Stefan Zweig, Vies d'écrivains

Edité par Pierre Ducrozet

Après La Confusion des sentiments et autres récits (2013) et Les Paysages de l'âme (2024), ce volume regroupant plusieurs biographies d'écrivains est le troisième que Bouquins consacre au grand Stefan Zweig.

Stefan Zweig est un magicien de l'âme. Il traque les ombres, les ferveurs, les fêlures. Il ausculte les êtres, guette en eux le mystère, en ressort les mains pleines d'or. Il possède ce don unique de saisir ce qui forme réellement une vie.

Zweig capte les devenirs : la puissance de Nietzsche née de la souffrance, l'idéalisme d'Érasme, la force vitale de Balzac, l'ampleur du geste de Tolstoï. Ce sont les élans et les tourments qui dessinent, au bout du compte, la véritable trajectoire – une manière singulière de tracer un sillon dans le monde.

Les dix textes qui composent ce volume brillent par leur intelligence et leur acuité. Le biographe Zweig chemine au rythme de son sujet, il galope avec Stendhal, frémit avec Dostoïevski, virevolte avec Casanova, il devient l'autre et comprend le cœur qui bat.

Dans ces portraits en miroir, il peint la vie des écrivains pour saisir la sienne et penser le destin du siècle. Et on descend, à ses côtés, dans les profondeurs vertigineuses de la création.

Ce volume contient les biographies de Balzac, Casanova, Dickens, Dostoïevski, Érasme, Freud, Montaigne, Nietzsche, Stendhal et Tolstoï.

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