese central
Nas escritas de si plurilingues, a intertextualidade não corresponde nem a uma rede de referências eruditas, nem a um ornamento destinado a conferir literariedade ao texto: funciona antes como um operador de subjetivação, de legitimação, de afiliação e, por vezes, de desafiliação. A relação consigo mesmo constrói-se tanto na relação com outras tradições de leitura e modelos de escrita como no relato de uma trajetória individual entre as línguas.
Na continuidade dos trabalhos sobre a representação literária do sujeito plurilingue (Kramsch 2004; Ausoni 2018; Grell-Borgomano e Devésa 2019), este dossiê propõe alargar o quadro teórico das language memoirs (Kaplan 1994; Kramsch 2009; Kellman 2019) a uma conceção mais aberta das escritas de si plurilingues, atenta às formas, às relações intertextuais e às práticas tradutivas.
Corpus
Os textos estudados poderão:
– ser escritos numa língua adquirida tardiamente, adotada deliberadamente, herdada, imposta, perdida e depois reencontrada, ou escolhida como única língua literária;
– encenar várias línguas sem necessariamente as inscrever todas no tecido textual sob a forma de code-switching escrito e literarizado;
– refletir sobre as condições de aquisição, perda, transmissão ou tradução das línguas e dos textos de outros autores e autoras;
– construir uma genealogia literária por meio de um regime de leituras, citações, traduções ou cenas de mediação entre diversas tradições linguísticas;
– interrogar as relações de dominação entre línguas maioritárias ou minorizadas, coloniais ou pós-coloniais, escolares, familiares, migrantes ou diaspóricas.
Os corpora poderão ir das language memoirs explicitamente centradas na aprendizagem linguística (French Lessons, de Alice Kaplan; In altre parole, de Jhumpa Lahiri; Lost in Translation, de Eva Hoffman; Une langue venue d’ailleurs, de Akira Mizubayashi) a formas mais híbridas (Mutterzunge, de Emine Sevgi Özdamar; Le Testament français, de Andreï Makine; Nord perdu, de Nancy Huston), incluindo textos em que a experiência plurilingue trabalha a voz narrativa, a memória cultural ou modelos eles próprios plurilingues de legitimação literária.
Um paradoxo produtivo
A atenção dada à intertextualidade pode parecer secundária, ou mesmo contraditória, no estudo das escritas de si: estes textos são frequentemente abordados a partir da autenticidade que o pacto autobiográfico implica (Lejeune 1975). É precisamente esse paradoxo que o dossiê pretende interrogar: se se admite que todo o relato implica uma configuração narrativa e pelo menos parcialmente ficcionalizada da experiência (Ricœur 1985), e que todo o texto é atravessado por outros textos (Barthes 1985), então a questão da intertextualidade merece ser considerada em contexto autobiográfico, tanto mais quando a experiência vivida e narrada envolve várias línguas.
Nas escritas de si plurilingues, a ligação às línguas também se formula por intermédio de outros textos, frequentemente lidos, citados, traduzidos ou comentados noutras línguas. Em vez de avaliar o carácter autêntico do relato ou o nível “real” de competência linguística em cada língua escrita ou representada como estrangeira sob a língua principal de escrita, trata-se de examinar como os textos evocam, encenam, ficcionalizam ou problematizam a experiência plurilingue por meio de referências a outros autores e autoras, tradições e línguas.
Questões teóricas
A intertextualidade torna-se, assim, um lugar privilegiado de observação das tensões entre experiência vivida, memória das línguas, biblioteca pessoal, heranças culturais, relações de poder e posicionamento literário. Permite interrogar de que modo um sujeito plurilingue constrói uma genealogia, se inscreve numa tradição ou elabora um contra-cânone.
As práticas intertextuais nunca são neutras: a citação de um autor canónico numa língua dominante não produz os mesmos efeitos que a inserção de uma referência proveniente de uma língua minorizada, de uma tradição oral, de uma memória familiar ou de um espaço diaspórico. Implicam escolhas de autoridade, legibilidade, legitimidade e transmissão.
