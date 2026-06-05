Eliane Bernard, Christian-Alexandre Faure, L.L.L. Présumée coupable

Baise m'encore, rebaise-moi et baise :

Donne-m'en un de tes plus savoureux,

Donne-m'en un de tes plus amoureux :

Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise.

Ce chant d'amour a traversé les siècles. Lorsque Louise Labé (1524-1566) l'écrit, elle doit avoir seize ans. Elle ignore qu'elle deviendra bientôt la plus grande poétesse du XVIe siècle. Victime de la rumeur et de la jalousie, elle va rayonner au coeur de la Renaissance tandis que catholiques et protestants se livrent à des horreurs et que la peste fait des ravages.

Roman féministe, véritable hymne à l'amour, au savoir et à la liberté, L.L.L. Présumée coupable redonne vie à la « Belle Cordière », passionnée et trahie, salie par les ragots et victime, aujourd'hui encore, de multiples tentatives d'assassinat littéraire.

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Aimer, écrire, résister : le destin incandescent de Louise Labé. Plongez au coeur de la Renaissance lyonnaise avec ce roman vibrant consacré à Louise Labé, figure aussi fascinante que controversée. Entre passion, liberté et scandale, ce récit redonne vie à une femme d'exception qui osa braver les interdits de son temps.

Née dans un milieu modeste, elle …Aimer, écrire, résister : le destin incandescent de Louise Labé. Plongez au coeur de la Renaissance lyonnaise avec ce roman vibrant consacré à Louise Labé, figure aussi fascinante que controversée. Entre passion, liberté et scandale, ce récit redonne vie à une femme d'exception qui osa braver les interdits de son temps. Née dans un milieu modeste, elle s'impose pourtant au sein des cercles littéraires les plus brillants, revendiquant le droit d'aimer, d'apprendre et d'écrire.

Mais à une époque où la voix des femmes dérange, sa liberté a un prix : rumeurs, jalousies et tentatives de discrédit jalonnent son parcours. Ce roman choisit de lui rendre justice en imaginant une vie à la hauteur de son oeuvre. Fresque puissante, "Louise Labé, présumée coupable" est un hymne à la création et à l'émancipation féminine. Une lecture qui résonne aujourd'hui, portée par une héroïne libre, audacieuse et profondément moderne.