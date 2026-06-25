Neda Nejdana, La Riposte (éd. Victoire Feuillebois)

Cette tragédie contemporaine, écrite par l’une des plus grands dramaturges ukrainiens d’aujourd’hui, est le monologue d’une femme ukrainienne dont le compagnon vient de mourir au Donbass et à qui une amie russe propose d’être son témoin de mariage. Comment répondre à cette invitation, surtout lorsqu’on comprend que le futur époux est peut-être responsable de la mort de son amour perdu ? Cette pièce, ici traduite intégralement en français pour la première fois, explore le deuil et la vengeance, ainsi que la capacité du théâtre à rendre justice. Le texte et sa traduction sont accompagnés d’une introduction et d’une interview de la dramaturge.

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Ouvrage accessible en ligne via OpenEdition…

Victoire Feuillebois

Introduction

Victoire Feuillebois

Neda Nejdana

Victoire Feuillebois

Kateryna Tarasiuk (trad.)

Entretien avec Neda Nejdana autour de La Riposte

Victoire Feuillebois

Kateryna Tarasiuk (trad.)

Інтерв'ю з Neda Nejdana

Texte dramatique

Neda Nejdana

Victoire Feuillebois et Kateryna Tarasiuk (trad.)

La Riposte

Mono-bombe

Neda Nejdana

Victoire Feuillebois et Kateryna Tarasiuk (trad.)

OTVETKA@UA

Моно-бомба

Bibliographie