Este dossiê convida a esclarecer o estatuto da tradução nas práticas intertextuais: citação na língua original, citação de uma tradução publicada, tradução integrada pelo autor ou pela autora, autotradução, retradução, tradução intratextual, comentário metatradutivo. A autotradução pode ser considerada uma forma de intertextualidade de si para si, envolvendo memória linguística, identidade narrativa e autoridade autoral plurilingue.
Os trabalhos de Christine Meyer (2004) sobre a intertextualidade entre Die gerettete Zunge, de Canetti, e Vie de Henry Brulard, de Stendhal, mostraram, por exemplo, que a intertextualidade participa na construção do Eu autobiográfico, que se forma ao elaborar uma posição no interior de uma tradição literária ela própria plurilingue.
Abordagens preferenciais
O dossiê incentiva abordagens metodológicas específicas: estudo de epígrafes, citações, notas, glossários e paratextos; crítica genética e comparação de versões, rascunhos, cadernos ou dossiês de tradução; estudo das bibliotecas de escritores e escritoras; mapeamento de redes de citação; história do livro, tradutologia, humanidades digitais ou análise de arquivos.
O dossiê pretende abrir uma perspetiva diacrónica: relatos de conversão, correspondências, memórias, diários, relatos de viagem, textos de exílio e autobiografias académicas permitirão compreender melhor o que pertence às configurações contemporâneas do plurilinguismo e aquilo que se inscreve na longa história das escritas de si entre as línguas.
Poderá ser dada atenção especial à questão do género e da classe social nas trajetórias plurilingues: que influência exercem sobre as condições de acesso a cursos de línguas, bibliotecas, instituições educativas e cânones literários?
Por fim, o dossiê será uma oportunidade para fazer da diversidade terminológica um objeto de reflexão explícita: language memoirs, escritas de si translingues ou plurilingues, autobiografias linguísticas. Esta riqueza conceptual corresponde ao estado atual de um campo de estudos em plena constituição e convida a uma análise crítica.
Linhas de reflexão
1. Intertextualidade, diálogo e comunidade
– Como criam as práticas intertextuais “comunidades imaginadas” de leitores e leitoras, autores e autoras plurilingues?
– Como promovem as redes intertextuais formas coletivas de autoria ou de memória plurilingue que vão além da voz monológica?
– Como se constroem genealogias literárias alternativas, contra-cânones ou filiações transnacionais?
– Até que ponto é possível pensar em conjunto deslocações linguísticas e sociais, narrativas translingues e narrativas transclasse (De Balsi 2025)?
2. Hierarquias linguísticas, dominação e subversão
– Como revela a intertextualidade as relações de poder entre línguas dominantes e minorizadas, coloniais e pós-coloniais, de cultura e familiares?
– As práticas de citação perpetuam a autoridade de certos cânones ou permitem a construção de contra-cânones plurilingues?
– Como as escolhas de citação, tradução ou não tradução produzem efeitos de legibilidade, exclusão, reconhecimento ou resistência?
3. Género, filiação e autorização literária
– Até que ponto as trajetórias plurilingues e as estratégias de filiação literária se diferenciam segundo o género e permitem subverter o paradigma da chamada língua materna destacado por Yasemin Yildiz (2012)?
– Como se articulam línguas, parentalidade, filiação, herança, transmissão e legitimidade literária? (por ex., em The Duty to Presence, de Lily Robert-Foley, 2022)
– É possível identificar genealogias literárias femininas, queer ou minoritárias especificamente plurilingues? (por ex., em Blutbuch, de Kim de l’Horizon, 2022)
4. Tradução, citação e autoridade textual
– O que significa, numa narrativa autobiográfica plurilingue, citar um texto no original ou em tradução?
– Como tornam autores e autoras visíveis ou invisíveis as mediações tradutivas, e com que consequências?
– A autotradução pode ser concebida como uma intertextualidade de si para si?
5. Práticas materiais e ferramentas de análise
– Como moldam as práticas de leitura e escrita entre as línguas as relações intertextuais?
