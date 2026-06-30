Babel, n° 53 : "Convergence, dispersion, confusion : traduire le savoir aux XVIIe et XVIIIe siècles" (dir. Roberta Colbertaldo, Marília Jöhnk)

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John Engle Laughs, Kids, History, and Ending Up: Some Thoughts on Adventures of Huckleberry Finn and Moonrise Kingdom [Texto integral]

Notes de lecture

Sandra Gorgievsk iLeo Carruthers, Tolkien et la religion. Comme une lampe invisible, Paris, Sorbonne Université Presses, 2024, 331 p. [Texto integral]

Salomé Dahan Élodie Carrera, Illuminations : épiphanies et fragment dans l’œuvre d’Andrés Neuman, Peter Lang, Trans-Atlántico / Trans-Atlantique, 2024, 518 p., 64€. [Texto integral]

Contributeurs [Texto integral]