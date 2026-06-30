Anatomies de l’anomalie. Trajectoires de la difformité entre littérature, scène et clinique (université de Florence)

« [...]anomal ne signifie autre chose qu'insolite, inaccoutumé. On doit donc entendre d’une manière générale, par un être anomal, un être qui s’éloigne par son organisation de la grande majorité des êtres auxquels il doit être comparé[...] »

(Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire générale et particulière des anomalies chez les hommes et les animaux, 1837)

Le colloque Anatomies de l’anomalie. Trajectoires de la difformité entre littérature, scène et clinique est né comme rencontre finale du projet PRIN Thea-Med – Théâtre et Médecine. Il se propose d’interroger la catégorie de l'anormal dans ses déclinaisons historiques, culturelles, médicales, littéraires et performatives.

En partant de la définition formulée par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, selon lequel l’anomalie correspond à ce qui apparaît « insolite », « inhabituel », éloigné de la majorité des corps et des formes considérés comme réguliers, le colloque vise à élargir cette catégorie à tout ce qui excède les paradigmes de la norme, échappe aux classifications univoques et résiste aux systèmes de contrôle auxquels il est soumis.

L’anormal, en ce sens, ne désigne pas seulement une difformité corporelle ou physiologique, mais aussi toute forme d’altérité qui déstabilise les frontières de l'habituel : des identités perçues comme excentriques par rapport aux modèles dominants ; des subjectivités féminines qui excèdent ou subvertissent les rôles sociaux et culturels historiquement imposés ; des singularités linguistiques, narratives et textuelles ; des voix exclues ou marginalisées ; des expériences de la folie, du traumatisme et du handicap ; des pratiques littéraires et éditoriales subversives ; des corps et des esprits qui mettent en crise le concept même de « norme ».

Comme le fait remarquer Rosemarie Garland Thomson, « The unexpected body fires rich, if anxious, narratives and practices that probe the contours and boundaries of what we take to be human » (Freakery, 1). L’ambition de ce colloque sera donc d’interroger ces formes de représentation, de narration et de discours qui ont contribué à mettre en crise — et continuent de rendre perméable — la catégorie même de l’humain ; des dispositifs discursifs, des pratiques culturelles et des réactions épistémologiques qui interrogent les limites de l’existence socioculturelle et scientifique, du représentable et du dicible.

Dans cette perspective, le colloque se veut un espace de dialogue interdisciplinaire ouvert aux doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en histoire de la médecine, études linguistiques et littéraires, théâtre, performance studies, disability studies, gender studies, queer studies, philosophie, psychanalyse, histoire culturelle, arts visuels et disciplines connexes.

Une attention particulière sera accordée au théâtre en tant que lieu privilégié d’exposition, de négociation et de représentation de l’anormal : un espace où le corps difforme, pathologique, excentrique ou marginal est observé, médicalisé, spectacularisé ou bien réécrit au sein de nouvelles possibilités narratives et politiques.

Plusieurs axes peuvent être envisagés, présentés ici comme lignes directrices non exclusives :

Le corps anormal du monstre : tératologie, eugénisme et études sur l'altérité physique.

Esprits anormaux : folie, traumatisme et pathologies psycho-physiques.

L’anomalie du handicap : représentations historiques, sociales et médicales du handicap.

L’anomalie de genre : corps queer, performativité et identités non normatives.

L’anormal comme rôle social : travestissement, cross-dressing et subversion des normes de genre.

Spectacles anormaux : les freak shows, le cirque et les foires.

Langage anormal : anomalies linguistiques, narratives, dramaturgiques et textuelles.

L’anormal comme archive : cas cliniques, documentation médicale, lacunes et pratiques d'enregistrement.

L’anormal comme outil de contrôle social : médicalisation, marginalisation et disciplinarisation des corps.

Anomalies inquiétantes : le grotesque, le pathologique, l’uncanny (l'inquiétante étrangeté).

L’anormal comme performance : voix, geste, présence scénique et corporéité excentrique.

L’anormal comme pratique artistique et médiatique : arts visuels, cinéma, médias et cultures performatives.

Espaces anormaux : écologies, environnements et paysages de la difformité.

L’anormal comme spiritualité : possession, extase et altérations.

L’anormal comme limite de l’humain : post-humain, altérité et redéfinition de la norme.

Sociétés anormales : pratiques culturelles et structures sociales non eurocentrées.

Modalités de participation



Le colloque accueille des propositions portant sur toute période historique et tout contexte géographique, en encourageant les approches comparatistes et interdisciplinaires.

L’appel à communications s’adresse aux doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s souhaitant contribuer au débat du colloque.

Les titres et les propositions, rédigés en italien, en anglais ou en français, sont à envoyer pour le 15 août 2026 à l’adresse suivante : convegnoanomalie.unifi@gmail.com.

Le fichier, au format .pdf ou .docx et nommé « Nom_ConvegnoAnatomie », devra comporter le titre, un résumé (abstract) de 300 mots maximum, 5 mots-clés, 5 à 7 références bibliographiques relatives au sujet présenté, ainsi qu'une notice bio-bibliographique de 150 mots maximum. Il est également demandé de préciser l’université d'affiliation, le secteur de recherche et la langue de la communication (italien, anglais ou français).

Les propositions seront évaluées par le Comité scientifique du colloque. Le résultat sera communiqué avant le 30 septembre 2026.

Chaque intervenant·e disposera de 20 minutes pour sa communication.

Le colloque se déroulera en présentiel les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2026 à l’Université de Florence (Università degli Studi di Firenze). De plus amples détails concernant le lieu exact et le déroulement du colloque seront fournis après la confirmation de participation.

L’inscription au colloque est gratuite et les frais d’hébergement (1 nuit) sont remboursés, mais pas ceux de restauration et de transport.



Calendrier indicatif



• Date limite d'envoi des propositions : 15 août 2026.

• Notification d'acceptation : 30 septembre 2026.

• Dates du colloque : 26-27 novembre 2026.



Contacts



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'adresse électronique suivante: convegnoanomalie.unifi@gmail.com



Comités



Comité scientifique: Claudio Francesco Favazza, Barbara Innocenti, Michela Landi, Donatella Lippi, Veronica Massai.

Comité d'organisation: Claudio Francesco Favazza, Barbara Innocenti, Michela Landi, Donatella Lippi, Veronica Massai.