– Quais ferramentas permitem analisar concretamente as redes intertextuais plurilingues: crítica genética, análise paratextual, mapeamento de citações, estudo de bibliotecas e arquivos?
6. Consciência metalinguística e metatextual
– Existem técnicas específicas das narrativas autobiográficas plurilingues (code-switching nas citações, glossários, notas, traduções intratextuais) que ampliem os modelos clássicos da intertextualidade?
– Deve a intertextualidade ser visivelmente plurilingue, ou pode manifestar-se através da descrição de técnicas de escrita, memórias de leitura ou cenas de aprendizagem?
7. Teoria, memória cultural e arquivos
– Quais são os limites das teorias clássicas (dialogismo bakhtiniano, intertextualidade kristeviana, transtextualidade genettiana) aplicadas às escritas de si plurilingues?
– Como as redes intertextuais desenvolvem ou contestam a memória cultural em contextos minoritários, diaspóricos ou pós-coloniais?
– Como permitem os arquivos, rascunhos, cadernos ou dossiês de tradução reconstruir práticas intertextuais invisíveis no texto publicado?
8. Historicizar as escritas de si plurilingues
– Como se inscrevem as práticas contemporâneas na longa história das escritas de si entre as línguas?
– Quais modelos mais antigos (memórias, correspondências, diários, relatos de viagem, relatos de conversão) permitem historicizar essas práticas?
– A intertextualidade plurilingue funciona de maneira diferente de acordo com os períodos e as hierarquias linguísticas próprias de cada época?
Modalidades de submissão
As propostas de artigos, com cerca de 500 palavras, acompanhadas de uma bibliografia indicativa, devem ser enviadas para os dois endereços a seguir:
dirk.weissmann@univ-tlse2.fr e louise.sampagnay@sorbonne-nouvelle.fr
Os artigos poderão ser escritos numa das seis línguas da revista: francês, inglês, alemão, espanhol, italiano ou português.
Os textos dos artigos aceites deverão incluir:
– o texto do artigo, com limite máximo de 40 000 caracteres (incluindo espaços, notas e bibliografia);
– resumos em três línguas da revista (aprox. 150-200 palavras);
– cinco palavras-chave em três línguas;
– uma nota bio-bibliográfica em três línguas da revista, com cerca de 150 palavras por versão.
Quanto à escolha das línguas, os resumos e as cinco palavras-chave serão redigidos na língua do artigo, bem como em duas outras línguas da revista, consoante os casos e em coordenação com os responsáveis pelo dossiê.
Calendário previsional
– Prazo para envio das propostas: 30 de setembro de 2026
– Resposta da comissão editorial: 30 de outubro de 2026
– Entrega dos artigos completos: 15 de janeiro de 2027
– Avaliação por especialistas, em regime de duplo anonimato, e devolução aos autores e autoras: início de maio de 2027
– Entrega dos textos definitivos: 15 de junho de 2027
– Publicação do dossiê: outono de 2027
Comissão editorial
Olga Anokhina — Investigadora, ITEM (CNRS / ENS)
Valentina Chepiga — Investigadora associada, ITEM (CNRS / ENS)
Anne Godard — Docente universitária, Departamento de Francês como Língua Estrangeira, Universidade Sorbonne Nouvelle
Anne-Laure Rigeade — Docente universitária, Departamento de Francês como Língua Estrangeira, Universidade Paris-Est Créteil
Dirk Weissmann — Professor universitário, Secção de Estudos Germânicos, Universidade Toulouse-Jean Jaurès
Comité científico internacional
Alain Ausoni — Université de Lausanne
Franca Bruera — Università di Torino
Xosé Manuel Dasilva — Universidade de Vigo
Marianna Deganutti — Slovak Academy of Sciences
Vladimir Feshchenko — Russian Academy of Sciences
David Gramling — University of British Columbia
Delphine Grass — Lancaster University
Rainier Grutman — University of Ottawa
Anne Marie Kleveland — Norwegian University of Science and Technology
Elizabete Manterola — Euskal Herriko Unibertsitatea / University of the Basque Country
Barbara Siller — University College Cork
Ilan Stavans — Amherst College
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